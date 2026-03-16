«Ոչ սովորական մաքրման գործողություն». ԵՄ-ն տեղակայում է անօդաչու թռչող սարքեր և ռոբոտներ՝ ծովի հատակից աղբը հեռացնելու համար

ԵՄ-ի կողմից ֆինանսավորվող նախաձեռնությունը օգնում է մաքրել աղբով լի ծովի հատակը և նույնիսկ կարող է օգտագործվել թաքնված ականներ հայտնաբերելու համար։
Ֆուտուրիստական տեխնոլոգիաները, այդ թվում՝ ծանր բեռնատար ռոբոտները, տեղակայվում են՝ Եվրոպայի աղբով լի ջրերը մաքրելու համար՝ որպես ԵՄ-ի կողմից ֆինանսավորվող փորձարկման մաս։
SeaClear2.0-ի և դրա նախորդ SeaClear-ի հետևում կանգնած գիտնականներն ու ընկերությունները մշակել են անօդաչու թռչող սարքերի նավատորմ, որը կարող է անկախորեն նույնականացնել ծովի հատակին ընկած աղբը։
Ռոբոտները, որոնք աշխատում են արհեստական ինտելեկտով, բայց վերահսկվում են մարդկանց կողմից, կարող են նաև նկատել առօրյա իրեր, ինչպիսիք են շշերը, անվադողերը և այլ աղբ, և կարող են տարբերակել աղբը քարերից, բույսերից և ծովային կյանքից։
Նախաձեռնությունը դաշինքի «Վերականգնել մեր օվկիանոսը և ջրերը» առաքելության մի մասն է, որի նպատակն է մինչև 2030 թվականը ծովային աղբը կրճատել մոտ կիսով չափ։ Փորձարկումներ արդեն անցկացվել են Ֆրանսիայի Մարսել քաղաքում գտնվող նավահանգստում, ինչպես նաև Գերմանիայում։
Հետագա փորձարկումներ են նախատեսվում Վենետիկում, Դուբրովնիկում և Տարագոնայում, բայց մասնագետները զգուշացնում են, որ տեխնոլոգիան դեռ կարիք ունի կատարելագործման։
«Հսկայական քանակությամբ աղբ» Եվրոպայի ծովերում
«Հսկայական քանակությամբ աղբ է հայտնվում ծովում», – ասում է Նիդեռլանդների Դելֆտի տեխնոլոգիական համալսարանի պրոֆեսոր և SeaClear-ի և SeaClear2.0-ի համակարգող Բարտ Դե Շուտտերը։
Այս թափոնների մեծ մասը մակերեսից խորտակվում է ծովի հատակ, որտեղ այն անտեսանելի է անզեն աչքով։
«Շատ նախագծեր ուղղված են մակերեսային աղբին, բայց մենք նայում ենք ծովի հատակին», – հավելում է Դե Շուտտերը։ «Կարևոր է այնտեղից հեռացնել աղբը, քանի որ այն կարող է աղտոտել շրջակա միջավայրը»։
Երբ պլաստիկը խորտակվում է ծովի հատակ, այն աստիճանաբար քայքայվում է ավելի ու ավելի փոքր կտորների։ Ի վերջո, այն քայքայվում է միկրոպլաստիկների, որոնք հայտնի են իրենց դժվարությամբ հեռացնելով և դարձել են ամենուրեք Երկրի վրա։
Ինչպե՞ս են աշխատում աղբ հավաքող ռոբոտները
Սովորական մաքրման գործողությունները ներառում են ջրասուզակների ծովի հատակ ուղարկելը՝ աղբ հավաքելու համար։ Ծանր իրերի համար ջրասուզակները պարտավոր են մալուխներ միացնել աղբին, որպեսզի այն կարողանա բարձրանալ մակերես և հեռացվել։
Սակայն այս գործընթացը շատ թանկ է և կարող է վտանգի ենթարկել ջրասուզակներին: SeaClear2.0-ը նպատակ ունի լուծել այս խնդիրը՝ թիրախային տարածքներ ուղարկելով անօդաչու մակերեսային նավեր:
Այնուհետև օդային հայտնաբերման անօդաչու թռչող սարքերը տեղակայվում են աղբը նույնականացնելու և դրա գտնվելու վայրերը գրանցելու համար, նախքան այն իջեցնելը՝ բեկորները վերցնելու համար, կամ բռնելով, կամ ներծծելով: Ավելի ծանր առարկաների համար խելացի բռնիչը կարող է իջեցվել կռունկից:
Հետազոտողները նաև փորձարկում են լրացուցիչ համակարգեր, այդ թվում՝ ինքնավար բեռնատար, որը գործում է որպես «լողացող աղբատար մեքենա»: Սա կհավաքի անօդաչու թռչող սարքերի կողմից հավաքված աղբը և կտեղափոխի այն ափ:
«Փորձարկումների ընթացքում մենք արդեն հեռացրել ենք ռետինե անվադողեր, մետաղական ցանկապատեր և նավերի մասեր», – ասում է Դե Շուտտերը: «Մակերևութային նավի վրա կռունկ օգտագործելով՝ մենք կարող ենք բարձրացնել նույնիսկ ավելի ծանր առարկաներ»:
Տեխնոլոգիայի արդիականացում
Չնայած փորձարկումները դրական արդյունքներ են տվել, հետազոտողները նշում են, որ տեխնոլոգիան դեռևս կարիք ունի կատարելագործման մինչև նախագծի ավարտը՝ 2026 թվականի վերջին։
«Մենք դեռ այնտեղ չենք, որտեղ ուզում ենք լինել», – ասում է Իվ Շարդարդը, ֆրանսիական Subsea Tech ընկերության գործադիր տնօրենը, որը SeaClear-ի երկու տարբերակների գործընկերն է։ «Բայց մենք շատ հեռու չենք։ Հիմա նպատակը տեխնոլոգիայի արդիականացումն է»։
Հետազոտողները նաև ուսումնասիրում են ռոբոտների օգտագործման հնարավորությունը ծովի հատակին չպայթած ականներ հայտնաբերելու համար, որոնք մնացել են պատմական պատերազմներից։ Մինչև տարեվերջ թիմը հույս ունի, որ իր մաքրման խմբերը պատրաստ կլինեն աշխատել տեղական իշխանությունների հետ ամբողջ Եվրոպայում։
