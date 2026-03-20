Ադրբեջանցին սպանել է կնոջն ու ինքնասպան եղել

Անցյալ գիշերն հանգիստ չի եղել Ադրբեջանի Ղուբայի շրջանում։ Ծանր հանցագործություն է կատարվել։
Համաձայն այդ երկրի Գլխավոր դատախազության հրապարակած տեղեկությունների, իրավապահները տեղեկություն են ստացել, որ մահացած են գտնվել Ջեյխուն եւ Գյուլնազ Աղասիեւները։
Իրականացված քննչական գործողությունները պարզել են, որ Ջեյխուն Աղասիեւը ինքնասպան է եղել, իսկ մինչ այդ՝ սպանել է կնոջը՝ Գյուլնազ Աղասիեւային։ Պարզվել է նաեւ, որ ողբերգական միջադեպին նախորդել է ընտանեկան թունդ վեճը։
Շրջանային դատախազությունը հարուցել է միանգամից երկու քրեական գործ՝ կանխամտածված սպանության եւ ինքնասպանության դրդելու հանցակազմերով։
