ԵՄ մայրաքաղաքները սպասում են Ֆոն դեր Լեյենի նոր անվտանգության ռազմավարության վերաբերյալ պարզաբանմանը

Հանձնաժողովի նախագահը միայն ասել է, որ այս ամռանը կհրապարակի իր ծրագիրը։
ԵՄ երկրները դեռևս անտեղյակ են Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի առաջիկա անվտանգության ռազմավարությունից, նույնիսկ այն ժամանակ, երբ արտաքին գործերի նախարարները պատրաստվում են քննարկել ծրագիրը երկուշաբթի օրը։
ԵՄ դիվանագիտական ծառայությունը՝ EEAS-ը, այս ամսվա սկզբին մայրաքաղաքներից հարցում էր ուղարկել այն մասին, թե ինչ պետք է ներառի ռազմավարությունը և որքան հեռու պետք է գնա։
Հարցերը տատանվում էին այն բանից, թե ինչպես նվազեցնել դաշինքի անվտանգությանը ազդող ռազմավարական կախվածությունները, թե որ «առաջնահերթ ոլորտներին» պետք է ընդլայնի ԵՄ-ն իր արդեն իսկ գոյություն ունեցող գործիքները։
Անցյալ ուրբաթ ԵՄ դեսպանների հանդիպման ժամանակ որոշները շեշտել են անվտանգության նկատմամբ լայն մոտեցման անհրաժեշտությունը, ասել է քննարկումներին ծանոթ մի աղբյուր։
Նպատակը արդեն ընթացքի մեջ գտնվող բազմաթիվ նախաձեռնությունները փոխարինելը չէ, հավելել է ԵՄ բարձրաստիճան դիվանագետներից մեկը, այլ դրանք միավորել ավելի համապարփակ ռազմավարության ներքո, որը կներառի բոլոր հիմնական սպառնալիքները։
ԵՄ մի քանի նախաձեռնություններ արդեն իսկ անդրադառնում են անվտանգության հարցերին, այդ թվում՝ Տնտեսական անվտանգության ռազմավարությունը, Ռազմավարական կողմնացույցը, Եվրոպական պաշտպանական արդյունաբերության ռազմավարությունը, 2030 թվականի պատրաստության սպիտակ թուղթը և ճանապարհային քարտեզը, և Տնտեսական անվտանգության դոկտրինը։
Ըստ ԵՄ երկրորդ դիվանագետի՝ ռազմավարությունը, ենթադրվում է, որ կունենա երեք հենասյու՝ սպառնալիքների գնահատում, ԵՄ անվտանգության քաղաքականության հայեցակարգային համատեղ հաղորդագրություն և իրականացման ճանապարհային քարտեզ։
ԵՄ ավագ դիվանագետը հավելեց, որ պաշտպանության նախարարները նույնպես կմասնակցեն փաստաթղթի մշակմանը։
Այնուամենայնիվ, որոշ դիվանագետներ դեռևս կասկածամիտ են այս լայն անվտանգության մոտեցման նկատմամբ։ Մեկը նշել է, որ հույս ունի, որ ռազմավարությունը կառաջարկի ավելին, քան պարզապես առկա նախաձեռնությունների «պատճենահանում և տեղադրում», մինչդեռ մեկ այլ դիվանագետ ասել է, որ որևէ նոր բան չի սպասում։
ԵՄ ավագ դիվանագետը նշել է, որ ֆոն դեր Լեյենը միայն ասել է, որ իր ծրագիրը կհրապարակի այս ամռանը, ինչը երկար ժամանակահատված է, հավելելով, որ այն հաստատություններին տալիս է «որոշակի ճկունություն»։ Դեռևս պարզ չէ՝ այն կհրապարակվի՞ հուլիսին կայանալիք ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովից առաջ, թե՞ հետո։
ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովը կարևորագույն նշանակություն կունենա եվրոպացիների համար, ովքեր խոստացել են ավելացնել իրենց պաշտպանական ծախսերը։
Արևմտյան ռազմական դաշինքի ԵՄ անդամները ճնշման տակ են իրենց ՆԱՏՕ-ի դաշնակից Միացյալ Նահանգների կողմից՝ ամրապնդելու իրենց սեփական պաշտպանությունը և դադարեցնելու այդքան մեծապես հույսը դնել Վաշինգտոնի անվտանգության երաշխիքների վրա։
Լրագրողական աշխատանքներին իրենց ներդրումն են ունեցել Էդի Վաքսը և Նիկոլետա Իոնտան։
Բաց մի թողեք
