ԵՄ-ն մոտենում է ավիաուղևորների իրավունքների բարեփոխման համաձայնագրին՝ քիչ երկրպագուներով
Սպառողական խմբերը, ավիաընկերությունները և փոխհատուցման պահանջներ ներկայացնող ընկերությունները բոլորն էլ խնդիրներ են տեսնում երկար ժամանակ ձգձգված վերանայման վերաբերյալ վերջին փոխզիջման մեջ։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — ԵՄ քաղաքականության մշակողները շտապում են ավարտել ավիաուղևորների իրավունքների երկար ժամանակ ձգձգված վերանայումը մինչև երկուշաբթի օրվա վերջնաժամկետը, բայց քչերն են գոհ գործարքի կայացումից։
Բարեփոխման սկզբնական նպատակն էր թարմացնել 2004 թվականին ներդրված սպառողների պաշտպանության կանոնները՝ ավիաընկերության և ուղևորների շահերի միջև ավելի լավ հավասարակշռություն գտնելով։
Սակայն ԵՄ ինստիտուտների միջև տարիներ շարունակ վեճերը, աճող անվստահությունը և մրցակցող արդյունաբերական շահերը հանգեցնում են փոխզիջման, որը քննադատության է ենթարկվում ինչպես ավիաընկերությունների, այնպես էլ սպառողական խմբերի կողմից։
Բարեփոխումը վերանայում է ձեռքի ուղեբեռի, ընտանեկան նստատեղերի, ուշացումների և չեղարկումների փոխհատուցման և այլ հարցերի վերաբերյալ կանոնները, որոնք բոլորը մեծ մասամբ համաձայնեցված են՝ մեծ վեճ թողնելով այն մասին, թե որքան հեշտությամբ կարող են ուղևորները պահանջներ ներկայացնել չեղարկված կամ ուշացած չվերթների համար։
«Մեր նպատակն է ամրապնդել ուղևորների իրավունքները՝ միաժամանակ ապահովելով, որ կանոնները մնան գործունակ, իրավաբանորեն հիմնավորված և կայուն ավիացիայի ոլորտի համար», – հայտարարել է Կիպրոսի խորհրդի նախագահությունը բանակցությունների նախորդ փուլից հետո։
Շատ բախվող շահեր կան։ Սպառողական խմբերը ցանկանում են, որ ուղևորների համար հնարավորինս հեշտ լինի կանխիկ գումար ստանալը, ավիաընկերությունները զգուշանում են վճարումները մեծացնող միջոցառումներից, իսկ փոխհատուցման պահանջներ ներկայացնող ընկերությունները, որոնք օգնում են ուղևորներին հայցեր ներկայացնել ավիաընկերությունների դեմ, մտահոգված են, որ բարեփոխումները կարող են նրանց բիզնեսից դուրս մղել։
Անդամ երկրները բաժանված են։ Որոշները, ինչպես Ֆրանսիան և Գերմանիան, կողմ են ավիաընկերությունների համար ծախսերը ցածր պահող միջոցառումներին, մինչդեռ մյուսները, ինչպես Իսպանիան, աջակցում են սպառողամետ տարրերին։ Եվրախորհրդարանը լայնորեն աջակցում է ուղևորների ավելի ուժեղ պաշտպանությանը։
Գործող համակարգի համաձայն՝ շատ ճանապարհորդներ տեղյակ չեն փոխհատուցման իրենց իրավունքի մասին, մինչդեռ մյուսները դժվարանում են կողմնորոշվել հաճախ բարդ փոխհատուցման ընթացակարգերում կամ վիճարկել ավիաընկերությունների անթափանց բացատրությունները՝ պահանջները մերժելու համար։
Ուղևորների համար փոխհատուցում ստանալը հեշտացնելու նպատակով, նախորդ ծրագիրը կպահանջեր, որ ավիաընկերությունները նախապես լրացված ձևաթուղթ ուղարկեին նրանց, երբ չվերթները չեղարկվում կամ ուշանում են առնվազն երեք ժամով։ Սակայն դա հետագայում մեղմացվեց նրանով, որ ավիաընկերությունները ուղևորներին էլեկտրոնային նամակ էին ուղարկում՝ ձևաթղթի հղումով։
Փոխվող թիրախ
Խորհրդի նորագույն առաջարկը, որը ձեռք է բերվել POLITICO-ի կողմից, ավելի է հետ մղում այդ մտադրությունը։ Ավիաընկերությունները պետք է տրամադրեն միայն «տեղեկատվություն ուղևորների փոխհատուցման իրավունքների մասին և հստակ հրահանգներ՝ ինչպես ներկայացնել հարցում»։
Փոփոխությունը զայրացնում է սպառողների իրավունքների պաշտպաններին։
Վերջին առաջարկը, ցավոք, «չի բարելավի կիրարկումը, քանի որ իրավասու ուղևորների միայն 38 տոկոսն է պահանջում իրենց փոխհատուցումը», – ասել է Քրիստինա Գիրետովան, Եվրոպական սպառողների կազմակերպության ավիացիոն քաղաքականության պատասխանատուն, որը ՀԿ- է։
