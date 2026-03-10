10/03/2026

EU – Armenia

Ում գործից հանեցինք, դարձավ ընդդիմադիր, ով օրենք խախտեց, քրգործ հարուցեցին, դարձավ ընդդիմադիր. Սիմոնյան

ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանը սոցցանցերի իր էջերում գրառում է կատարել՝ նշելով ընդդիմության մեխանիկան Հայաստանում:

«Ում գործ չտվեցինք, դարձավ ընդդիմադիր:

Ում գործից հանեցինք, դարձավ ընդդիմադիր:

Ով մեր սկզբունքներին ուրացավ, հրաժարվեցինք, դարձավ ընդդիմադիր:

Ով օրենք խախտեց, քրեական գործ հարուցեցին, դարձավ ընդդիմադիր:

Դե արի հիմա ու ապացուցի, որ ընդդիմադիր դաշտը մենք չենք ձևավորում»:

