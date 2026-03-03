Խորվաթիան պաշտպանում է Իրանի նկատմամբ ԵՄ «հստակ և միասնական» դիրքորոշումը

Խորվաթիայի վարչապետ Պլենկովիչը պաշտպանում է Իրանի նկատմամբ ԵՄ «հստակ և միասնական» դիրքորոշումը, քանի որ հարվածների շուրջ տարաձայնություններ են ի հայտ գալիս։
Խորվաթիայի վարչապետ Անդրեյ Պլենկովիչը Europe Today-ին ասել է, որ իր երկիրը պատրաստ է օգնել հարևան անդամ պետություններին, որոնք կարող են տուժել Մերձավոր Արևելքում տեղի ունեցող իրադարձությունների պատճառով էներգիայի բարձր գներից։
Խորվաթիայի վարչապետ Անդրեյ Պլենկովիչը երկուշաբթի օրը պնդել է, որ Մերձավոր Արևելքում տեղի ունեցող իրադարձությունների վերաբերյալ Եվրամիության դիրքորոշումը «շատ հստակ և միասնական» է՝ չնայած կիրակի օրը Բրյուսելի կողմից հրապարակված հայտարարությանը հաջորդած բացասական արձագանքին։
«Մենք կշարունակենք խորհրդակցությունները», – Euronews-ի առավոտյան Europe Today-ի գլխավոր ծրագրին ասել է Պլենկովիչը։ **«**Կարծում եմ, որ մինչ այժմ հրապարակված բոլոր հայտարարությունները, բացառությամբ գուցե մեկ կամ երկու (անդամ պետությունների), շատ, շատ հստակ և միասնական էին»։
Կիրակի կեսօրին ԵՄ արտաքին գործերի նախարարների վիրտուալ հանդիպումից հետո, դաշինքի արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության գերագույն ներկայացուցիչ Կայա Կալլասը հայտարարության մեջ նշել է, որ դաշինքը ձեռնարկում է բոլոր անհրաժեշտ քայլերը՝ Մերձավոր Արևելքում ԵՄ քաղաքացիների անվտանգությունն ապահովելու համար և զգուշացրել է, որ հետագա սրացումը կարող է սպառնալ տարածաշրջանին։
Իսպանիան և Սլովենիան խոչընդոտեցին ավելի կոշտ լեզվի կիրառմանը, մասնավորապես՝ Մադրիդը դատապարտեց շաբաթ օրը Իրանի վրա ԱՄՆ-Իսրայելի կողմից իրականացված հարվածները: Արտաքին գործերի նախարար Խոսե Մանուել Ալբարեսը երկուշաբթի օրը վերահաստատեց այդ դիրքորոշումը՝ Euronews-ին ասելով, որ ԱՄՆ-ի և Իսրայելի «միակողմանի գործողությունները» Իրանում «չունեն աջակցություն ՄԱԿ-ի կանոնադրությունից կամ միջազգային իրավունքից»:
Սակայն Պլենկովիչը պնդում էր, որ այս թեմայի առաջնային դերը իրավացիորեն ստանձնել են այսպես կոչված E3 երկրները՝ Ֆրանսիան, Գերմանիան և Մեծ Բրիտանիան՝ Իրանի հետ միջուկային բանակցություններում իրենց կարևոր դերի պատճառով:
Երեք երկրները կիրակի երեկոյան հրապարակեցին իրենց համատեղ հայտարարություն, որում զգուշացնում էին, որ պատրաստ են «պաշտպանական գործողություններ ձեռնարկել՝ ոչնչացնելու Իրանի կարողությունը՝ հրթիռներ և անօդաչու թռչող սարքեր արձակելու դրանց աղբյուրի վրա»:
Պլենկովիչը Euronews-ին ասել է, որ այս հայտարարությունը «պետք է համարվի հիմնականում ազգային հայտարարություններ», ընդգծելով, որ «27-ի միջև այդ առումով որոշումներ չեն կայացվել»:
Հարցին, թե արդյոք ռեժիմի փոփոխությունը անխուսափելի է Իրանում, Խորվաթիայի առաջնորդը կոչ արեց «զգուշավորություն»՝ մատնանշելով այն, ինչ նա անվանեց «շատ բազմազան արձագանքներ» երկրի ներսում:
«Ոմանք սգում էին, ոմանք՝ ուրախանում», – նշեց նա՝ ընդգծելով ներքին դինամիկան հեռվից մեկնաբանելու դժվարությունը։
«Հաշվի առնելով ներկայիս ռեժիմի բարդությունը, չափը և, կասեի, երկարակեցությունը, շատ դժվար է դրսից գնահատել, թե ինչպիսին կլինի ներքին դինամիկան ռեժիմի հնարավոր փոփոխության դեպքում», – ասաց նա։ «Կարծում եմ՝ մենք որոշ ժամանակ պետք է զգույշ լինենք»։
Մերձավոր Արևելքում ծավալվող իրադարձություններն արդեն ազդել են նավթի գների վրա, որոնք երկուշաբթի օրվա վաղ առևտրի ժամանակ սկզբում աճել էին մոտ 8%-ով։ Ավելի ուշ այն աճել է 5.9%-ով՝ հասնելով մեկ բարելի համար 71.00 դոլարի (€60): Brent նավթի գինը բարձրացել է 6.2%-ով՝ հասնելով մեկ բարելի համար 77.38 դոլարի (€66):
Երկարատև պատերազմը, հավանաբար, կհանգեցնի այլ վառելիքների և բենզինի գների բարձրացման և կարող է ալիքներ գցել համաշխարհային տնտեսության վրա՝ ավելացնելով արտադրության ընդհանուր ծախսերը։
Պլենկովիչը նշել է, որ Խորվաթիան պատրաստ է իր դերը խաղալ ԵՄ անդամ պետությունների էներգետիկ կարիքները հոգալու գործում՝ ընդգծելով, որ Զագրեբը բազմիցս պնդել է գործընկերներին, այդ թվում՝ Հունգարիային և Սլովակիային, որոնք ներկայումս վիճաբանության մեջ են Ուկրաինայի հետ «Դրուժբա» խողովակաշարի վնասման պատճառով, որի միջոցով նրանք Ռուսաստանից էժան նավթ են ներմուծում, որ Ադրիատիկ խողովակաշարը պետք է դիտարկել որպես առաջնային, այլ ոչ թե երկրորդական մատակարարման ուղի։
Խողովակաշարը, որը կապում է Խորվաթիայի Օմիշալ նավահանգիստը Սժալոմբատտայի և Բրատիսլավայի նավթավերամշակման գործարանների հետ, ունի տարեկան մինչև 14 միլիոն տոննա հում նավթ մատակարարելու հզորություն, իսկ Սերբիայի Պանչևոյի նավթավերամշակման գործարանի համար հասանելի է լրացուցիչ 9 միլիոն տոննա։
Պլենկովիչի խոսքով՝ խողովակաշարը «հուսալի է», ունի «լիարժեք հզորություն» և «չունի տրանսպորտային վճարների և ծախսերի խնդիր»։
Վերջինս, նրա խոսքով, «մեր գնահատմամբ, «երեք անգամ ավելի էժան է «Դրուժբայից» տրանսպորտային վճարի առումով»։
