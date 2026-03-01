01/03/2026

EU – Armenia

Օմանի ափերի մոտ նավթատար է խորտակվում. այն խոցել է Իրանը. Տեսանյութ

Օմանի ափերի մոտ նավթատար է խորտակվում:

Այս մասին հայտնում են իրանական լրատվամիջոցները՝ նշելով, որ Օմանի ափերի մոտ Հորմուզի նեղուցում Պալաուի դրոշի տակ գտնվող լցանավը խոցվել է:

Skylight-ը խոցվել է հրթիռով կամ անօդաչու թռչող սարքով, հայտնել Է Իրանի պետական հեռուստառադիոընկերությունը (IRIB), հրապարակել են հարձակման ենթարկված նավթատարից կադրեր:

Տեսանյութն՝ այստեղ

Իրանը հարձակում է գործել նաև Իրաքի Էրբիլի միջազգային օդանավակայանում գտնվող ԱՄՆ ավիաբազայի վրա։ Հարձակումից հետո բազայում հրդեհ է բռնկվել։

Այս մասին հաղորդել է «Ալ Ջազիրան»։

ԱՄՆ-ի և Իսրայելի հարվածներին ի պատասխան՝ Իրանը հրթիռային հարվածներ է հասցրել Մերձավոր Արևելքում գտնվող ԱՄՆ ռազմական բազաներին, այդ թվում՝ Իրաքի Էրբիլ քաղաքում։

Հիշեցնենք՝ ամերիկյան և իսրայելական հարվածների հետևանքով սպանվել է Իրանի Գերագույն առաջնորդ Ալի Խամենեին: ԱՄՆ-ի և Իսրայելի հարձակումների զոհ են դարձել նաև այաթոլլայի դուստրը, փեսան, թոռը և հարսը։

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը նախազգուշացրել է Իրանին, որ պատրաստվեն հարվածների նոր ալիքի: Իրանն իր հերթին խոստացել է «այրել» ԱՄՆ-ի և Իսրայելի սիրտը:

