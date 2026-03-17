Աջակողմյան թեկնածուները միավորվում են՝ փորձելով խզել սոցիալիստների 25-ամյա ազդեցությունը Փարիզի վրա

Սոցիալիստներից Էմանուել Գրեգուարը, որը կիրակի օրը Փարիզում հաղթեց առաջին փուլում, նույնպես խոչընդոտների մեջ է ձախակողմյան քաղաքական պառակտումների պատճառով։
ՓԱՐԻԶ — Երկուշաբթի օրը աջակողմյան և պահպանողական ճամբարներից երկու թեկնածուներ միավորվեցին Փարիզի քաղաքապետի ընտրությունների երկրորդ փուլում՝ փորձելով խզել սոցիալիստների քառորդ դար տևած ազդեցությունը քաղաքի վրա։
Կիրակի օրը կայացած առաջին փուլից հետո սոցիալիստ Էմանուել Գրեգուարը, կարծես, հաղթանակի ճանապարհին էր՝ հավաքելով ձայների 38 տոկոսը։ Սակայն նա մարտի 22-ին բախվում է երկրորդ փուլի պայքարի, որում կարող են մասնակցել ևս չորս թեկնածու, որոնք հաղթահարել են 10 տոկոսի շեմը։
Գրեգուարը զգալիորեն առաջ էր նախկին պահպանողական մշակույթի նախարար Ռաշիդա Դատիից, որը հավաքել էր 25.5 տոկոս, և աջակողմյան կենտրոնամետ թեկնածու Պիեռ-Իվ Բուրնազելից, որը հավաքել էր 11.3 տոկոս, բայց այժմ նրանք միավորում են ուժերը՝ փորձելով կրճատել տարբերությունը երկրորդ փուլում։
«Մենք որոշել ենք միավորել մեր ցուցակները, քանի որ պարիզեցիների մեծամասնությունը փոփոխություններ է ցանկանում», – երկուշաբթի օրը Ֆրանսիայի հանրային հեռուստատեսությանը տված հարցազրույցում ասել է Բուրնազելը։ Բուրնազելը նաև հայտարարել է, որ դուրս է գալիս Փարիզի քաղաքականությունից և չի ընդգրկվի դաշինքի ցուցակում կամ չի մասնակցի հաջորդ քաղաքային խորհրդին։
Գրեգուարի դիրքորոշումը բարդանում է ձախակողմյան քաղաքական բաժանումներով։
Փարիզի քաղաքապետի ծայրահեղ ձախակողմյան թեկնածու Սոֆիա Չիկիրուն երկուշաբթի օրը հայտարարել է, որ չի դուրս գա իր թեկնածությունից, այն բանից հետո, երբ Գրեգուարը մերժել է իր առաջարկը՝ միավորել իրենց ցուցակները երկրորդ փուլում։
Գրեգուարն ասել է, որ «իրականում չի զարմացել» Բուրնազելի և Դաթիի միջև դաշինքից, որը, նրա կարծիքով, «չի խանգարի» իր ճամբարին հաղթելուն։
Ընդամենը երկու շաբաթ առաջ Բուրնազելը պաշտոնապես բացառել է Դաթիի հետ համագործակցությունը երկու փուլերի միջև։ Նա սկսել է փոխել իր դիրքորոշումը առաջին փուլի արդյունքներից հետո, բայց պայման է դրել, որ Դաթին պետք է մերժի ծայրահեղ աջակողմյան թեկնածու Սառա Կնաֆոյի հետ ցանկացած դաշինք, որը նույնպես անցել է երկրորդ փուլ։ Դաթիի թիմը անմիջապես համաձայնվել է այդ պայմանին։
Հստակ չէ՝ Կնաֆոն մտադիր է մնալ մրցավազքում, թե ոչ։ Եթե նա դուրս գա, դա, հավանաբար, ավելի կմոբիլիզացնի ընտրողներին Դատիի օգտին։
Ֆրանսիական ծայրահեղ աջերը պայքարում են վճռական առաջընթացի հասնելու համար
Մարին Լը Պենի «Ազգային միավորումը» լավ արդյունքներ է գրանցել տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների առաջին փուլում: Սակայն երկրորդ փուլը նրա Աքիլեսյան գարշապարն է, քանի որ մրցակիցները կարող են միավորվել դրա դեմ:
ՓԱՐԻԶ — Աջ ծայրահեղ «Ազգային միավորումը» հիմք ուներ հույս ունենալու, որ այս ամսվա Ֆրանսիայի մունիցիպալ ընտրությունները կցույց տան, որ այն այժմ ունի անկասելի թափ 2027 թվականի նախագահական մրցավազքից առաջ:
Ի վերջո, կուսակցությունը այս ընտրական ցիկլի ընթացքում կայուն վերելքի հետքերով է եղել, հարցումները ցույց են տվել, որ կուսակցության նախագահ Ջորդան Բարդելան առաջատարն է հաջորդ տարվա քարոզարշավից առաջ:
