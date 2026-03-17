Բրյուսելը սկսում է հոգ տանել ստարտափների մասին՝ վերջապես

Չորեքշաբթի օրը ներկայացված առաջարկը կհեշտացնի ընկերությունների հիմնադրումը։ Ոմանք հարցնում են՝ դա բավարար է։
Եվրո թղթադրամներ՝ ֆոնդային շուկայի գրաֆիկով, որը ներկայացնում է արժույթի փոխանակումը և համաշխարհային առևտրի ֆորեքսի հայեցակարգը։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — Բրյուսելը պատրաստվում է սեր ցուցաբերել այն ընկերությունների խմբի նկատմամբ, որոնք տարիներ շարունակ անտեսել է։
Եվրոպան խոստումնալից տեխնոլոգիական առաջամարտիկների պակաս չունի, սակայն այս ընկերությունները չեն կարողանում ընդլայնվել ԵՄ-ում և համընթաց քայլել իրենց ամերիկացի և չինացի գործընկերների հետ, քանի որ պայքարում են 27 երկրներից բաղկացած դաշինքի մասնատման դեմ կորպորատիվ իրավունքի, հարկման և զբաղվածության ոլորտներում։
Չնայած որոշ ստարտափ խմբեր բաժանված են այն հարցում, թե արդյոք դա կաշխատի, Եվրոպական հանձնաժողովը չորեքշաբթի օրը կներկայացնի մի լայնածավալ առաջարկ, որը կոչվում է «EU Inc.», այդ խնդիրները լուծելու համար։
Հիմնադիրները պետք է կարողանան ընկերություն հիմնել երկու օրից էլ պակաս ժամանակում՝ առավելագույնը 100 եվրոյով, ամբողջությամբ թվային եղանակով։ Ընկերությունները նաև կկարողանան ներդնել ԵՄ-ի տարածքում աշխատակիցների կողմից բաժնետոմսերի սեփականության ծրագիր։
Ընկերության հիմնադրման և մասշտաբավորման գործընթացը արագացնելու առաջարկը Բրյուսելի կողմից ստարտափների հիմնադիրներին աջակցության հազվագյուտ դրսևորում է տարիների անտեսումից հետո։ Այդ ընթացքում ԵՄ քաղաքականության մշակողները մեծ ջանքեր են գործադրել ԱՄՆ խոշոր տեխնոլոգիական ընկերություններին զսպելու համար, իսկ կարգավորող մարմինները միլիարդավոր եվրոներով տուգանել են Google-ին, Meta-ին և Apple-ին։
Այդ ամերիկյան ընկերություններն ունեն տրիլիոնավոր դոլարների շուկայական արժեք, մինչդեռ ամենաբարձր արժեք ունեցող եվրոպական տեխնոլոգիական ընկերությունը՝ հոլանդական ASML-ը, արժե 465 միլիարդ եվրո։
«Ըստ էության, ոչ ոք չէր հետաքրքրվում և ոչ ոք ուշադրություն չէր դարձնում», – ասել է ԵՄ տեխնոլոգիական ստարտափների EIC հիմնադրամի խորհրդի անդամ և Բիլ Գեյթսի կողմից աջակցվող Breakthrough Energy մաքուր տեխնոլոգիաների հիմնադրամի նախկին գործադիր տնօրեն Անն Մեթլերը՝ եվրոպական ստարտափների մասշտաբավորման դժվարությունների մասին։
Այժմ, երբ Եվրոպան տեխնոլոգիական մրցավազքում ավելի է հետ մնում ԱՄՆ-ից և Չինաստանից, ստարտափները հանկարծակի դիտվում են որպես ակտիվ, իսկ նրանց խնդիրները՝ որպես քաղաքական առաջնահերթություն։
«Այն գալիս է շատ ուշ, և հարցն այն է՝ բավարա՞ր է», – ասաց Մեթլերը։
Շրջադարձային պահ
