Մակրոնը բացահայտել է Եվրոպայի համար «առաջխաղացման զսպման» ծրագիրը

Մակրոնը հրամայել է ավելացնել միջուկային մարտագլխիկների քանակը և բացահայտել Եվրոպայի համար «առաջխաղացման զսպման» ծրագիրը։
Բրետանում գտնվող Ֆրանսիայի բալիստիկ հրթիռների սուզանավերի բազայից ելույթ ունենալով՝ Ֆրանսիայի նախագահը հայտարարել է, որ «երբեք չի տատանվի» պաշտպանել երկրի «կենսական շահերը» և խոստացել է «պատահական տեղակայումներ» եվրոպացի դաշնակիցների հետ։
Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը հրամայել է ավելացնել երկրի միջուկային մարտագլխիկների պաշարները և խոստացել է, որ չի տատանվի, եթե երկրի «կենսական շահերը» սպառնալիքի տակ լինեն՝ Ֆրանսիայի հյուսիս-արևմուտքում գտնվող բալիստիկ հրթիռների սուզանավերի բազայից իր պատմական ելույթում։
«Ես հրամայել եմ ավելացնել մեր զինանոցում առկա միջուկային մարտագլխիկների քանակը», – ասել է նախագահը։
«Մենք այլևս չենք բացահայտի մեր միջուկային զինանոցի չափը, ի տարբերություն անցյալի»։
«Ես երբեք չեմ տատանվի կայացնել այն որոշումները, որոնք անհրաժեշտ են մեր կենսական շահերը պաշտպանելու համար։ Եթե մենք օգտագործեինք մեր զինանոցը, ոչ մի պետություն չէր կարող խուսափել դրանից», – ասել է Մակրոնը իր ելույթի ամենաուժեղ տողերից մեկում։
Ստոկհոլմի միջազգային խաղաղության հետազոտությունների ինստիտուտի (SIPRI) հրապարակած վերջին տվյալների համաձայն՝ Ֆրանսիան ունի մոտավորապես 290 միջուկային մարտագլխիկ։
Ելույթը հնչում է այն ժամանակ, երբ եվրոպական անվտանգությունը փորձարկվում է բազմաթիվ ճակատներում՝ Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինա լիամասշտաբ ներխուժումից մինչև Իրանի ընդլայնվող պատերազմը։
Ֆրանսիացի պաշտոնյաները ընդգծել էին, որ ելույթը նախապես պլանավորված էր և մնացել էր ժամանակացույցի համաձայն՝ չնայած Մերձավոր Արևելքի հակամարտության սրմանը։
Մակրոնի խոսքով՝ ելույթին մասնակցել է ԵՄ ութ երկիր
Իր 45 րոպեանոց ելույթի ընթացքում Ֆրանսիայի պետության ղեկավարը ուրվագծեց այն, ինչը նա անվանեց «առաջադեմ միջուկային զսպման ռազմավարության» «աստիճանական իրականացում»։
«Մեր առաջարկած առաջադեմ զսպումը առանձին ջանք է, որը կատարելապես լրացնում է ՆԱՏՕ-ի մարտավարությունը՝ և՛ ռազմավարական, և՛ տեխնիկական առումով», – ասաց նա՝ այն ներկայացնելով որպես լրացուցիչ եվրոպական շերտ, այլ ոչ թե ՆԱՏՕ-ի այլընտրանք։
Մակրոնն ասաց, որ Ֆրանսիան կարող է իրականացնել միջուկային զսպման հետ կապված ռազմավարական կարողությունների «հանգամանքային տեղակայումներ» «մեր եվրոպացի դաշնակիցների շրջանում»՝ սկսելով համատեղ զորավարժություններից։
Ֆրանսիայի առաջնորդը նաև ասաց, որ ութ եվրոպական երկրներ հետաքրքրված են Ֆրանսիայի «առաջխաղացման զսպման» ծրագրով և պնդեց, որ մոտեցումը կիրականացվի «ԱՄՆ-ի հետ լիակատար թափանցիկությամբ»։
Նախագահի խոսքով՝ այդ երկրների թվում են Մեծ Բրիտանիան, Գերմանիան, Լեհաստանը, Նիդեռլանդները, Բելգիան, Հունաստանը, Շվեդիան և Դանիան։
Այս երկրները կկարողանան տեղակայել Ֆրանսիայի ռազմաօդային ուժերի «ռազմավարական օդուժերը», ինչը նրանց հնարավորություն կտա «տարածվել ամբողջ եվրոպական մայրցամաքում»։
Մակրոնի ելույթից կարճ ժամանակ անց Փարիզը և Բեռլինը համատեղ հայտարարություն տարածեցին՝ հայտարարելով երկու երկրների միջև «բարձրաստիճան միջուկային ղեկավար խմբի» ստեղծման մասին։
«Ֆրանսիան և Գերմանիան համաձայնել են այս տարվանից սկսած ձեռնարկել առաջին կոնկրետ քայլերը, այդ թվում՝ Գերմանիայի ավանդական մասնակցությունը ֆրանսիական միջուկային զորավարժություններին և ռազմավարական վայրեր համատեղ այցելությունները, ինչպես նաև ավանդական կարողությունների զարգացումը եվրոպացի գործընկերների հետ», – ասվում է Euronews-ին ուղարկված հայտարարության մեջ։
«Վերջնական որոշման մասին կիսվելը չի թույլատրվում»
Մակրոնը նաև կոշտ դիրքորոշում է արտահայտել ինքնիշխանության և վերահսկողության վերաբերյալ՝ նշելով, որ «վերջնական որոշման մասին կիսվելը չի թույլատրվի»։
«Կենսական շահերի համատեղ օգտագործում չի լինի, որը մեր երկրի համար կմնա ինքնիշխան գնահատական», – հավելեց նա։
Նա նաև հայտարարեց, որ Փարիզը, Լոնդոնը և Բեռլինը «համատեղ կաշխատեն շատ հեռահար հրթիռային նախագծերի շուրջ»՝ ներկայացնելով դա որպես ավելի անկայուն անվտանգության միջավայրում զսպման և պաշտպանության ավելի լայն եվրոպական ջանքերի մի մաս։
«Սա մեզ նոր տարբերակներ կտա ավանդական եղանակով էսկալացիան կառավարելու համար», – ընդգծեց Ֆրանսիայի նախագահը։ Այս համագործակցությունը 2024 թվականին մեկնարկած Եվրոպական հեռահար հարվածային մոտեցման մի մասն է, որը ներառում է նաև Իտալիան, Լեհաստանը և Շվեդիան։
Մակրոնը նաև հայտարարեց, որ ապագա բալիստիկ հրթիռային սուզանավը, որը կբարձրացնի Ֆրանսիայի դրոշը, «կկոչվի «Անպարտելի» և կնավարկի 2036 թվականին»։
Ֆրանսիան ԵՄ-ի ներսում միակ միջուկային տերությունն է, ինչը Մակրոնի խոսքերը եվրոպական մայրաքաղաքների կողմից ուշադիր հետևելու պատճառներից մեկն է։
Աշխարհում ինը երկիր համարվում է կամ հայտնի է, որ ունի միջուկային զենք՝ Ռուսաստանը, ԱՄՆ-ն, Ֆրանսիան, Մեծ Բրիտանիան, Չինաստանը, Հնդկաստանը, Պակիստանը, Իսրայելը և Հյուսիսային Կորեան։
Միայն առաջին հինգն են ճանաչվում որպես միջուկային զենք ունեցող պետություններ՝ համաձայն Միջուկային զենքի չտարածման մասին պայմանագրի։
