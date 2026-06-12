Թրամփի հրթիռային դիվանագիտության ռազմավարությունը հակառակ արդյունքն է տալիս

«Դուք այս պահին ի՞նչ եք ռմբակոծում, որպեսզի ի՞նչ ստանաք», – ասել է Թրամփի վարչակազմի նախկին պաշտոնյան։
«Հեզբոլլահի» կողմնակիցը կարգախոսներ է վանկարկում
Դոնալդ Թրամփը այս շաբաթ փորձեց Իրանում պատերազմը դադարեցնելու նոր ռազմավարություն՝ ռմբակոծել խաղաղության բանակցությունների ընթացքում։ Սակայն, կարծես, նա արագորեն հրաժարվել է այդ հրթիռային դիվանագիտությունից։
Պատերազմի չորս ամիս անց՝ Հորմուզի նեղուցում նավթի գերի լինելու և Թեհրանի միջուկային ծրագրի հարցում կարևոր զիջումների գնալու մերժման պայմաններում, նախագահը բարձրացրեց նշաձողը երկրի դեմ երկու օր տևած օդային հարվածներով։ Նա հինգշաբթի օրը սպառնաց «լիակատար վերահսկողություն» ստանձնել Իրանի նավթարդյունաբերության նկատմամբ, ապա չեղարկեց նախատեսված հարձակումները՝ մինչև Վաշինգտոնում ճաշի ավարտը։
Վարչակազմը պնդում է, որ երկու կողմերն էլ դեռևս հրադադարի մեջ են, և ԱՄՆ-ն առավելություն ունի։ Սակայն փոփոխվող ռազմավարությունը ընդգծում է այն պարտադրանքը, որում Թրամփը գտնվում է պատերազմը լուծելու հարցում, երբ ամերիկյան օդային ուժերը և էներգետիկ ռեսուրսները խեղդող ծովային շրջափակումը չեն ստիպում Իրանին նահանջել։
«Հարցն այն է. այս պահին դուք ի՞նչ եք ռմբակոծում, որպեսզի ի՞նչ ստանաք», – ասել է Թրամփի վարչակազմի նախկին պաշտոնյան։ «Չի թվում, թե ռմբակոծությունները, և ռմբակոծությունների տեսակները, որոնց մասին նրանք խոսում են, անպայմանորեն համապատասխանում են նշանակալի ձեռքբերումների կամ այնպիսի դիրքի ստեղծմանը, որ Իրանը այնքան թուլանա, որ ստիպված լինեն նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ»։
Շտապ համաձայնագրի խոստումներից անցում դեպի լայնածավալ պատերազմի լեզու և վերադառնալ հեռանկարային խաղաղության, հակամարտության միկրոտիեզերք է, որը հանգեցրել է գազի գների բարձրացման և վնասել Թրամփին տանը։ Նախագահը և նրա գլխավոր խորհրդականները բազմիցս հայտարարել են պատերազմի ավարտի և մեծ միջուկային համաձայնագրի մշակման մասին։
«Քննարկումները և վերջնական կետերը, թե՛ հայեցակարգային, թե՛ մանրամասն, հաստատվել են բոլոր ներգրավված կողմերի կողմից», – գրել է Թրամփը սոցիալական ցանցերում հինգշաբթի օրը՝ հայտարարելով, որ կդադարեցնի հարձակումները, որոնք կարող էին «ծանր» հարված հասցնել Իրանին։
Իրանի ռեժիմն արդեն իսկ դիմակայել է աննախադեպ օդային պատերազմի, որը սպանել է իր բարձրաստիճան ղեկավարության մեծ մասին, խորտակել է նրա նավատորմը և վնասել Թեհրանի պաշտպանական արդյունաբերությունը: Եվ այն գտել է նոր լծակ՝ ԱՄՆ-ին ճնշելու համար՝ սպառնալով նավթի փոխադրմանը։
Ինչ վերաբերում է խաղաղության համաձայնագրի բանակցություններին, իրանցիները «մեղադրում են Թրամփին անընդհատ փոփոխություններ խնդրելու, ապա իր սեփական փոփոխությունները փոփոխելու համար», – ասել է Ալի Վաեզը, «Միջազգային ճգնաժամային խումբ» ոչ առևտրային վերլուծական կենտրոնի վերլուծաբանը, որը կենտրոնացած է համաշխարհային հակամարտությունների վրա և կապեր ունի Թեհրանում։
Իրանը շարունակում է սպառնալ հավասարաչափ հակահարվածով: Իրանի փոխարտգործնախարար Քազեմ Ղարիբաբադին հինգշաբթի օրը սոցիալական ցանցերում հայտարարել է, որ իրանական զորքերը «կպաշտպանեն երկրի յուրաքանչյուր թիզ հողը»: Նա նաև զգուշացրել է ԱՄՆ դաշնակիցներին, որ նրանք կլինեն Իրանի նշանառության տակ, եթե օգնեն ԱՄՆ-ին հարվածներ հասցնել։
Սպիտակ տունը և Պենտագոնը չեն արձագանքել մեկնաբանության խնդրանքներին։
Հինգշաբթի կեսօրին Օվալաձև գրասենյակից ելույթ ունենալով՝ Թրամփը հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ն և Իրանը կարող են համաձայնագիր ստորագրել արդեն այս շաբաթավերջին։ «Մենք հենց նոր կնքեցինք Իրանի հետ պատերազմի հիանալի կարգավորում, և մենք պետք է վերջնականապես մշակենք փաստաթղթերը, որոնք պետք է ավարտվեն առաջիկա մի քանի օրերի ընթացքում», – ասաց նա՝ հավելելով, որ փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը կմասնակցի ստորագրման արարողությանը Եվրոպայում: Թրամփը նշեց, որ հասկանում է, որ Իրանի գերագույն առաջնորդը համաձայնել է գործարքի, չնայած ընդունեց, որ փոխըմբռնման հուշագիրը «մի փոքր կոնցեպտուալ է»:
Նախագահը փետրվարի 28-ին պատերազմի սկսվելուց ի վեր բազմիցս հայտարարել է անխուսափելի գործարքի մասին, և Իրանը դեռ չի հաստատել այս մեկը:
Հանրապետական օրենսդիրները հիմնականում աջակցում են Թրամփի ջանքերին, նույնիսկ երբ կասկածի տակ են դնում պատերազմի ավարտը: «Նախագահը աներևակայելի համբերատար է եղել այս հարցում», – ասաց Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Ջիմ Ռիշը (հանրապետական, Այդահո): «Նա իրանական ռեժիմին, [Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսին] տվել է բոլոր հնարավորությունները՝ այս հարցը պատշաճ կերպով լուծելու համար: Նրանք մերժել են նրա տված բոլոր հնարավորությունները: Այնպես որ, կտեսնենք, թե ինչ կստացվի դրանից հետո»:
Այնուամենայնիվ, ամերիկյան պաշտպանության պաշտոնյաները սկսում են կասկածի տակ դնել, թե որքան ժամանակ կարող են մնալ զորքերը: ԱՄՆ-ն պահպանում է հզոր ներկայություն տարածաշրջանում՝ կործանիչ և ռմբակոծիչ թևերով, երկու ավիակիրներով և մի քանի ականակիրներով, որոնք իրականացնում են ԱՄՆ-ի կողմից նեղուցով իրանական նավագնացության շրջափակումը: Հազարավոր ծովային հետևակայիններ դեռևս գտնվում են Արաբական ծովում գտնվող նավերի վրա:
«Մենք ամիսներ շարունակ պահել ենք ակտիվները տարածաշրջանում», – ասել է ԱՄՆ պաշտոնյան, որը, ինչպես մյուսները, անանուն է մնացել ներքին դինամիկան քննարկելու համար: «Նրանք այնտեղ են և պատրաստ են, բայց այդ նավերը չեն կարող հավերժ մնալ»:
Եվ թե՛ վերլուծաբանները, թե՛ պաշտոնյաները կասկածում են, որ Թրամփը կստանա իր ուզածը՝ գրավելով Իրանի Խարգ կղզին, որը Թեհրանի՝ Պարսից ծոցով նավթ տեղափոխելու կարողության հիմնական հանգույցն է։ Թրամփը, չորեքշաբթի օրվա հարվածները չեղարկելուց առաջ, սպառնացել էր վերահսկողություն հաստատել դրա նկատմամբ։
Պենտագոնը պատերազմի սկզբից ի վեր կղզին գրավելու ծրագրեր ուներ։ Սակայն գործողությունը կպահանջի ցամաքային զորքեր՝ տարածքը պահելու համար, ինչը կհանգեցնի ամերիկացիների կյանքի հետագա վտանգի խորապես ժողովրդական պատերազմում։ ԱՄՆ ուժերը կարող են օգտագործել ճնշող հրազեն՝ կղզին և դրա նավթային ենթակառուցվածքները վերահսկելու համար, բայց այնտեղ երկար ժամանակ մնալը նրանց խոցելի կդարձնի, ասել է պաշտոնյան։
Եվ արտահանման օբյեկտի ոչնչացումը չի ծառայի որևէ մարտավարական նպատակի, որը ԱՄՆ-ի կողմից իրանական տանկերների շրջափակումն արդեն չի իրականացնում, ասել են վերլուծաբանները։ Խարգը ավերակների վերածելը, հավանաբար, կհանգեցնի նավթի գների հետագա բարձրացմանը։«Մենք արդեն արգելափակում ենք դրանք», – ասաց Ջեյսոն Բենեթը, Baker Botts իրավաբանական ընկերության գլոբալ նախագծերի ղեկավարը: «Ես չեմ տեսնում, թե ինչ կստանանք այն պայթեցնելով, բացի միջազգային շուկաներին համոզելուց, որ իրանական նավթ չի լինի հինգ տարի: Դա երկարաժամկետ խնդիր կլինի»:
Եվ Թրամփը հետաքրքրված չէ միջանկյալ ընտրությունների մոտենալուն զուգընթաց լիակատար պատերազմի օգտին փաստարկներ ներկայացնելով, ասաց նախկին վարչակազմի պաշտոնյան:
Նա «չի ցանկանում անել այն, ինչ անհրաժեշտ է ամերիկացիներին պայմանավորելու համար», – ասաց անձը: «Իրանը քաղաքական առումով ոչ մի առավելություն չունի։ Կամ դու դա անում ես, որովհետև հավատում ես, որ դա ճիշտ բան է, ինչը ես իսկապես կարծում եմ, որ նա անում է, կամ չես անում։ Չկա որևէ սցենար, զրո, ոչինչ, որտեղ դու քաղաքականապես ինչ-որ բան ես շահում»։
Բաց մի թողեք
Կիպրոսը առաջարկում է ԵՄ հաջորդ բյուջեի 32.8 միլիարդ եվրո կրճատում՝ որպես մրցակից ճամբարների միջև փոխզիջում
Ալբանիայի վարչապետը կրկնապատկում է իրանական կիբերահաբեկչության մասին պնդումները, մինչ բողոքի ցույցերը շարունակվում են
Ռուսաստանը «կորցրեց դիրքերը»՝ չնայած նավթի բարձր գների պատճառով «մի փոքր շունչ քաշելուն»