Եվրոպացիները տեխնոլոգիական ընկերություն հիմնելու ոչ պակաս ցանկություն ունեն, քան իրենց ամերիկացի կամ չինացի գործընկերները։ Եվրոպան հյուրընկալում է 35,000 վաղ փուլի ստարտափ, ավելին, քան որևէ այլ գլոբալ տարածաշրջան, անցյալ տարի հայտարարեց հանձնաժողովը։ Սակայն հիմնադիրները դժվարությունների են հանդիպում, երբ ցանկանում են սպասարկել ավելի մեծ շուկա, ավելի շատ կապիտալ ներգրավել կամ լավագույն տաղանդներին որսալ։
Այնուհետև նրանք բախվում են 27 ռեժիմների՝ խանութներ հիմնելու, 27 կապիտալի շուկաների և տաղանդներին աշխատանքի ընդունելու և խրախուսելու 27 եղանակների։ Այլուր գնալը հաճախ ավելի հեշտ տարբերակ է։
Վերջին տասնամյակի ընթացքում ավելի քան 700 միլիարդ եվրո տեխնոլոգիական շուկայական արժեք է լքել Եվրոպան, քանի որ եվրոպական ընկերությունները ձեռք են բերվել ոչ եվրոպականների կողմից կամ ընտրվել են ցուցակագրվել այլուր, ըստ McKinsey-ի և շվեդական EQT ներդրումային խմբի հետազոտության, որը բացառապես կիսվել է POLITICO-ի հետ։
Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը խոստացել է նոր իրավական կարգավիճակ ԵՄ-ի մասշտաբով, որը կօգնի նորարարական ընկերություններին աճել։
Եվրոպական ստարտափների հիմնադիրների պահանջները Բրյուսելին հետևողական են եղել. վերացնել խոչընդոտները։
«Տարիներ շարունակ France Digitale-ը կոչ է անում եվրոպական ստարտափների համար ավելի լավ շուկա մուտք գործել, ֆինանսավորում և տաղանդների ուղիներ ապահովել», – ասել է Մայա Նոելը, ֆրանսիական ստարտափ լոբբի France Digitale-ի գործադիր տնօրենը։ «Փոխվել է այն, որ այժմ Բրյուսելը վերջապես լսում է»։
Նախկինում ջանքերը կենտրոնացած էին ԵՄ երկրների քաղաքականությունը համաձայնեցնելու վրա այնպիսի թեմաների շուրջ, ինչպիսիք են տեխնոլոգիական տաղանդներին վիզաներ տրամադրելը կամ նրանց բաժնետոմսերի օպցիոններով պարգևատրելը։ Այն հիմնված էր երկրների կողմից ղեկավարվող նախաձեռնությունների վրա, ինչպիսին է Եվրոպայի ստարտափների ազգերի դաշինքը, որը երբեք լայն ուշադրության չի արժանացել։
Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի երկրորդ ժամկետով հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում ընտրությունը տոնայնության փոփոխություն բերեց։
Նա խոստացավ նոր ԵՄ իրավական կարգավիճակ՝ նորարարական ընկերություններին աճին օգնելու համար՝ ներառյալ գրանցումը, վարձումը, հարկումը և անվճարունակությունը, և նշանակեց դաշինքի առաջին ստարտափ հանձնակատար՝ բուլղարուհի Եկատերինա Զահարիևային։
Իռլանդացի միլիարդատեր Ջոն Քոլիսոնը, Եվրոպայի հազվագյուտ տեխնոլոգիական հաջողության Stripe-ի հիմնադիրը, գովաբանեց քայլը։ Բրյուսելում քաղաքականության մշակողները «իրոք կենտրոնանում են ճիշտ հարցերի վրա», – անցյալ տարվա ապրիլին տված հարցազրույցում ասել է Քոլիսոնը։
