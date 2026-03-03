Եվրոպական կոպիտ պատասխան. Թրամփի իրանական արկածախնդրությունը կարող է Ուկրաինան թողնել մոռացված պատերազմի վերածված

Եվրոպացիները վախենում են, որ շեղված ԱՄՆ-ն կկորցնի Պուտինին խաղաղության տանելու հետաքրքրությունը, քանի որ Ամերիկան սպառում է այն հրթիռների պաշարները, որոնց կարիքը Ուկրաինան ունի հուսահատորեն։
ԼՈՆԴՈՆ – Դոնալդ Թրամփի սադրիչ միջամտությունների հետ գլուխ հանելու համար պայքարող եվրոպացիները կարող են շուտով հայտնաբերել, որ կա մեկ ավելի վատ բան՝ դադարել լինել նրա ուշադրության առարկա։
Քանի որ Թրամփի կողմից Իրանի դեմ շարունակվող գործողությունը Պենտագոնի պլանավորողների և Սպիտակ տան համար առաջնահերթություն է, եվրոպացի պաշտոնյաները վախենում են, որ նա կկորցնի հետաքրքրությունը «Ուկրաինայում Ռուսաստանի լայնածավալ պատերազմին վերջ դնելու հարցում, որն արդեն հինգերորդ տարին է, ինչ ընթանում է։
Եթե ԱՄՆ-ն ներքաշվի Մերձավոր Արևելքում ձգձգվող հակամարտության մեջ, գործնական ազդեցությունը կարող է ավելի ծանր լինել, քան քաղաքական ազդեցությունը. Ուկրաինան կարող է զրկվել ամերիկյան արտադրության զենքից, որն անհրաժեշտ է ռուսական ամենօրյա հրթիռային հարձակումներին դիմակայելու համար, քանի որ ԱՄՆ ուժերը դրանցից շատերն օգտագործում են Իրանի դեմ։
«Բոլորը հասկանում են, որ մեզ համար սա մեր կյանքն է՝ համապատասխան զենքը», – երկուշաբթի օրը լրագրողներին ասաց Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ «Եթե Մերձավոր Արևելքում երկարատև ռազմական գործողություններ լինեն, դա անպայման կազդի մատակարարման վրա։ Ես վստահ եմ դրանում»։
Երկուշաբթի օրը Թրամփը հայտարարեց, որ ԱՄՆ-ի և Իսրայելի գլխավորած պատերազմը Իրանի դեմ կարող է տևել չորսից հինգ շաբաթ, բայց նա պատրաստ է, որ այն ավելի երկար տևի: Որոշ վերլուծաբաններ զգուշացրել են, որ այն կարող է վերածվել ավելի լայն հակամարտության, որից Ամերիկայի համար դժվար կլինի դուրս գալ։
«Ուշադրության առումով կա կողմնակի ազդեցություն», – ասաց Լոնդոնի «Royal United Services Institute» պաշտպանական վերլուծական կենտրոնից Էդ Արնոլդը: «Ինչպե՞ս կարելի է մեղադրել Թրամփին Ուկրաինայում ռուսներին զսպելու քաղաքականություն ունենալու կամ նոր ջանքերը դիտարկելու համար, երբ նա նոր է բացել ևս մեկ ճակատ հնարավոր պատերազմում: Նույն կերպ, եթե դուք պատրաստվում եք մեծ քանակությամբ սարքավորումներ և սարքավորումներ ուղարկել տարածաշրջան, ապա պահեստայինները չեք ունենա դարակում»:
Նույնիսկ նախքան ԱՄՆ-ի կողմից Իրանի վրա օդային հարվածները սկսելը, Վաշինգտոնի պաշտոնյաները մտահոգություն էին հայտնում, որ նման հակամարտությունը կարող է սպառել ամերիկյան զենքի պաշարները և ԱՄՆ-ին ավելի խոցելի դարձնել, մի փաստարկ, որը, հավանաբար, ավելի բարձր կբարձրանա պատերազմի տևողությանը զուգընթաց: Սա կարող է Թրամփի վարչակազմին դրդել առաջնահերթություն տալ սեփական պաշարների համալրմանը՝ Եվրոպային և Ուկրաինային վաճառելու համար հրթիռներ հասանելի դարձնելու հաշվին, զգուշացրել է եվրոպացի կառավարության բարձրաստիճան պաշտոնյան, խոսելով անանունության պայմանով, քանի որ հարցը զգայուն է:
