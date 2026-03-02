02/03/2026

EU – Armenia

Լիլիթ Սարգսյանի գույներն ու կարի մեքենան․ Տեսանյութ

infomitk@gmail.com 02/03/2026

Լիլիթ Սարգսյանի գույները պարզապես չեն դրվում թղթի վրա, այլ շունչ են տալիս դրան։

Նրա գունավոր թղթերի համադրությունները և ջրաներկի նուրբ հոսքերը հիշեցնում են, որ նույնիսկ ամենապարզ նյութը կարող է վերածվել հույզի, եթե դիպչում է սիրող ձեռքը։

Օրերս նա մասնակցեց կոլեկտիվ ցուցահանդեսի Իգիթյանի անվան արվեստի կենտրոնում՝ իր աշխատանքներով բերելով լույսի ու խաղի մի առանձնահատուկ մթնոլորտ։

Իսկ այսօր, F/Tex անվամբ իր աշխատանքի վայրում՝ թեթև արդյունաբերության ձեռնարկությունում, երեքամյակի առիթով ստեղծեց մի խորհրդանշական գործ՝ կարի մեքենա, որը ձևավորված էր գունավոր թղթերի ու ջրաներկի բազմագունությամբ։ Աշխատանքի գործիքը դարձավ արվեստի առարկա, առօրյան՝ պատկերային պատմություն։

Լիլիթի արվեստը կարծես ասում է՝ գեղեցկությունը կարելի է կարել իրականության կտորներին, եթե ունես գույն տեսնելու աչք ու ստեղծելու համարձակություն։

