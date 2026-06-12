ԵՄ-ն ունի նոր միգրացիոն կանոններ։ Ի՞նչ է դա նշանակում

Տարիներ տևած կանոնները վերջապես պատրաստ են ներդրման։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — Տարիներ տևած քաղաքական փակուղուց, կեղծ մեկնարկներից և փակուղիներից հետո ուրբաթ օրը ուժի մեջ է մտնում ԵՄ միգրացիոն քաղաքականության լայնածավալ վերանայումը։
Բարեփոխումները ԵՄ-ի արձագանքն են 2015 թվականին ժամանողների թվի աճին, որը բացահայտեց դաշինքի միգրացիոն քաղաքականության թերությունները և քաղաքականությունը համակարգելու նրա կարողության ճեղքերը։ Նպատակն է մեծացնել ԵՄ մուտք գործողների նկատմամբ վերահսկողությունը և բաժանել պարտականությունները անդամ երկրների միջև՝ միաժամանակ ամրապնդելով վստահությունը այդ նույն երկրների միջև։
Ահա թե ինչ պետք է իմանաք. Մենք աշխատում ենք
Երբ 2015 թվականին ավելի քան մեկ միլիոն մարդ ճանապարհորդեց Եվրոպա, որոնցից շատերը փախչում էին Սիրիայում բռնությունից, ԵՄ-ն շտապեց արձագանքել։ Երկրները դանդաղեցին արտակարգ աջակցության ծրագրերի հարցում, քննադատեցին առաջնագծի այնպիսի երկրներին, ինչպիսին է Հունաստանը, ժամանողների հետ վարվելու ձևի համար և վերականգնեցին սահմանային վերահսկողությունը։ Դա սկիզբ դրեց տասնամյակից ավելի տևած գործընթացի, որը նպատակ ուներ լուծել այդ խնդիրները։
«Մենք պետք է մարդկանց վերադարձնենք այն զգացողությունը, որ մենք վերահսկողություն ունենք տեղի ունեցողի նկատմամբ։ Որովհետև 10 տարի առաջ մենք որպես Եվրամիություն մեծ պատասխանատվություն ստանձնեցինք, բայց մենք համակարգ չունեինք, մենք կանոններ չունեինք», – լրագրողներին ասաց միգրացիայի հարցերով հանձնակատար Մագնուս Բրունները, այն բանից հետո, երբ բանակցողները անցյալ շաբաթ համաձայնեցրին ԵՄ-ի նոր կանոնները դաշինքից արտաքսումների վերաբերյալ։
Միգրացիայի նոր շրջանակի հաստատմամբ՝ Հանձնաժողովը և Եվրախորհրդարանի պատգամավորները հույս ունեն, որ երկրները կվերացնեն դաշինքի ազատ տեղաշարժի Շենգենյան գոտու սահմանների վրա մնացած վերահսկողությունը։ Ներկայումս 11 երկիր ունի ներքին սահմանների ստուգումներ, և դրանցից յոթը հանձնաժողովին ուղղված իրենց հիմնավորման մեջ նշում են միգրացիան։
«Անդամ պետություններն այլևս արդարացումներ չունեն», – այս շաբաթ ասաց սլովենացի սոցիալիստ Եվրախորհրդարանի պատգամավոր Մատյաժ Նեմեցը։
Պայմանագրի նպատակը՞։ Ավելի շատ վերահսկողություն…
Միգրացիայի կանոնները նպատակ ունեն նվազեցնել անկանոն ժամանումները, արագացնել ընթացակարգերը (ներառյալ արտաքսումները) և սահմանափակել այն մարդկանց թիվը, ովքեր աննկատ են մնում և ճանապարհորդում են դաշինքի ներսում։
Միգրացիայի և ապաստանի մասին պայմանագիրը՝ 10 բարեփոխումների հավաքածու, սահմաններում ստուգումներ է մտցնում և արագացված ընթացակարգեր այն մարդկանց համար, որոնց դիմումը հաջողությամբ չի ընդունվի, օրինակ՝ այն պատճառով, որ նրանց ծագման երկիրը համարվում է անվտանգ։
Նոր Eurodac տվյալների բազան՝ պայմանագրի «թվային հիմքը», ըստ Հանձնաժողովի մեկ պաշտոնյայի, որին, ինչպես նաև այս հոդվածում այլ անձանց, անանունություն է տրամադրվել ազատ խոսելու համար, կօգտագործվի ապաստան հայցողների տեղեկությունները, ինչպիսիք են ճանապարհորդական փաստաթղթերը և մատնահետքերը, գրանցելու համար, ինչը թույլ կտա հետևել նրանց տեղաշարժերին։
… և ավելի շատ համերաշխություն
Կանոնները նաև նշանակում են աջակցություն ԵՄ այն երկրներին, որոնք ընդունում են ամենաշատ միգրանտներին։ Այդ աջակցությունը կարող է լինել կանխիկի, միգրանտների մեկ երկրից մյուսը տեղափոխման կամ այլ օգնության տեսքով։
