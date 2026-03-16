16/03/2026

EU – Armenia

Երևանում հայտնաբերվել են մեծաքանակ հրազեններ, մարտական ատրճանակներ, գնդացիր, նռնակներ ու փամփուշտներ

infomitk@gmail.com 16/03/2026 1 min read

Մարտի 13-ին հերթական զենք-զինամթերքի հայտնաբերման դեպքն է տեղի ունեցել Երևանում։

ՀՀ ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության Երևան քաղաքի վարչությունում օպերատիվ տեղեկություններ են ստացվել, որ 44-օրյա պատերազմի մասնակիցը իր մոտ մեծ քանակի զենք-զինամթերք է պահում. ոստիկանների կատարած բացատրական աշխատանքը այդ քաղաքացու հետ տվել է արդյունք:

Կարճ ժամանակ անց այդ քաղաքացին զանգահարել է ոստիկանություն և հայտնել, որ Երևան քաղաքի Արցախի 3 նրբանցքի հասցեներից մեկում զենք-զինամթերք է թողել:

Դեպքի վայր են մեկնել Երևանի քրեական ոստիկանության ծառայողները, որտեղ կատարված որոնողական աշխատանքների արդյունքում հայտնաբերել են այն։

Նույն օրը նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակներում Արցախի 4 նրբ․ 4/3 հասցեի դիմաց գտնվող կիսակառույց շինության դիմացի հատվածում կատարված զննությամբ հայտնաբերվել են 15 հատ ինքնաձիգ, 1 հատ ինքնաշեն ինքնաձիգ, 6 հատ մարտական ատրճանակ, 1 հատ գնդացիր (ԱԳՍ), 7 հատ ինքնաձիգի պահեստատուփ, 3 հատ նռնակ և 510 հատ տարբեր տրամաչափերի փամփուշտներ։