Ավիաընկերությունները չեն տոնում, քննադատելով այն բարեփոխումը, որը, նրանց պնդմամբ, չունի լրացուցիչ ծախսերի պատշաճ գնահատական։ | iStock
«Մենք հույս ունենք, որ Եվրախորհրդարանը կպահպանի իր դիրքորոշումը, որպեսզի վերջնական համաձայնագիրը ապահովվի ուղևորների համար», – հավելել է նա, նախքան Խորհրդարանը կհաստատեր փոփոխությունը։
Օլիվիա Բրաունը, Euroconsumers-ի քաղաքականության պատասխանատուն, ասել է. «Մենք արդեն գիտենք, որ փոխհատուցում պահանջելը դժվարին պայքար է սպառողների համար։ Ինչպես ԵՄ շատ օրենքների դեպքում, խնդիրը ոչ թե կարգավորումն է, այլ այն գործնականում կիրառելու հնարավորությունը»։
Այնուամենայնիվ, ավիաընկերությունները չեն տոնում, քննադատելով այն բարեփոխումը, որը, նրանց պնդմամբ, չունի լրացուցիչ ծախսերի պատշաճ գնահատական։
«Մենք շարունակում ենք հավատալ, որ տարրերը առանձին-առանձին բանակցելու այս կարկատված մոտեցումը՝ առանց ընդհանուր ազդեցության դիտարկման, ԵՄ օրենսդրությունը բարեփոխելու միջոց չէ», – ասաց Ուրանիա Գեորգուցակուն, «Airlines for Europe» ընկերության կառավարիչ տնօրենը։
Փոխադրողները նաև ցանկանում էին, որ փոխհատուցման վճարումները խթանող շեմը ներկայիս երեք ժամից բարձրացվի մինչև հինգ ժամ, ինչը կնվազեցնի փոխհատուցման համար իրավասու չվերթների քանակը։ Սակայն նրանք պարտվեցին այդ պայքարում, երբ խորհրդարանը մերժեց գաղափարը։
Փոխհատուցման հայցերով զբաղվող գործակալությունները նույնպես նյարդայնացած են։
Ոլորտը ծաղկում էր ներկայիս շրջանակում, ինչը միջնորդների պահանջարկ էր ստեղծում՝ դժվարացնելով փոխհատուցման հայցերի քննարկումը և ժամանակատար դարձնելով այն։ Քննադատները գործակալությունների աճը մատնանշեցին որպես սկզբնական համակարգի թերությունների նշան։
Խորհրդի վերջին առաջարկը սպառնում է այդ բիզնես մոդելին՝ պահանջելով, որ փոխհատուցման վճարումները վճարվեն անմիջապես ուղևորներին։ Այն նաև թույլ կտա ավիաընկերություններին պահանջել ապացույց, որ հայցերով զբաղվող ընկերությունն ունի «գործելու վավեր մանդատ» ուղևորի անունից։
APRA-ն, որը AirHelp-ի և Flightright-ի նման հայցերով զբաղվող գործակալությունները ներկայացնող լոբբիստական խումբ է, ասել է, որ այս երկու միջոցառումները «կստիպեն ուղևորներին նախապես վճարել ներկայացուցչության համար, ինչը այն կդարձնի անհաջող ուղևորների մեծ մասի համար»։
Եթե դրույթներն ընդունվեն, «այլևս չեն լինի որևէ գործակալություն կամ իրավաբանական ընկերություն, որը կկառավարի հայցերը, և ավիաընկերությունները ազատ կլինեն մերժել հայցերը ըստ ցանկության՝ առանց որևէ հետևանքների», – պնդում էր խումբը։
Խորհրդարանական պաշտոնյան հինգշաբթի երեկոյան հաստատեց, որ խորհրդարանն ընդունել է Խորհրդի վերջին դիրքորոշումը, բացառությամբ այն դրույթի, որն արգելում է փոխհատուցման վճարումները երրորդ կողմերին, այսինքն՝ հայցերի գործակալություններին։ Այժմ դեսպանների գործն է որոշել, թե արդյոք նրանք պատրաստ են ընդունել այդ փոփոխությունը։
ԵՄ դեսպանները, ինչպես սպասվում է, ուրբաթ օրը կրկին կքննարկեն տեքստը, քանի որ բանակցողները ձգտում են վերջնական համաձայնության գալ մինչև երկուշաբթի։ Եթե մինչ այդ համաձայնագիր չլինի, ԵՄ կանոնները նշանակում են, որ բարեփոխումների ողջ ջանքերը չեղյալ են հայտարարվում։
Բաց մի թողեք
Կիպրոսը առաջարկում է ԵՄ հաջորդ բյուջեի 32.8 միլիարդ եվրո կրճատում՝ որպես մրցակից ճամբարների միջև փոխզիջում
Ռուսաստանը «կորցրեց դիրքերը»՝ չնայած նավթի բարձր գների պատճառով «մի փոքր շունչ քաշելուն»
Իլոն Մասկը համաշխարհային պատմության մեջ դարձել է առաջին դոլարային տրիլիոնատերը