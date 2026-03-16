Բելգիայի վարչապետ Դե Վևեր. Եվրոպան պետք է համաձայնության գա Ռուսաստանի հետ՝ Ուկրաինայում պատերազմը դադարեցնելու համար

Բելգիայի վարչապետ Բարտ Դե Վևերն ասում է, որ Եվրոպան պետք է բանակցի Ռուսաստանի հետ՝ Ուկրաինայում պատերազմը դադարեցնելու և էժան էներգիայի հասանելիությունը վերականգնելու համար, քանի որ ԵՄ առաջնորդները շարունակում են բաժանվել Մոսկվայի հետ համագործակցելու հարցում։
Բելգիայի վարչապետ Բարտ Դե Վևերը կոչ է արել Եվրոպային համաձայնության գալ Ռուսաստանի հետ՝ Ուկրաինայում պատերազմը դադարեցնելու համար, բելգիական L’Echo թերթում հրապարակված հարցազրույցում։
Դե Վևերը պնդել է, որ էժան էներգիայի հասանելիությունը վերականգնելու համար անհրաժեշտ է նաև բանակցային կարգավորում։
Եվրամիությունը շարունակում է բաժանված մնալ այս հարցի շուրջ։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնին և Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը կոչ են արել Մոսկվայի հետ ուղիղ բանակցություններ սկսել, մինչդեռ Լեհաստանը և երեք բալթյան երկրները կտրականապես դեմ են դրան։
«Անձնական զրույցներում եվրոպացի առաջնորդները համաձայն են ինձ հետ, բայց ոչ ոք չի համարձակվում բարձրաձայն ասել դա։ Մենք պետք է վերջ դնենք հակամարտությանը՝ Եվրոպայի շահերից ելնելով, առանց միամիտ լինելու Պուտինի նկատմամբ», – ասել է Դե Վևերը։
Նա հավելեց, որ Եվրոպան չպետք է կրկնի անցյալի սխալները Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում՝ ընդգծելով իր արևելյան սահմաններին զորքեր տեղակայելու և վերազինելու անհրաժեշտությունը։
«Միևնույն ժամանակ, մենք պետք է կարգավորենք հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ և վերականգնենք էժան էներգիայի հասանելիությունը։ Սա առողջ բանականություն է», – ասաց Դե Վևերը։
Վարչապետը պնդեց, որ Եվրոպայի կրկնակի ռազմավարությունը՝ Ուկրաինային ռազմականորեն աջակցելը և Ռուսաստանի տնտեսությունը սեղմելը, դարձել է անհիմն առանց Միացյալ Նահանգների աջակցության։
«Հաշվի առնելով, որ մենք չենք կարողանում ճնշում գործադրել Պուտինի վրա՝ զենք ուղարկելով Ուկրաինա, և չենք կարող խեղդել նրա տնտեսությունը առանց ԱՄՆ աջակցության, մնում է միայն մեկ մեթոդ՝ գործարք կնքելը», – ասաց նա։
Դե Վևերը նաև ասաց, որ իր կառավարությունը չունի պետական սուբսիդիաներ ներդնելու ծրագրեր՝ Մերձավոր Արևելքում պատերազմի հետ կապված էներգակիրների գների աճը փոխհատուցելու համար։
«Ես չեմ պատրաստվում խուճապի մատնվել և միլիարդներ նետել պատուհանից, ինչպես արեց նախորդ կառավարությունը», – ասաց նա։
ԵՄ-ն աշխատում է նվազեցնել ռուսական էներգակիրների ներմուծումից իր կախվածությունը 2022 թվականին Ուկրաինա լիամասշտաբ ներխուժման սկզբից ի վեր։ Այն մշակել է հաջորդ տարի ռուսական բրածո վառելիքի ներմուծման լիակատար արգելքի ծրագրեր։
Հունգարիան և Սլովակիան շարունակում են դիմադրել այդ միջոցառումներին, պնդելով, որ ռուսական էներգամատակարարումը կարևոր է իրենց էներգետիկ անվտանգության համար։
Այս շաբաթվա սկզբին մի շարք եվրոպական առաջնորդներ քննադատեցին նախագահ Դոնալդ Թրամփի որոշումը՝ վերացնելու ծովում ռուսական նավթի նկատմամբ պատժամիջոցները, որը նպատակ ուներ Իրանի հետ պատերազմի հետևանքով համաշխարհային էներգետիկ շուկաներում գնային լարվածությունը մեղմելուն։
ԱՄՆ-ն այս շաբաթ երկրներին ժամանակավոր թույլտվություն տվեց գնելու ծովում գտնվող ռուսական նավթը։
Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը և Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստան դատապարտեցին այդ քայլը՝ նախազգուշացնելով, որ այն կարող է բացասաբար անդրադառնալ եվրոպական անվտանգության վրա։