Սակայն, չնայած նրա թեկնածուները շատ լավ արդյունքներ են ցույց տվել կիրակի օրվա առաջին փուլում, մասնավորապես կարևոր հարավային քաղաքներում, ինչպիսիք են Մարսելը և Թուլոնը, թվում է, թե Մարին Լը Պենի զորքերը դեռևս չեն կարողանում հասնել իրենց ձգտած վճռական առաջընթացին:
Կուսակցության ծանրքաշայինները խուսափում են ցանկացած հաղթանակից առաջին փուլի արդյունքներից հետո՝ գիտակցելով, որ այժմ բախվում են իրենց մշտական խոչընդոտին՝ երկրորդ փուլին, որտեղ բազմաթիվ այլ կուսակցություններ կարող են միավորվել՝ այն իշխանությունից հեռու պահելու համար:
Սա միշտ էլ եղել է «Ազգային միավորման» քաղաքական խոցելիությունը՝ առավել ակնառու Լը Պենի և նրա հոր՝ Ժան-Մարիի համար նախագահական ընտրություններում, և պարզ չէ, թե արդյոք այն կոտրել է այդ «ապակե առաստաղը»։ Մարսելի, Թուլոնի և Նիմի նման քաղաքներում, որտեղ նրա թեկնածուները կիրակի օրը լավ արդյունքներ ցուցաբերեցին, նրանք կարող են դժվարությունների մեջ հայտնվել երկրորդ փուլում։
«Ազգային միավորման» կուսակցության առաջնորդները կոչ են անում այլ աջակողմյան թեկնածուներին միանալ իրենց՝ փորձելով հաղթել ձախակողմյան մրցակիցներին մարտի 22-ի երկրորդ փուլում։ Սակայն առայժմ տեղական մրցավազքերը ձևավորող ad hoc դաշինքների բարդ դինամիկան, կարծես, ավելի հավանական է, որ կրկին կաշխատի նրանց դեմ։
«Մենք ունենք 60 քաղաք, որտեղ մենք առաջինն ենք դուրս եկել, [որտեղ] մենք կարծում ենք, որ դա հասանելի է», – երկուշաբթի օրը RTL ռադիոկայանին ասել է «Ազգային միավորման» փոխնախագահ Սեբաստիան Շենյուն։ «Ապա կան քաղաքներ… որտեղ մենք բաց ենք աջակողմյան մրցակից ցուցակների հետ դաշինքների համար», – հավելել է նա։
Կուսակցության համար խնդիրն այն է, որ ոչ ոք չի շտապում վերցնել այս ձիթենու ճյուղը։
Ի տարբերություն դրա, մյուս կուսակցությունները բանակցություններ են վարում ծայրահեղ աջերի դեմ ուժերը միավորելու և դրանց միավորման մասին, նույնիսկ եթե այդ զրույցն ավելի բարդ է, քան նախորդ փուլերում՝ ձախակողմյան կուսակցությունների միջև խորը տարաձայնությունների և ընտրողների մտադրությունների վերաբերյալ անորոշության պատճառով։
Արևի գոտին ուշադրության կենտրոնում
Ֆրանսիայի երկրորդ խոշորագույն քաղաք Մարսելը կատարյալ կերպով պատկերում է ինչպես «Ազգային միաբանության» առաջընթացը, այնպես էլ նրա դիլեման։
«Ազգային միաբանության» թեկնածու Ֆրանկ Ալիզիոն (35 տոկոս) առաջին փուլում գրեթե հավասարվեց գործող ձախակողմյան քաղաքապետ Բենուա Պայանին (36.7 տոկոս)։ Սա ավելի քան 15 տոկոսային կետով ավելի է, քան «Ազգային միաբանության» նախորդ արդյունքը 2020 թվականի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում։
Այնուամենայնիվ, Ալիզիոն այժմ դժվարին պայքարի առջև է կանգնած՝ գործող քաղաքապետին հաղթելու համար, քանի որ երկու հիմնական կենտրոնամետ և պահպանողական ուժերը քննարկում են նրան հաղթելու լավագույն ռազմավարությունը ընտրատեղամասերի փակվելուց կարճ ժամանակ անց։ Պահպանողական թեկնածուն, որը զբաղեցրել է երրորդ տեղը, չի դուրս գա ընտրարշավից՝ նվազեցնելով Ալիզիոյին իր ձայները տալու հավանականությունը։
Նիմում, որը «Ազգային միավորման» արևային գոտու մեկ այլ կարևոր թիրախ է, հաշվարկը տարբեր է։ Նրա թեկնածուն՝ ականավոր քաղաքական գործիչ Ժյուլիեն Սանչեսը, առաջինն էր, բայց այժմ կհանդիպի մեկ հակառակորդի՝ կենտրոնամետ աջից և մեկին՝ կենտրոնամետ ձախից, որոնք ավելի լավ դիրքում են, քանի որ, ինչպես սպասվում է, նրանք կհավաքեն այն թեկնածուների ձայները, որոնք ներկայացված չեն լինի երկրորդ փուլում։
