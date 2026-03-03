Ֆոն դեր Լեյենը առաջնագծում․ Իրանի ճգնաժամը կրկին ուշադրության կենտրոնում է պահում ԵՄ արտաքին քաղաքականության շուրջ տարաձայնությունները

ԵՄ բարձրագույն ղեկավարությունը արձագանքում է զուգահեռաբար, այլ ոչ թե զույգերով, քանի որ դաշինքը փորձում է գտնել միասնական ճակատ։
Հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը և ԵՄ արտաքին գործերի պատասխանատու Կայա Կալասը շաբաթավերջին անմիջականորեն չեն խոսել միմյանց հետ, ասել է մի պաշտոնյա։ Որոշ դիվանագետներ և պաշտոնյաներ նշել են, որ նման անհամապատասխանությունը ախտանիշ է ԵՄ գործադիր իշխանության և դրա արտաքին քաղաքականության թևի միջև հարաբերությունների համար։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — ԵՄ-ի արձագանքը ԱՄՆ-ի և Իսրայելի կողմից Իրանի վրա հարվածներին բացահայտեց վերնախավում ծանոթ տարաձայնությունները, որոնց պատճառով նրա երկու ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյաները բախման մեջ են այն հարցի շուրջ, թե ով է համակարգում դաշինքի արձագանքը ճգնաժամին։
Շաբաթ առավոտյան վաղ ժամերին, երբ Թեհրանի վրա ծուխ էր բարձրանում, Հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը և Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստան շտապեցին սահմանել արձագանքի տոնը՝ համատեղ հայտարարությամբ կոչ անելով «առավելագույն զսպվածության»։ Սակայն նրանց հետ մնաց ԵՄ արտաքին գործերի նախարար Կայա Կալլասը, որը կես ժամ առաջ հրապարակել էր առանձին նամակ՝ ասելով, որ ուսումնասիրում է դիվանագիտական լուծումներ։
Կալլասը և ֆոն դեր Լեյենը այս շաբաթավերջին ուղղակիորեն չեն խոսել միմյանց հետ, ասել է մի պաշտոնյա՝ չնայած դիվանագիտական ակտիվությանը և միասնական դիրքորոշում ընդունելու ջանքերին։ Այս տեսակի անհամապատասխանությունը ախտանիշ է ԵՄ գործադիր մարմնի և նրա արտաքին քաղաքականության թևի միջև հարաբերությունների համար, ասել են ևս հինգ դիվանագետներ և պաշտոնյաներ, որոնք ներգրավված են արագ զարգացող իրադարձությունները վերահսկելու կուլիսային ջանքերում։
«Կայա Կալլասի և Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի միջև մրցակցությունը ակնհայտ է», – ասել է Եվրախորհրդարանի պաշտպանության և անվտանգության հանձնաժողովի լիբերալ նախագահ Մարի-Ագնես Ստրակ-Ցիմերմանը։ «Դա արտացոլում է եվրոպական արտաքին քաղաքականության մեջ լիազորությունների բաժանումը, որը միշտ չէ, որ հստակ հավասարակշռված է»։
Բախումը ընդգծում է ԵՄ-ի համար ավելի լայն խնդիր՝ համընկնող ճգնաժամերի ժամանակաշրջանում՝ Ռուսաստանի պատերազմից մինչև Մերձավոր Արևելքում նոր անկարգություններ։ Քանի որ դաշինքը ձգտում է մնալ Վաշինգտոնի հետ համաձայնեցված և նախագծել տրանսատլանտյան միասնություն, Բրյուսելում ինստիտուցիոնալ ներքին պայքարը բարդացրել է հուսալի աշխարհաքաղաքական դերակատար լինելու ջանքերը։
