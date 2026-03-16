ԵՄ-ն քննարկում է «Ասպիդես» ռազմածովային առաքելությունը Հորմուզի նեղուցում երկարաձգելու հարցը՝ Իրանի ճգնաժամի ֆոնին:
Երկուշաբթի Բրյուսելում կայանալիք ԵՄ արտաքին գործերի նախարարները պատրաստվում են քննարկել դաշինքի «Ասպիդես» ռազմածովային առաքելությունը Հորմուզի նեղուցում երկարաձգելու հարցը, քանի որ Իրանի հետ պատերազմը համաշխարհային էներգակիրների գների բարձրացման պատճառ դարձավ: Շաբաթավերջին ԱՄՆ նախագահ Թրամփը կոչ արեց մի քանի երկրների նավեր ուղարկել՝ անցումը ապահովելու համար:
Գործին ծանոթ անձի խոսքով՝ Եվրամիության արտաքին գործերի նախարարները պատրաստվում են երկուշաբթի Բրյուսելում կայանալիք հանդիպման ժամանակ քննարկել դաշինքի «Ասպիդես» ռազմածովային առաքելությունը Հորմուզի նեղուցում երկարաձգելու հարցը:
Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Յոհան Վադեֆուլը հաստատել է, որ հարցը քննարկվում է, սակայն կասկածներ է հայտնել գործողության և Գերմանիայի մասնակցության վերաբերյալ:
«Ասպիդես»-ը ԵՄ ռազմածովային գործողություն է, որը մեկնարկել է Կարմիր ծովում՝ ի պատասխան 2024 թվականի փետրվարին միջազգային նավագնացության վրա հուսիթների հարձակումների:
Վաշինգտոնի կողմից ճնշումը մեծանում է եվրոպական և ասիական գործընկերների վրա՝ նավթի տարանցման հիմնական երթուղին ապահովելու համար, այն բանից հետո, երբ էներգակիրների գները կտրուկ աճել են Իրանի վրա ԱՄՆ-Իսրայելի հարվածներից հետո: Շաբաթավերջին ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը կոչ արեց Մեծ Բրիտանիային, Ֆրանսիային, Չինաստանին և Ճապոնիային նավեր տեղակայել այդ տարածքում՝ նավթի փոխադրումները պաշտպանելու համար։
Աշխարհի նավթի մոտ 20 տոկոսն անցնում է Հորմուզի նեղուցով։ Թեհրանը անցյալ շաբաթ հայտարարեց, որ կփակի ջրային ճանապարհը՝ ի պատասխան հարվածների, և այդ ժամանակվանից ի վեր հարձակվել է այդ տարածքում գտնվող մի քանի նավերի վրա։
Կիրակի օրը գերմանական հանրային ARD հեռարձակողին տված հարցազրույցում Վադեֆուլը հաստատեց, որ Aspides-ի հնարավոր երկարաձգումը քննարկվում է եվրոպական մակարդակով, բայց բացառեց Գերմանիայի մասնակցությունը։
Նա ասաց, որ չի տեսնում նման գործողության անհապաղ անհրաժեշտություն և կոչ արեց Միացյալ Նահանգներին և Իսրայելին պարզաբանումներ տալ Իրանի դեմ պատերազմում իրենց նպատակների վերաբերյալ։
Նրա մեկնաբանությունները արձագանքում են եվրոպացիների քննադատությանը, ովքեր պնդում են, որ ԱՄՆ-ն բավարար տեղեկատվություն չի տրամադրել պատերազմի, դրա ժամանակացույցի կամ նպատակների վերաբերյալ։
ԱՄՆ էներգետիկայի նախարար Քրիս Ռայթը կիրակի օրը հայտարարեց, որ Իրանի դեմ պատերազմը «հավանաբար» կավարտվի մի քանի շաբաթից։ Վաշինգտոնի՝ էներգետիկ շուկայում առկա մտավախությունները մեղմելու ջանքերը քիչ բան են արել նավթի գների մեկ բարելի համար 100 դոլարից բարձր թռիչքը կանխելու համար, ինչը մտահոգություններ է առաջացրել գնաճի և աճի թույլ տեմպերի վերաբերյալ։