«Շատ կրակային հզորություն է ծախսվել, այդ թվում՝ խափանող և այլ հրթիռներ», – ասել է պաշտոնյան: «ԱՄՆ-ն պետք է համալրվի, ինչը նշանակում է, որ Եվրոպայի կամ Ուկրաինայի համար ավելի քիչ զենք կա գնելու»:
Պատրաստի մատակարարումներ չկան
Կիևում ԱՄՆ-ում արտադրված Patriot հակաօդային պաշտպանության համակարգերի PAC-3 հրթիռային խափանիչները համարվում են կենսական նշանակություն ունեցող ռուսական հրթիռները խփելու համար: Եվրոպական կառավարությունները նույնպես չունեն հակաօդային պաշտպանության պատրաստի պաշարներ և առաջնահերթություն են տալիս սեփական կարողությունների զարգացմանը՝ ավելի ինքնուրույն լինելու, ինչպես նաև Ուկրաինային ավելի շատ ներդրում ունենալու համար: Սակայն այդ ջանքերը, հավանաբար, տարիներ կպահանջեն:
Զելենսկին ասել է, որ «դեռ վաղ է» իմանալ, թե արդյոք Մերձավոր Արևելքի հակամարտությունը կվնասի Ուկրաինայի զենքի մատակարարման գծին: «Բայց մենք ամեն ինչ կանենք, որպեսզի մեր ներքին ֆինանսավորումը չդադարեցվի, և այդ դեպքում մեր ներքին արտադրությունը կաշխատի ամբողջ հզորությամբ», – ասել է նա:
Ուկրաինայի նախկին պաշտպանության փոխնախարար Կատերինա Չերնոհորենկոն երկուշաբթի օրը Ֆեյսբուքում գրառման մեջ նշել է, որ անօդաչու թռչող սարքերի մշակողները, էլեկտրոնային պատերազմի մասնագետները և այլք պետք է համատեղ աշխատեն՝ պաշարների պակասից խուսափելու համար: Նա կոչ է արել ուկրաինական զենքի ընկերություններին արագ գործել՝ կարևոր բաղադրիչների պաշարներ գնելու համար, որպեսզի երկիրը հաղթահարի ճգնաժամը: հաջորդ 12-24 ամիսների ընթացքում։
«Մերձավոր Արևելքում իրավիճակը կարող է շատ արագ վերածվել Ուկրաինայի պաշտպանական արդյունաբերության բաղադրիչների ճգնաժամի», – ասաց նա։ «Գները, քվոտաները և մատակարարման շղթաները կտրուկ կփոխվեն»։
Բանակցությունները շարունակվում են
Առաջին հայացքից Թրամփը շարունակում է հանձնառու լինել Ռուսաստան-Ուկրաինա հակամարտության լուծում գտնելուն։ Նրա դեսպան Սթիվ Վիտկոֆը և փեսան՝ Ջարեդ Քուշները, անցյալ շաբաթ Ժնևում հանդիպել են Ուկրաինայի ներկայացուցիչների հետ։ Թրամփը նաև խոսել է Զելենսկու հետ՝ Ռուսաստանի հետ կապված նախատեսված եռակողմ բանակցություններից առաջ, որոնք սպասվում էին այս շաբաթվա վերջին։
Զելենսկին ասել է, որ հաջորդ բանակցությունները պետք է սկսվեն մարտի 5-6-ը Աբու Դաբիում, բայց Մերձավոր Արևելքում «թշնամական գործողությունները» նշանակում են, որ այս ծրագիրը չի կարող հաստատվել։ «Այնուամենայնիվ, ոչ ոք չի չեղարկել հանդիպումը», – ասաց նա՝ ենթադրելով, որ այն կարող է տեղափոխվել Թուրքիա կամ Շվեյցարիա, եթե անհրաժեշտ լինի։ «Հանդիպումը պետք է տեղի ունենա, այն կարևոր է մեզ համար»։