«ԵՄ-ն այս ճգնաժամում կարող է ունենալ միայն այն դեպքում, երբ մենք միասնական մնանք», – ասել է ԵՄ պաշտոնյաներից մեկը, որը, ինչպես մյուսները, անանուն է մնացել՝ զգայուն դիվանագիտության մասին ազատորեն խոսելու համար։
«Սա անընդհատ է իրենց դինամիկայի առումով», – ասել է մեկ այլ պաշտոնյա մասնատման մասին, իսկ երրորդը նշել է, որ «գաղտնիք չէ և ոչ մի նոր բան», որ ֆոն դեր Լեյենը և նրա հանձնակատարների թիմը բավարարվում են «Կալլասին մի կողմ դնելով»։
Արտգործնախարարների կիրակի օրվա հանդիպմանը մասնակցած ԵՄ դիվանագետը նշել է, որ արձանագրության և պորտֆելի հարցերը դարձել են դաշինքի համար որոշիչ խնդիր։ «Բրյուսելի «փուչիկը» կենտրոնացած է նրա վրա, թե ով պետք է խոսի և ինչ իրավական հիմքի վրա»։
Պատմականորեն, միջազգային հարաբերությունները եղել են Կալլասի՝ որպես արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության բարձրագույն ներկայացուցչի պաշտոնը զբաղեցրած անձի լիազորությունները, և նա և նրա Եվրոպական արտաքին գործողությունների ծառայությունը (EEAS)՝ ԵՄ դիվանագիտական մարմինը, ունեն ֆոն դեր Լեյենի մանդատից առանձին։ Սակայն, քանի որ աշխարհաքաղաքականությունը գնալով ավելի է ազդում ԵՄ հիմնական գործառույթների վրա, Հանձնաժողովի նախագահը և նրա թիմը խաղում են ավելի ու ավելի կենտրոնական դեր։
«Արտակարգ իրավիճակներ, օգնություն, մեր քաղաքացիներին աջակցություն, մատակարարման շղթաների հետևանքներ, օդային տարածքի փակում, միգրացիայի ցանկացած հնարավոր աճ, կիբերհարձակումներ, իրանական պոտենցիալ թաքնված բջիջների նկատմամբ իրավասություն՝ այս ամենը [համակարգվում է] Եվրոպական հանձնաժողովի կողմից», – ասաց չորրորդ պաշտոնյան։
Չնայած պաշտոնյան ասաց, որ դիվանագետների հետ գործ ունենալը Կալլասի իրավասությունն է, կիրակի օրը կայացած Արտաքին գործերի խորհուրդը չկարողացավ հստակ կոնսենսուսի հասնել, ուստի այժմ ֆոն դեր Լեյենի հանձնաժողովի վրա է դրված մշակելու, թե ինչպես առաջ շարժվել։ Երկուսի միջև անձնական բաժանման մասին խոսակցությունները պարզապես «մեդիա կլիշե են երկու կանանց միջև, որոնք չեն համակերպվում», – հավելեց պաշտոնյան։
Ֆոն դեր Լեյենի և Կալլասի ներկայացուցիչները հրաժարվեցին մեկնաբանություն տալ։
Ֆոն դեր Լեյենը առաջնագծում
Մերձավոր Արևելքում բռնության ալիքի պես, երբ Իրանը հակագրոհներ սկսեց Պարսից ծոցում գտնվող ԱՄՆ բազաների դեմ, Հանձնաժողովի նախագահը շտապեց գլխավորել ԵՄ արձագանքը՝ հայտարարություններ անելով, զանգահարելով տարածաշրջանային առաջնորդներին և ուղերձ հղելով, որ ինքն է պատասխանատու։ Ընդամենը 48 ժամվա ընթացքում նա 10 անգամ գրառում արեց X-ում՝ թվային դիվանագիտության պոռթկում, որը կտրուկ հակադրվեց նրա ավելի զուսպ վերաբերմունքին վերջին ժամանակներս տեղի ունեցած այլ ճգնաժամերի, այդ թվում՝ այս տարվա սկզբին Վենեսուելայում տեղի ունեցած անկարգությունների նկատմամբ, երբ նա շեշտեց, որ համակարգում է գործողությունները Կալլասի հետ։
