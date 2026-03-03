Իսպանիան մերժում է Իսրայելի մեղադրանքը՝ «Իրանի կողքին լինելու» և այլ բռնակալների հետ կապված

Իսպանիայի արտաքին գործերի նախարար Խոսե Մանուել Ալբարեսը «անհեթեթ և ծիծաղելի» է որակել իր իսրայելցի գործընկեր Գիդեոն Սաարի մեկնաբանությունները Մերձավոր Արևելքում շարունակվող հակամարտության վերաբերյալ Իսպանիայի դիրքորոշման վերաբերյալ։
Իսրայելի և Իսպանիայի կառավարությունները տարաձայնություններ ունեն Մերձավոր Արևելքում զարգացող հակամարտության հարցում, ընդ որում՝ Իսպանիայի արտաքին գործերի նախարարը մերժել է Իսրայելի պնդումները, որ իր երկիրը «Իրանի կողքին է»։
«Դա աբսուրդ և ծիծաղելի է», – երկուշաբթի օրը Euronews-ի Europe Today-ին տված հարցազրույցում ասել է Խոսե Մանուել Ալբարեսը։ «Իսպանիան ունի հետևողական արտաքին քաղաքականություն», – ասել է նա՝ պնդելով, որ «հետևողականորեն» իրականացնում է իր դիրքորոշումը աշխարհի տարբեր հակամարտությունների վերաբերյալ։
«Մենք դատապարտել ենք իրանական ռեժիմի կողմից մարդու իրավունքների յուրաքանչյուր խախտում և մենք Իրանի ժողովրդի կողքին ենք», – հայտարարել է Ալբարեսը՝ հավելելով, որ Իսպանիան և ԵՄ-ն «պետք է լինեն բանականության ձայն» և «որոշակի հավասարակշռություն դնեն տեղի ունեցողի մեջ»՝ ձգտելով դեէսկալացիայի և դիվանագիտության։
Իսրայելի արտաքին գործերի նախարար Գիդեոն Սաարը կիրակի օրը Euronews-ին տված մեկ այլ հարցազրույցում ասել էր, որ «Իսպանիայի կառավարությունը, որը կանգնած է աշխարհի բոլոր բռնակալների կողքին, ինչպես կանգնած էր Վենեսուելայի կողքին, այժմ կանգնած է Իրանի կողքին»։
Սաարը քննադատել է Իսպանիայի դիրքորոշումը պատերազմի հարցում՝ պնդելով, որ այն Եվրոպայում փոքրամասնության դիրքորոշում է։ «Վերջին երկու օրերի ընթացքում ես խոսել եմ ԵՄ արտաքին գործերի նախարարների մեծ մասի հետ, և նրանցից շատերը կիսում էին նույն տեսակետը։ […] Նրանք կարող են ցանկանալ, որ այն հաջող լինի, բայց նրանք այս գործողության մաս չեն կազմում», – ասել է Սաարը։
Շաբաթ օրը վարչապետ Պեդրո Սանչեսը հայտարարել է, որ «մերժում է Միացյալ Նահանգների և Իսրայելի կողմից Իրանի դեմ ձեռնարկված միակողմանի ռազմական գործողությունները»՝ պնդելով, որ դա «ներկայացնում է սրացում և նպաստում է ավելի անորոշ և թշնամական միջազգային կարգի ձևավորմանը»։
Այնուհետև Սանչեսը կիրակի օրը հայտարարության մեջ ասել է, որ հնարավոր է «հակադրվել ատելությամբ լի ռեժիմին և միևնույն ժամանակ դեմ լինել անարդար և վտանգավոր ռազմական միջամտությանը» և խստորեն քննադատել է Իրանի ռեժիմի և Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի գործողությունները։
Նա խստորեն դատապարտել է Իրանի անխտիր հարձակումները Ծոցի այլ երկրների վրա, ինչպես նաև «Հեզբոլլահի» կողմից Իսրայելի ուղղությամբ հրթիռների արձակումը և Իսրայելի կողմից Լիբանանի վրա հարձակումները՝ պնդելով, որ «բռնությունը միայն ավելի շատ բռնություն է ծնում»։
Եվրոպայում բացառիկ դեպք
Մադրիդի կառավարությունը ամրապնդել է իր հեղինակությունը որպես ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի միջամտողական արտաքին քաղաքականության ամենաքննադատական ձայն Եվրոպայում և Իսրայելի Ղազայում պատերազմի ամենակոշտ քննադատներից մեկը։
Իսպանիան ԵՄ միակ խոշոր երկիրն է, որը բացահայտորեն քննադատել է ԱՄՆ-Իսրայելի կողմից Իրանի վրա հարվածները, մինչդեռ մյուս եվրոպական կառավարությունները դատապարտել են միայն Իրանի կողմից տարածաշրջանի երկրների վրա հարձակումները։
Մերձավոր Արևելքում զարգացումների վերաբերյալ ԵՄ հայտարարությունը, որը համաձայնեցվել է Բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալլասի և 27 անդամ պետությունների կողմից, վերաբերում է «քաղաքացիական անձանց պաշտպանությանը և միջազգային իրավունքի, այդ թվում՝ ՄԱԿ-ի կանոնադրության և միջազգային մարդասիրական իրավունքի սկզբունքների լիակատար հարգմանը», բայց չի հիշատակվում Իրանի վրա հարվածները, որոնք սկիզբ են դրել իրավիճակի սրմանը։
Ալբարեսը RTVE ազգային հեռարձակողին տված հարցազրույցում ասել է, որ Իսպանիայի տարածքում գտնվող ԱՄՆ ռազմական բազաները չեն օգտագործվել և չեն օգտագործվելու Իրանին հարվածներ հասցնելու համար, քանի որ դա չի համապատասխանում երկու երկրների միջև կնքված համաձայնագրին և «դուրս է գալիս Միավորված Ազգերի Կազմակերպության սկզբունքներից»։
Իսպանիայում Իրանի դեսպանատունը հարգանք է հայտնել այս դիրքորոշման նկատմամբ, որը համարում է «միջազգային իրավունքին համապատասխան»։
Այս հավանությունը վերահրապարակել է Սաարը՝ կասկածի տակ դնելով Սանչեսի պնդումը, որ նա «պատմության ճիշտ կողմում է» և իր կառավարությունը կապում է Համասի ահաբեկչական խմբավորման և Եմենի հուսիթ ապստամբների հետ։
