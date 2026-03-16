Զելենսկին պատրաստ է խաղաղության բանակցությունների ևս մեկ փուլի, բայց սպասում է ԱՄՆ-ին և Ռուսաստանին

ԱՄՆ-ի գլխավորությամբ Ուկրաինայի և Ռուսաստանի միջև խաղաղության բանակցությունները ընթանում էին Արաբական Միացյալ Էմիրություններում, բայց դադարեցվեցին Իրանի պատերազմի պատճառով։
Նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին կիրակի օրը հայտարարեց, որ Կիևը պատրաստ է եռակողմ խաղաղության բանակցությունների հաջորդ փուլին՝ Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինա լայնածավալ ներխուժումը դադարեցնելու համար, բայց հանդիպման վայրը և ժամանակը որոշելու հարցը Վաշինգտոնն ու Մոսկվան են։
Զելենսկին ասաց, որ Վաշինգտոնը առաջարկել է հանդիպել ԱՄՆ-ում հաջորդ շաբաթ, բայց Ռուսաստանը չի ցանկանում այնտեղ հանդիպել։
«Մենք սպասում ենք ամերիկացիների պատասխանին։ Կամ նրանք կփոխեն այն երկիրը, որտեղ մենք հանդիպում ենք, կամ ռուսները պետք է հաստատեն (հանդիպումը) ԱՄՆ-ում», – շաբաթ օրը մամուլի ասուլիսում ասաց Զելենսկին։
«Մենք չենք խոչընդոտում այս նախաձեռնություններից որևէ մեկին։ Մենք ցանկանում ենք, որ եռակողմ հանդիպում տեղի ունենա»։
Այս տարվա սկզբին Միացյալ Արաբական Էմիրություններում ընթանում էին խաղաղության բանակցությունները, սակայն դրանք դադարեցվեցին փետրվարի վերջին Իրանի վրա ԱՄՆ-Իսրայելի համատեղ հարվածներից հետո Իրանի հետ պատերազմի բռնկումից հետո։
Երբ Իրանը սկսեց պատասխան հարվածներ հասցնել, հակամարտությունը արագ տարածվեց ամբողջ Մերձավոր Արևելքում, ինչը, Զելենսկիի կարծիքով, կարող էր շեղել համաշխարհային ուշադրությունը Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի դեմ պատերազմից։
Ուկրաինայի առաջնորդը նաև զգուշացրեց, որ Իրանը կարող է սպառել ՀՕՊ պաշարները, որոնցից Ուկրաինան կախված է ռուսական հրթիռային հարձակումներին դիմակայելու համար։
Տասնմեկ երկիր խնդրել է Կիևի օգնությունը Շահեդ տիպի անօդաչու թռչող սարքերի դեմ պայքարում Իրանի պատերազմի և Թեհրանի կողմից Պարսից ծոցի երկրների դեմ շարունակվող հարձակումների ֆոնին, անցյալ շաբաթ հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։
Նա բացատրել է, որ Ուկրաինան պատրաստ է օգնել, բայց միայն նրանք, ովքեր կօգնեն Կիևին «պաշտպանել ուկրաինացիների կյանքը և Ուկրաինայի անկախությունը»։
Զելենսկին նաև հակադարձել է նախագահ Դոնալդ Թրամփի վերջին հայտարարությանը, որ ԱՄՆ-ն Ուկրաինայի օգնության կարիքը չունի անօդաչու թռչող սարքերի տեխնոլոգիայի հարցում։ Սակայն Զելենսկին ասել է, որ Վաշինգտոնը «մի քանի անգամ» դիմել է Կիևին՝ օգնություն խնդրելու համար, առանց մանրամասներ հաղորդելու։
Զելենսկին ասել է, որ ցանկանում է ստորագրել 35-50 միլիարդ դոլարի (30.5-43.6 միլիարդ եվրո) արժողությամբ համաձայնագիր, բայց չի հասկանում, թե ինչու ԱՄՆ-ն չի ստորագրել փաստաթուղթը։
Ռուսաստանը շարունակում է հարձակումները Ուկրաինայի վրա՝ խաղաղության բանակցությունների դադարեցման ֆոնին
Միևնույն ժամանակ, Ռուսաստանը շարունակում է գրեթե ամեն օր հարձակումներ իրականացնել Ուկրաինայի վրա։
«Միայն անցած շաբաթվա ընթացքում ռուսները հարվածել են Ուկրաինային 1770 հարձակողական անօդաչու թռչող սարքերով, ավելի քան 1530 ուղղորդվող ավիառումբով և 86 հրթիռով, այդ թվում՝ ավելի քան 20 բալիստիկ հրթիռներով», – գրել է Զելենսկին X-ում։
Կիրակի գիշերը Ռուսաստանը 97 անօդաչու թռչող սարք է արձակել, ըստ Ուկրաինայի ռազմաօդային ուժերի, որոնք հայտարարել են, որ դրանցից 90-ը խոցել են։ Հինգ անօդաչու թռչող սարքեր հարվածել են հինգ վայրերում թիրախների, մինչդեռ որսացված անօդաչու թռչող սարքերի բեկորները ընկել են երկու այլ տարածքներում։
Խերսոնի, Խարկովի և Զապորոժյեի շրջաններում հինգ մարդ զոհվել է, տասնյակները՝ վիրավորվել, հաղորդում են տեղական լրատվամիջոցները՝ հղում անելով տեղական իշխանություններին։ Միևնույն ժամանակ, Սումիի և Դնեպրոպետրովսկի շրջաններում առնվազն վեց մարդ վիրավորվել է, հավելվում է հաղորդագրության մեջ։
Չեռնիգովի քաղաքային ռազմական վարչակազմի ղեկավար Դմիտրի Բրիժինսկու խոսքով՝ ռուսական անօդաչու թռչող սարքի հարվածի մասին հաղորդվել է նաև Չեռնիգովի շրջանում, որը թիրախավորել էր անցակետը, որի հետևանքով մեկ մարդ զոհվել է։
Բաց մի թողեք