Շաբաթ օրը, մինչ Կալլասը փորձում էր առաջ մղել քննարկումները արտաքին գործերի նախարարների մակարդակով՝ հաջորդ օրը հրավիրելով Արտաքին գործերի խորհուրդ՝ արտակարգ իրավիճակների վերաբերյալ բանակցությունների համար, Հանձնաժողովի ղեկավարի հզոր աշխատակազմի ղեկավար Բյորն Զայբերտը կապ հաստատեց բարձրաստիճան հանձնակատարների թիմերի հետ՝ նրանց տեղեկացնելու երկուշաբթի օրը «Անվտանգության քոլեջի» նիստ հրավիրելու որոշման մասին՝ լոգիստիկ և գործնական արձագանքը համակարգելու համար։
Ֆոն դեր Լեյենի երկրորդ մանդատի սկզբում ստեղծված այս մարմինը հիմնականում ծառայել է քաղաքական առաջնահերթությունները ազդարարելուն, այլ ոչ թե օպերատիվ ճգնաժամային կառավարման լիազորություններ իրականացնելուն։ Սակայն դա փոխվում է։
Անցյալ տարվանից ի վեր ֆոն դեր Լեյենը ձգտում է ամրապնդել Հանձնաժողովի ազդեցությունը արտաքին քաղաքականության մեջ, մասնավորապես՝ հանձնակատար Դուբրավկա Շուիցայի գլխավորությամբ Մերձավոր Արևելքի, Հյուսիսային Աֆրիկայի և Պարսից ծոցի երկրների գլխավոր տնօրինության (DG MENA) ստեղծման միջոցով։ Այս քայլը Բրյուսելում լայնորեն մեկնաբանվեց որպես ԵՄԱԾ-ից Բերլեյմոնտի վրա ազդեցություն ստանալու փորձ։
Հանձնաժողովի պաշտոնյան ասել է, որ MENA DG-ն, ինչպես սպասվում է, «կենտրոնական» դեր կխաղա Իրանի վերաբերյալ քննարկումներում և ԵՄ-ի Մերձավոր Արևելքի ռազմավարության ցանկացած իրականացման գործում, քանի որ Պարսից ծոցի երկրները և Իրանը գտնվում են նրա պորտֆելում։
Սակայն որոշ օրենսդիրներ դեմ են արտահայտվել Հանձնաժողովի կողմից ավելի ակտիվ դեր ստանձնելու առաջարկին։ «ԵՄ-ն ունի բարձր ներկայացուցիչ, և նրան ավելի լավ է աջակցել իր աշխատանքը կատարելու հարցում», – ասել է Դեն Բարնան, ֆոն դեր Լեյենի սեփական կոալիցիայի մեջ մտնող «Renew» կենտրոնամետ կուսակցության օրենսդիր և Արտաքին գործերի հանձնաժողովի անդամ։
EEAS-ը մշտապես դեմ է եղել իր մասնագիտացված թիմերից լիազորությունների ցանկացած փոխանցմանը, և Կալլասի հիասթափությունը Հանձնաժողովի նկատմամբ լավ փաստագրված է։ Էստոնիայի նախկին վարչապետը կտրականապես դեմ է եղել ֆոն դեր Լեյենի իրավասության ներքո հետախուզական բջիջ ստեղծելու ջանքերին և զայրացրել է գործընկերներին՝ փորձելով վերադարձնել վիճահարույց քաղաքական գործիչ Մարտին Սելմայրին բարձր պաշտոնում։ ԵՄ մի քանի պաշտոնյաներ այդ քայլը բնութագրել են որպես Կալլասին Զայբերտի մոտ նույն քաղաքական ծանրաբեռնվածությունը տալու փորձ։
«Մենք պետք է որոշենք, թե արդյոք ցանկանում ենք ինստիտուցիոնալ փոփոխություն, թե արդյոք ցանկանում ենք Հանձնաժողովին ավելի շատ արտաքին քաղաքականության գործառույթներ տալ», – ասել է Խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում սոցիալիստների առաջատար ԵՄ օրենսդիր Նաչո Սանչես Ամորը։
«Մեր գործընկերները ամբողջ աշխարհում ճիշտ են. նրանք հաճախ չգիտեն, թե ում դիմեն»։