Այնուամենայնիվ, ստարտափների լոբբիները դեռևս կասկածում են, որ չորեքշաբթի օրը հրապարակված առաջարկը ճիշտ կլինի։
Սկզբնական մտահոգություններից հետո, որ առաջարկի իրավական հիմքը կարող է հանգեցնել ռեժիմի մասնատմանը 27 ազգային համակարգերի միջև, նրանք այժմ մտահոգված են, որ EU Inc. առաջարկը չի ունենա ո՛չ ԵՄ-ի համընդհանուր բիզնես գրանցամատյան, ո՛չ էլ ԵՄ դատարան՝ վեճերը լուծելու համար։
«Հիմնադիրներին և ներդրողներին անհրաժեշտ է իսկապես եվրոպական համակարգ՝ ԵՄ ընդհանուր գրանցամատյան, վեճերի ընդհանուր լուծում, ստարտափների համար հարմար թվային անվճարունակության ընթացակարգեր և աշխատակիցների բաժնետոմսերի հարկման օպցիոններ ելքի պահին», – ասել է Սերենա Բորբոտի-Ֆրիսոնը, Allied For Startups ստարտափների լոբբիի գլխավոր տնօրենը։
Ուշ փուլի ֆինանսավորում
Ննախագծի ծրագիրը բավարարում է ստարտափների վաղուց գոյություն ունեցող բազմաթիվ պահանջներ՝ արագ և էժան ներդրում, իշխանությունների հետ լիովին թվային և «միայն մեկանգամյա» տվյալների փոխանակում և ԵՄ-ի մասշտաբով բաժնետոմսերի օպցիոնների ծրագիր ներդնելու հնարավորություն։
Երբ չորեքշաբթի օրվա առաջարկը հրապարակվի, դա միայն սկիզբն է։
Եվրոպական ստարտափները դժվարանում են ԵՄ-ում ապահովել բավարար ուշ փուլի ֆինանսավորում՝ իրենց բիզնեսը ընդլայնելու համար, հաճախ ուղղորդելով նրանց դեպի ԱՄՆ ներդրողներ և հարթելով նրանց համար Ատլանտյան օվկիանոսից այն կողմ տեղափոխվելու ճանապարհը։
Այդ արտագաղթը ուշադրության կենտրոնում է դրել ավելի ինտեգրված եվրոպական ֆինանսական շուկա ստեղծելու մշտական նպատակադրումը, որը կարող է միավորել կապիտալը բարձր ռիսկային ներդրումների համար։
«Կայուն աճի հիմնարար նախապայմանը իրական խնայողությունների և ներդրումների միությունն է՝ լիովին ինտեգրված և արդյունավետ կապիտալի շուկայով, որը արդյունավետորեն խնայողությունները ուղղորդում է դեպի արդյունավետ ներդրումներ», – ասելու են ԵՄ առաջնորդները հինգշաբթի օրը կայանալիք գագաթնաժողովում, ըստ ստացված նախագծի եզրակացությունների։
Եվրոպական հանձնաժողովը նաև աշխատում է «Նորարարության մասին» օրենքի վրա, որի համաձայն՝ այն կոչ կանի կառավարություններին ավելի շատ գնումներ կատարել ստարտափներից, ըստ օրենքի կառուցվածքը ներկայացնող սլայդի։
Սակայն, երկու պաշտոնյաների խոսքով, Հանձնաժողովի որակի վերահսկող մարմինը մերժել է օրենքը։ Այն այժմ հետաձգվել է։
Ստարտափ լոբբիստական խմբերը ձգտում են ճնշում գործադրել քաղաքականության մշակողների վրա, ովքեր միշտ չէ, որ ծանոթ են ընկերությունների կառուցման իրականությանը։
«Եվրոպական քաղաքականության մշակման մեծ մասը հիմնականում կատարվում է այն մարդկանց կողմից, ովքեր ոչինչ չգիտեն բիզնեսի, որևէ բան վաճառելու, [կամ] շուկաների և պահանջարկի անհրաժեշտության մասին», – ասաց Մեթլերը։
