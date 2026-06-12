Մինչ ոստիկանությունը պայքարում է Հյուսիսային Իռլանդիայում միգրանտների ապստամբության դեմ, ուշադրությունը կենտրոնանում է Իռլանդիայի սահմանի բացման վրա

Երկրորդ գիշերվա անկարգությունների ընթացքում, որոնք սկսվել են Բելֆաստի փողոցի կենտրոնում գտնվող մի տղամարդու վրա սուդանցի տղամարդու ենթադրյալ դանակահարությունից, վիրավորվել է 12 ոստիկան, իսկ 16 ապստամբ կալանավորված է։
ԲԵԼՖԱՍՏ — Հյուսիսային Իռլանդիայի ոստիկանությունը երկրորդ գիշերն է կռվում միգրանտների դեմ ապստամբների դեմ՝ օգտագործելով մահակներ, վահաններ և ջրցան մեքենաներ, մինչդեռ քաղաքական գործիչները ուշադրությունը կենտրոնացնում են Մեծ Բրիտանիայի և ԵՄ-ի միջև բաց Իռլանդիայի սահմանի երկայնքով ներգաղթի վերահսկողության վրա։
Հյուսիսային Իռլանդիայի ոստիկանական ծառայությունը հայտնել է, որ չորեքշաբթի երեկոյան զինյալների կողմից նետված բենզինային ռումբերից, մայթի քարերից և այլ առարկաներից վիրավորվել է 12 ոստիկան։ Ոստիկանները շարժական ջրցան մեքենաներ են օգտագործել Բելֆաստի հյուսիսային ծայրամասում գտնվող ավտոմայրուղու շրջանցիկ խաչմերուկի մոտ 200 հոգուց բաղկացած ամբոխը մարելու համար, որտեղ ապստամբներին թույլ չեն տվել հասնել մոտակա հյուրանոց, որտեղ բնակվում էին ապաստան փնտրողներ։ Ոստիկանությունը ձերբակալել է 16 ապստամբի և հրապարակել լուսանկարների դոսյե՝ հույս ունենալով նույնականացնել ևս երկուսին։
Մեծ Բրիտանիայի կառավարության պաշտոնյաները հայտարարել են, որ երկուշաբթի գիշերվանից ի վեր առնվազն 27 ներգաղթյալ ընտանիքներ վախեցվել են իրենց հրկիզված տներից, երբ սուդանցի ներգաղթյալ 30-ամյա Հադի Ալոդիդը, ենթադրաբար, բազմիցս դանակահարել է տեղացի տղամարդու դեմքին, պարանոցին և մեջքին Բելֆաստի հյուսիսային փողոցի կենտրոնում՝ սարսափելի միջադեպ, որը նկարահանվել է դողացող սմարթֆոնով և տարածվել ամբողջ աշխարհում սոցիալական ցանցերում։
Հյուսիսային Իռլանդիայի նախարար Հիլարի Բեննը հինգշաբթի առավոտյան անցկացրել է մեդիա շրջագայություն Մեծ Բրիտանիայի հեռարձակողների հետ՝ բախվելով կրկնվող հարցերի այն մասին, թե ինչու է Ալոդիդը ընդհանրապես Բելֆաստում։ Նա ժամանել է 2023 թվականին՝ Փարիզ, ապա Դուբլին թռչելով և Իռլանդիայի Հանրապետության անարգել սահմանով հյուսիսային ուղղությամբ ավտոբուսով ճանապարհորդելուց հետո։
Այդ բաց պայմանավորվածությունը սկիզբ է առել 1922 թվականին՝ Իռլանդիայի անկախացումից Մեծ Բրիտանիայից, երբ երկու կողմերն էլ համաձայնվել են պահպանել ընդհանուր ճանապարհորդական տարածք, որը թույլ է տալիս իռլանդացի և բրիտանացի քաղաքացիներին ազատ տեղաշարժվել, աշխատել և օգտվել հանրային ծառայություններից երկու իրավասություններում։