Այսպես կոչված «համերաշխության ֆոնդի» առաջին փորձի շրջանակներում երկրները նպատակներ են սահմանում կամ ընդունել 21,000 միգրանտ Իտալիայից, Իսպանիայից, Հունաստանից և Կիպրոսից, կամ վճարել 420 միլիոն եվրո այդ երկրներին, կամ երկուսի որևէ համադրություն։
Սա գործարքի հատկապես բարդ մասն է։ Մի քանի երկրներ բացառեցին որևէ միգրանտ ընդունելը, նույնիսկ այն դեպքում, երբ այնպիսի երկրներ, ինչպիսին է Կիպրոսը, շեշտեցին, որ դա անհրաժեշտ է: Հունգարիան և Սլովակիան ո՛չ ֆինանսական աջակցություն, ո՛չ էլ օգնություն չխոստացան միգրանտներ ընդունելու հարցում։
Սակայն Հանձնաժողովի, Խորհրդի և Խորհրդարանի պաշտոնյաները շեշտեցին, որ մեխանիզմը դեռևս մեծ առաջընթաց է, իսկ Հանձնաժողովի մի պաշտոնյա ասաց, որ պայմանագիրը թույլ է տվել երկրներին «հաղթահարել անվստահությունը»։
Սա փխրուն հավասարակշռություն է
Միգրացիոն քաղաքականության հարցում համերաշխությունը սակավ ռեսուրս է: Որպեսզի այն կայուն լինի, պայմանագրի տարբեր մասերը պետք է աշխատեն, ասաց Միգրացիայի միջազգային կազմակերպության Բրյուսելում գրասենյակի տնօրեն Լուկաս Գերկեն: «Եթե սահմանային ընթացակարգը կատարի այն, ինչ պետք է աներ, ապա որոշ ժամանակ անց երկրորդային տեղաշարժերը կարող են իսկապես ավելի ցածր լինել, և այդ դեպքում համերաշխության մեխանիզմը կարող է ունենալ բավարար աշխատանքային տարածք», – ասաց նա։
Սակայն եթե ճնշման տակ գտնվող երկրների վրա բեռը չթեթևացվի, «մենք կրկին կվերադառնանք 2015 թվականի իրավիճակին», – զգուշացրեց շվեդ Եվրախորհրդարանի պատգամավոր, Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության անդամ Թոմաս Տոբեն։
Սխալ մեկնարկ։
Նոր կանոնների կիրառումը, կարծես, առաջին օրը անհամապատասխան կլինի։
Մայիսին հրապարակված իր վերջին առաջընթացի զեկույցում հանձնաժողովը նշել է, որ մի քանի երկրներ հետ են մնում իրենց նախապատրաստական աշխատանքներում։
«Այսօր գործընթացի ավարտը չէ, այլ սկիզբը։ Եվ անդամ պետությունները մեծ առաջընթաց են գրանցել՝ ապահովելու համար, որ նոր համակարգի աշխատանքի հիմքերը տեղում են», – գրել է Բրունները գրավոր մեկնաբանության մեջ։
Սակայն փախստականների խմբերը մտահոգված են, որ նոր կանոնները կխաթարեն Եվրոպա ժամանող մարդկանց պաշտպանությունը։
Համաձայնագիրն ունի «ավելի խիստ կանոններ» և սահմանափակ մուտք դեպի ապաստանի կանոնավոր ընթացակարգեր, իսկ այնպիսի երաշխիքներ, ինչպիսիք են անկախ մոնիթորինգի մեխանիզմը և խոցելիության ստուգումները, «չեն ստացել անդամ պետությունների անհրաժեշտ ուշադրությունն ու ռեսուրսները», – ասել է Փախստականների և աքսորյալների հարցերով Եվրոպական խորհրդի տնօրեն Ժյուլի Լեժենը։
Նա զգուշացրել է, որ «շատ քիչ հավանական է, որ նրանք [անդամ երկրները] պատրաստ կլինեն հաղթահարել համաձայնագրի կողմից առաջացող հիմնարար իրավունքների ցնցումը»։
Ձայներ և դրամական միջոցներ
Հունգարիան մերժել է համաձայնագիրը նախկին վարչապետ Վիկտոր Օրբանի օրոք, սակայն Բրյուսելը հույս ունի, որ երկիրը կհամաձայնվի Պետեր Մագյարի օրոք։ Միևնույն ժամանակ, կան մտահոգություններ, որ միգրացիոն բարեփոխումները կարող են դառնալ ծայրահեղ աջերի քարոզարշավի նյութ Եվրոպայում տեղի ունեցող ընտրություններում, այդ թվում՝ հաջորդ տարվա Ֆրանսիայի նախագահական ընտրություններում։
ՄՄԿ-ի Գեհրկեն նաև զգուշացրել է, որ ԵՄ հաջորդ երկարաժամկետ բյուջեն կարող է նաև խաթարել միգրացիայի հարցում ավելի «միասնական, համակարգված մոտեցման» հասնելու դաշինքի փորձը, եթե «չափազանց քիչ պաշտպանիչ միջոցներ լինեն ընդհանուր չափանիշների վրա ծախսերի համար»։
Բաց մի թողեք
Շվեյցարիայում միգրացիայի սահմանափակման վերաբերյալ քվեարկությունը սպառնում է ԵՄ կապերին
Ինչպես է ԱՄՆ դեսպանատան մեգա խնջույքը դարձել Բրյուսելի ամենաթեժ այցը
ԵՄ-ն հայտարարում է սահմանաչափերի սառեցման մասին՝ Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցների վերջին փաթեթում