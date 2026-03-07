07/03/2026

EU – Armenia

Երևանում տղամարդու դի հայտնաբերվել․ ինչ է հայտնի

07/03/2026

Մարտի 6-ին՝ ժամը 19․45-ի սահմաններում, ՆԳՆ օպերատիվ կառավարման կենտրոն զանագահարած քաղաքացին հայտնել է, որ քաղաք Երևանի Շենգավիթ վարչական շրջանի Արշակունյաց պողոտայի հասցեներից մեկում տղամարդու դի կա։

Ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում նշված հասցեում հայտնաբերվել է 61-ամյա Ռ․ Ա․-ի դին։ Դեպքի հանգամանքները պարզվում են։

