02/03/2026

EU – Armenia

Դատապարտում ենք հարձակումներն Իրանի վրա․ Էրդողան

infomitk@gmail.com 02/03/2026 1 min read

Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանն անդրադարձել է ԱՄՆ-ի և Իսրայելի կողմից Իրանի վրա հարձակումներին:

Էրդողանը նշել է, որ իրենք խորապես վշտացած և մտահոգված են հարևան Իրանի վրա ԱՄՆ-ի և Իսրայելի հարձակումներով, որոնք սկսվել են Նեթանյահուի սադրանքներով: Նա նշել է, որ կողմերը չկարողացան հաղթահարել վստահության ճգնաժամը, և Իսրայելը թունավորեց գործընթացը: Պատերազմի հետագա սրումը կանխելու համար բոլոր դերակատարները, հատկապես իսլամական աշխարհը, պետք է անհապաղ գործեն:

«Մենք դատապարտում ենք այսօր առավոտյան տեղի ունեցած հարձակումները, որոնք ակնհայտորեն խախտում են Իրանի ինքնիշխանությունը և սպառնում են բարեկամ և եղբայրական Իրանի ժողովրդի խաղաղությանը: Ինչ էլ որ լինի պատճառը, մենք նաև անընդունելի ենք համարում Իրանի հրթիռային և անօդաչու թռչող սարքերի հարձակումները Պարսից ծոցի մեր եղբայրական երկրների դեմ»,- նշել է Էրդողանը։