Այնուամենայնիվ, Թրամփի փորձերը՝ արագացնելու բանակցությունների տեմպը, այդ թվում՝ ԱՄՆ պատժամիջոցներով հարվածելով Ռուսաստանի նավթարդյունաբերությանը, մինչ այժմ չեն կարողացել առաջընթաց ապահովել: Ինքը՝ Թրամփը, անցյալում ասել է, որ մի օր կարող է համբերությունը սպառել և «հեռանալ» խաղաղության հասնելու փորձերից: «Սա եվրոպական իրավիճակ էր: Այն պետք է մնար եվրոպական իրավիճակ», – ասել է Թրամփը դեռևս անցյալ տարվա մայիսին:
Ռուսաստանի առաջնորդ Վլադիմիր Պուտինը, կարծես, չի շտապում համաձայնության գալ: Վերջին օրերին Ուկրաինայի վրա ավելի շատ հսկայական հարձակումներ են տեղի ունեցել հարյուրավոր ռուսական հրթիռներով և անօդաչու թռչող սարքերով:
Երկարաժամկետ խաղը խաղալը՝ դաշնակիցների, այդ թվում՝ Չինաստանի, Հյուսիսային Կորեայի և Իրանի աջակցությամբ, որոշ առումներով օգնել է Պուտինին: Գրեթե երեք տարվա պատերազմից հետո Ուկրաինային աջակցող Ջո Բայդենը լքեց Սպիտակ տունը՝ փոխարինվելով Թրամփի կողմից, ով այնուհետև դադարեցրեց ԱՄՆ-ի կողմից Ուկրաինային տրամադրվող ֆինանսավորումը և ժամանակավորապես դադարեցրեց նաև հետախուզական տվյալների փոխանակումը:
«Դժվար է լինելու պահպանել թողունակությունը», – ասել է եվրոպացի դիվանագետներից մեկը: «Իրանի դեմ պատերազմից առաջ ամերիկացիներն արդեն ավելի քիչ հետաքրքրություն էին ցուցաբերում և կորցնում էին համբերությունը Ուկրաինայի նկատմամբ»:
Դիվանագետը նշել է, որ Թրամփը կարող է կորցնել ուշադրությունը խաղաղության բանակցությունների վրա, սակայն հավելել է. «Արդյո՞ք նրանք որևէ արդյունքի են հասել»։
Եվրոպական կոպիտ պատասխան
Ռուսաստանը ամբողջ ձմեռ անդադար հարձակվել է Ուկրաինայի էներգետիկ ենթակառուցվածքների վրա, այդ թվում՝ փետրվարի 25-ի լույս 26-ի գիշերը հրթիռային և անօդաչու թռչող սարքերի զանգվածային հարձակման միջոցով։ Պատերազմի ուսումնասիրության ինստիտուտի տվյալներով՝ ռուսական ուժերը Ուկրաինայի դեմ արձակել են 420 անօդաչու թռչող սարք և 39 հրթիռ՝ սա չորրորդ դեպքն է, երբ Ռուսաստանը փետրվարին Ուկրաինայի վրա արձակել է ավելի քան 400 արկ։ ISW-ի տվյալներով՝ Ուկրաինայի հակաօդային պաշտպանությունը խոցել է 374 անօդաչու թռչող սարք և 32 հրթիռ։
Իրանական ճգնաժամի առաջին ակնհայտ ազդեցությունը Ուկրաինայի վրա արդեն զգացվել է՝ երկրի՝ Եվրամիությանը միանալու ձգտման վրա։ ԵՄ-ն պետք է ուկրաինացի պաշտոնյաներին մանրամասներ հաղորդեր դաշինքին անդամակցելու իրենց ճանապարհին հաջորդ քայլերի մասին՝ այս շաբաթ Կիպրոսում կայանալիք հանդիպման ժամանակ։
Սակայն, Կիպրոսում բրիտանական ավիաբազային իրանական անօդաչու սարքի հարվածից հետո հանդիպումը հետաձգվեց: Հետաձգումը ևս մեկ հիասթափություն է Կիևի համար, քանի որ ԵՄ-ն անցյալ տարվա վերջին չկարողացավ համաձայնության գալ Ուկրաինայի վերականգնման համար սառեցված ռուսական ակտիվները օգտագործելու վերաբերյալ, ապա նաև չկարողացավ ավարտին հասցնել խոստացված 90 միլիարդ եվրոյի անհրաժեշտ վարկը: Առանց շտապ նոր ֆինանսավորման, Ուկրաինան հաջորդ ամիս կբախվի բյուջետային դեֆիցիտի:
ԵՄ-ն նախատեսում է հետաձգել հանդիպումը և Ուկրաինային հանձնել մնացած անդամակցության փաստաթղթերը՝ հնարավորինս շուտ բանակցելու համար, ասել է ծրագրերին ծանոթ եվրոպացի դիվանագետը:
«Կարևոր է չկորցնել թափը», – ասել է դիվանագետը: «Մենք չենք ուզում թույլ տալ, որ Մերձավոր Արևելքում ստեղծված իրավիճակը ազդի դրա վրա»:
Ոչ բոլորն էլ Պուտինի օգտին են
Իհարկե, Պուտինը հեռու է այն ամենից, ինչ ուզում է ստանալ: Ամերիկյան և իսրայելական հարվածները սպանել են Իրանի գերագույն առաջնորդ այաթոլլա Ալի Խամենեիին և մի շարք հրամանատարների և ռեժիմի այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների, զրկելով Պուտինին ևս մեկ արժեքավոր դաշնակցից, այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ ուժերը հունվարին գերի վերցրին Վենեսուելայի Նիկոլաս Մադուրոյին:
Իրանը նույնպես գնում էր ռուսական զենք, իսկ Ուկրաինայում պատերազմի սկզբում իր «Շահեդ» անօդաչու թռչող սարքերը վաճառեց Մոսկվային։ Վերջերս Ռուսաստանը շատերն է ինքնուրույն արտադրում՝ հիմնվելով իրանական նախագծերի վրա։
Ուկրաինայի խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի ղեկավար Ալեքսանդր Մերեժկոն երկուշաբթի օրը ասել է, որ «չի անհանգստանում, որ Թրամփը չափազանց կշեղվի Իրանի պատերազմից»։
«Սկզբունքորեն, մեզ համար կան որոշակի առավելություններ», – ասել է նա։ Բացի Ռուսաստանին զենքի մատակարար չտրամադրելուց, ԱՄՆ-ի հարձակումները Իրանի վրա կարող են օգնել Թրամփին ցույց տալ, որ Ուկրաինան «նույն կողմում» է, ինչ ԱՄՆ-ն՝ երկու ժողովրդավարական երկրներ, որոնք պայքարում են ավտորիտար ռեժիմների դեմ։ «Մենք պայքարում ենք չարիքի ամբողջ առանցքի դեմ», – ասել է նա։ «Խոսքը միայն Ռուսաստանի մասին չէ, այլ Իրանը, Հյուսիսային Կորեան, Չինաստանը, որը տնտեսապես օգնում է ռուսական ռազմական մեքենային»։
Ուկրաինայի խորհրդարանի ազգային անվտանգության և պաշտպանության հանձնաժողովի փոխնախագահ Եհոր Չերնևը ասել է, որ Իրանի դեմ պատերազմը կշարունակվի «զուգահեռ» ԱՄՆ-ի միջնորդությամբ ընթացող խաղաղ բանակցություններին, որոնք չեն չեղարկվել։
«Դրանք փոխկապակցված են», – ասաց նա: «Որքան արագ և արդյունավետ ԱՄՆ-ն գործի Իրանի դեմ, այնքան ավելի շատ հնարավորություններ կլինեն առաջընթացի հասնելու Ռուսաստանի հետ խաղաղության բանակցություններում: Մեզ համար միակ ռիսկը կլինի այն, եթե ԱՄՆ-ի և Իսրայելի կողմից Իրանի դեմ արշավը ձգձգվի և որևէ նպատակի չհասնի: Այդ դեպքում, իրոք, Ուկրաինայի նկատմամբ ուշադրությունը կարող է թուլանալ»:
Բաց մի թողեք
Ֆոն դեր Լեյենը առաջնագծում․ Իրանի ճգնաժամը կրկին ուշադրության կենտրոնում է պահում ԵՄ արտաքին քաղաքականության շուրջ տարաձայնությունները
Իրանի ճգնաժամը նոր փորձություն է ԵՄ-ի համար
ԵՄ արտաքին գործերի նախարարները խոստանում են պաշտպանել քաղաքացիներին, բայց հրաժարվում են աջակցել Իրանում ռեժիմի փոփոխությանը