Տուլոնում «Ազգային միավորման» թեկնածու Լոր Լավալետը, որը Լը Պենի անձնական ընկերն է, կիրակի օրը ստացել է ձայների տպավորիչ 42 տոկոսը։ Այնուամենայնիվ, կանխատեսվում է, որ նա դժվարություններ կունենա երկրորդ փուլում ավելի շատ ընտրողներ գրավելու հարցում, ինչը իր կենտրոնամետ մրցակցին կդնի ուժեղ դիրքում։
Երբ կուսակցության ծանրքաշային դեմքը և պատգամավոր Ժան-Ֆիլիպ Տանգին հարցրին այս հնարավոր հիասթափության մասին այն քաղաքում, որը ծայրահեղ աջերը դիտարկում էին որպես գլխավոր մրցանակ, France Inter ռադիոկայանի եթերում ասաց. «Ընտրությունները երբեք վերջնական որոշում չեն կայացնում»։
Սակայն նա ընդգծեց, որ Ազգային միավորումն այժմ «ուժեղ ներկայություն ունի երկրորդ փուլում ամբողջ երկրում… դա փոփոխություն է, քանի որ նախկինում Ազգային միավորումը կարող էր ուժեղ լինել որոշ տարածքներում և մի փոքր բացակայել մյուսներից։ Այսօր այն ներկա է գրեթե ամենուր»։
Ֆրանսիական Ռիվիերայում գտնվող Նիս քաղաքը մեծ մրցանակ է, որը, ամենայն հավանականությամբ, հաջորդ կիրակի կհասնի ծայրահեղ աջերի ձեռքը, սակայն քաղաքական դիտորդները շտապել են նշել, որ թեկնածու Էրիկ Չիոտին, եթե հաղթի, կհաղթի շատ կոնկրետ հանգամանքներում։
Չիոտին տեղական քաղաքական բարոն է և 2022-ից 2024 թվականներին եղել է «Հանրապետականներ» կուսակցության նախագահը: Նա միացել է Լե Պենի «Ազգային միավորմանը» միայն ավանդական աջ կենտրոնամետների դրամատիկ քաղաքական հեղաշրջումից հետո։
Նա իրականում նվազեցրեց իր դաշինքը «Ազգային միավորման» հետ քարոզարշավի ընթացքում՝ կուսակցության առաջնորդներ Լե Պենին և Բարդելային հեռու պահելով։
Սպասումների կառավարում
Քարոզարշավի ընթացքում «Ազգային միավորման» ղեկավարությունը զգույշ էր անիրատեսական սպասումներ չարտացոլելու հարցում՝ ընդունելով զգուշավոր տոն նույնիսկ առաջին փուլից մի քանի օր առաջ։
Կուսակցական գործիչները բոլորը նախադեպ ունեին՝ հաշվի առնելով 2024 թվականի արտահերթ ընտրությունները, որը նրանց ավանդական երկրորդ փուլի Աքիլեսյան գարշապարի ևս մեկ դեպք էր։ Ծայրահեղ աջերը լավ էին հանդես եկել առաջին փուլում, բայց չկարողացան ստանալ այնքան մանդատ, որքան հույս ունեին, այն բանից հետո, երբ մրցակիցները միավորվեցին նրանց դեմ երկրորդ փուլից առաջ։
«Ազգային միավորման» նախագահ Բարդելան կիրակի երեկոյան ընտրեց անվտանգ վայր՝ Բոկերը, որը Ֆրանսիայի հարավում գտնվող մի փոքրիկ քաղաք է, որտեղ կուսակցությունը գրեթե երաշխավորված հաղթանակ էր տանում։ Նա ամբիոն բարձրացավ ընտրատեղամասերի փակվելուց ընդամենը հինգ րոպե անց՝ կարճ, զուսպ ելույթ ունենալու համար՝ անդրադառնալով «Ազգային միավորման» հեռացող քաղաքապետերի «լուրջ, ազնիվ աշխատանքին»։
«Այս արդյունքները բացահայտում են մի սպասելիք, որը, մենք գիտենք, հսկայական է», – ասաց նա։
Այնուամենայնիվ, քաղաքագետ և Cluster17 հարցումների ինստիտուտի ղեկավար Ժան-Իվ Դորմագենն ասաց, որ «Ազգային միավորումը» չպետք է թերագնահատել այս ընտրություններում։
«Այն քաղաքներում, որտեղ այն մրցում էր, այն շատ բարձր միավորներ է հավաքում։ Հիմա հարցը, թե արդյոք նրանք կհաղթեն, մեկ այլ հարց է, կախված է նրանից, թե ինչպես կհավաքվեն ընտրողների ձայները [երկրորդ փուլում]»։
Նա ընդգծեց, որ խոշոր քաղաքներում արդյունքները, որոնք ուշադիր հետևում են լրատվամիջոցները, հակված են ստվերել այն, ինչ տեղի է ունենում ամբողջ երկրի փոքր ընտրատարածքներում։
«Սրանք մեզ իրականում պատկերացում չեն տալիս այն մասին, թե ինչպիսին կլինի 2027 թվականը»։