Դարավոր պատմություն ունեցող այս պայմանավորվածությունը, որը հատկապես արժեքավոր է Իռլանդիայի սահմանի երկու կողմերում ապրող և աշխատող տասնյակ հազարավոր մարդկանց համար, Մեծ Բրիտանիայի ԵՄ-ից դուրս գալու ժամանակ բախվել է լուրջ դիվանագիտական մարտահրավերների և կրկին կասկածի տակ է առնվում՝ Ալոդիդի Ֆրանսիայի և Իռլանդիայի միջով անցնելու հեշտության վերաբերյալ ուշադրության կենտրոնում լինելու պատճառով։
Բեննը նշել է, որ Մեծ Բրիտանիայի և Իռլանդիայի իշխանությունները արդեն իսկ ընդլայնել են սահմանային տեղաշարժերի մոնիթորինգի, սահմանային ավտոբուսների և գնացքների, ինչպես նաև ԵՄ այլ երկրներից Դուբլին ուղևորվող չվերթների տեղային ստուգումների հարցում համագործակցությունը՝ իրավապահ գործունեություն, որն աճել է Ալոդիդի ժամանումից հետո։
Դուբլինում վարչապետ Միխաել Մարտինը զգուշացրել է, որ երկուշաբթի օրը Բելֆաստում դանակով հարձակման հետ կապված հասկանալի վախերը չպետք է խթանեն Մեծ Բրիտանիային կամ Իռլանդիային սահմանափակել իրենց քաղաքացիների տեղաշարժի ազատությունը, մասնավորապես՝ 310 մղոն (500 կիլոմետր) երկարությամբ ոլորապտույտ սահմանի երկայնքով, որն ունի ավելի քան 200 անցակետ, որոնցից ոչ մեկը չունի անվտանգության ֆիքսված կետեր։
«Մեծ Բրիտանիայի և Իռլանդիայի հարաբերությունների բանալին ներգաղթի առումով, նախևառաջ, երկու կառավարությունների միջև փոխգործակցությունն է», – ասել է Մարտինը հուլիսի 1-ից մեկնարկող Եվրամիությունում Իռլանդիայի վեցամսյա նախագահությանը նվիրված մամուլի ասուլիսում։
«Մյուսները կարող են չարաշահել Համատեղ ճանապարհորդական գոտին։ … Դա, առաջին հերթին, քաղաքացիների համար նախատեսված շրջանակ է», – ասել է Մարտինը։
Սակայն Հյուսիսային Իռլանդիայի բրիտանական յունիոնիստ առաջնորդները, որոնք հիմնականում աջակցում էին Brexit-ին՝ հույս ունենալով, որ այն կկոշտացնի սահմանը Իռլանդիայի մնացած մասի հետ, օգտվել են դանակահարությունից՝ բողոքելու համար, որ այդ բաց սահմանը կրկին վտանգ է ներկայացնում։ Դեմոկրատական յունիոնիստ առաջնորդ Գևին Ռոբինսոնը Համայնքների պալատում վարչապետ Քեյր Սթարմերին ասել է. «Մարդիկ հոգնել են ջերմ խոսքերից և խոստումներից։ Նրանք ուզում են տեսնել գործողություններ։ Կառավարությունն այժմ պետք է ցույց տա, որ պատրաստ է պաշտպանել մեր սահմանները»։
Նման տեսակետները Դուբլինում բարձրացված հոնքերով են ընդունվում, որտեղ փախստականների հարցերով պաշտոնյաները նշում են, որ միգրանտների շարժը հյուսիսից հարավ ավելի ուժեղ է, այլ ոչ թե հակառակը։ Իռլանդիայի կառավարությունը նշում է, որ ապաստան խնդրողների մեծ մասը գալիս է Մեծ Բրիտանիայից, հիմնականում Հյուսիսային Իռլանդիայից ցամաքային սահմանային անցումներով։
Բաց մի թողեք
Իրանն ու ԱՄՆ-ն մոտ են խաղաղության պայմանագիր կնքելուն
Ավելի քան 3 ամիս․ ե՞րբ են վերջապես թաղելու Ալի Խամենիին
Երեք մարդ զոհվել է Նիդեռլանդներում մեքենան մխրճվել է դպրոցական հեծանվորդների խմբի մեջ