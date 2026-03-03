03/03/2026

EU – Armenia

Իրանը կոչ է անում եվրոպական երկրներին ձեռնպահ մնալ պատերազմին մասնակցությունից

infomitk@gmail.com 03/03/2026 1 min read

«Իրանը կոչ է անում եվրոպական երկրներին ձեռնպահ մնալ պատերազմին մասնակցելուց»։

Այս մասին հայտարարել է Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Իսմայիլ Բեղային՝ մեկնաբանելով Եվրոպայի՝ պատերազմին միանալու հնարավորությունը։

«Սա կլինի պատերազմական ակտ։ Իրանի դեմ ցանկացած նման գործողություն կհամարվի ագրեսորների հետ համագործակցություն։ Սա կհամարվի պատերազմ Իրանի դեմ»,- զգուշացրել է Բեղային։

***

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Իրանը ցանկանում է բանակցել, սակայն դրա համար արդեն չափազանց ուշ է։

«Նրանց (խմբ.՝ նկատի ունի Իրանի) հակաօդային պաշտպանությունը, օդուժը, ռազմածովային ուժերը և ղեկավարությունը չկան։ Նրանք ցանկանում են բանակցել, ես ասացի՝ չափազանց ուշ է»,- Truth Social հարթակում գրել է Սպիտակ տան ղեկավարը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ռուսաստանում մեծ ընկերության տնօրեն է ձերբակալվել

03/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայացք ԵՄ-ից․ Հարյուրավոր օտարերկրյա քաղաքացիներ Իրանից տարհանվել են Ադրբեջան՝ սրվող հակամարտության պատճառով

03/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ծրագրել էինք մարտական գործողությունն ավարտել 4-5 շաբաթում, բայց երևում է՝ այն պլանավորածից երկար կտևի. Թրամփ

03/03/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

«Առաքյալները» ցույց տվեցին, որ ռոքը կարող է աղոթել, իսկ Մեսչյանի ճարտարապետությունը՝ որ քարն էլ կարող է երգել

03/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մարտի 4-ի աստղագուշակ․ Նման մարդկանց հետ շփումը այսօր շատ վտանգավոր է ձեր հեղինակության համար

03/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուսաստանում մեծ ընկերության տնօրեն է ձերբակալվել

03/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Երևանում կառուցվող էլիտար նորակառույց շենքի շինհրապարակում հայտնաբերվել է 49-ամյա ամրանագործի մարմինը

03/03/2026 infomitk@gmail.com