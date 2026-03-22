Արդյո՞ք Օրբանը ԵՄ-ին գցեց ծուղակի մեջ

Հունգարիայի վարչապետի որոշ քննադատներ մտահոգված են, որ ԵՄ առաջնորդները անզգուշորեն մեծացրել են նրա ընտրական հնարավորությունները՝ անցյալ շաբաթվա գագաթնաժողովում նրան մեղադրելով։
Հավանաբար, Մարգարետ Թետչերի պաշտոնավարման ժամանակ ԵՄ առաջնորդները այնքան զայրացած չեն եղել իրենց գործընկերներից մեկի նկատմամբ, որքան անցյալ շաբաթ, երբ Վիկտոր Օրբանը կրկին արգելափակեց Ուկրաինայի պատերազմական ջանքերը ֆինանսավորելու համար նախատեսված 90 միլիարդ եվրոյի կարևորագույն վարկը։
Ճիշտ է, լեզուն այնքան գունեղ չէր, որքան երբեմն օգտագործվում էր Մեծ Բրիտանիայի «Երկաթե տիկնոջ» մասին։ Հուզված Ժակ Շիրակը մի անգամ միկրոֆոնի վրա բռնվեց Թետչերից բողոքելիս. «Ի՞նչ է նա ուզում ինձնից, այս տնային տնտեսուհին։ Իմ համբերությունը ափսեի մեջ»։
Այնուամենայնիվ, անցյալ շաբաթ Եվրոպական խորհրդի նիստում զայրույթի խորությունը թաքցնել հնարավոր չէր, որտեղ Օրբանը դարձավ պատմության չարագործը, քանի որ հունգարացի առաջնորդը համառորեն հրաժարվեց հաստատել Ուկրաինայի համար կարևորագույն ֆինանսական փրկարար գիծը։
Նա դա կանի միայն այն դեպքում, ասաց նա, երբ ռուսական նավթը ազատորեն հոսի Հունգարիա՝ Ռուսաստանի օդային հարձակման հետևանքով վնասված «Դրուժբա» խողովակաշարով։ Օրբանը մեղադրում է Կիևին վերանորոգման աշխատանքները հետաձգելու մեջ. Ուկրաինայի առաջնորդը հերքում է դա։
«Ես երբեք ԵՄ գագաթնաժողովում որևէ մեկի հասցեին նման կոշտ քննադատություն չեմ լսել», – ավելի ուշ լրագրողներին ասաց Շվեդիայի վարչապետ Ուլֆ Քրիստերսոնը։
Թեև նրանք կարող են զայրացած լինել Օրբանի նկատմամբ, նրա ամենաեռանդուն եվրոպական քննադատներից մի քանիսը մտահոգված են, որ ԵՄ առաջնորդները ընկել են նրա կողմից ուշադիր լարված և Հունգարիայի խորհրդարանական ընտրությունների վերջին փուլի համար կատարյալ ժամանակին նախապատրաստված թակարդը։
Նրանք մտահոգված են, որ ԵՄ առաջնորդները ակամա մեծացրել են նրա ընտրական հնարավորությունները՝ նրան մեղադրելով և թույլ տալով նրան ներկայանալ որպես միակ մարդը, ով կարող է պաշտպանել Հունգարիայի շահերը, ինչը նրա սիրելի արտահայտությունն է։
«ԵՄ-ն պետք է սպասեր Հունգարիայի ընտրությունների արդյունքին», – ասել է ֆրանսիացի Եվրախորհրդարանի պատգամավոր Քլոե Ռիդելը։ «Օրբանը լավ չի հանդես գալիս հասարակական կարծիքի հարցումներում։
Եվ ակնհայտ է, որ նա ամեն ինչ անում է մինչև վերջ պայքարելու համար, և նրանք պետք է խուսափեին ուկրաինական վարկի շուրջ բախումից, հետաձգեին բախումը և թույլ չտային նրան ստանալ այն, ինչ նա հստակորեն ուզում էր», – հավելել է նա։
Որպես Եվրոպական խորհրդարանի կոռուպցիայի դեմ պայքարի միջխմբի համանախագահ՝ Ռիդելը եղել է Օրբանի կրքոտ քննադատը, և նա պնդում է, որ եթե նա հաջորդ ամիս կրկին հաղթանակ տանի ընտրություններում, ապա ԵՄ-ն պետք է պահի Հունգարիայի համար նախատեսված բոլոր ԵՄ միջոցները՝ այն պատժելու ժողովրդավարական հետընթացի համար և ուսումնասիրելու Օրբանի գլխավորած Հունգարիային ԵՄ-ում քվեարկության իրավունքից զրկելու միջուկային տարբերակը։
Բայց նա կարծում է, որ առայժմ լավագույնն է լռել, քանի որ երկարամյա հունգարացի առաջնորդի քաղաքական գերիշխանությունը կասկածի տակ է դրվում տասնամյակուկեսից առաջին անգամ, երբ նրա «Ֆիդես» կուսակցությունը հարցումներում հետ է մնում մրցակից Պետեր Մագյարի «Տիսզա» կուսակցությունից, կարծում է նա։
Ինչո՞ւ խաղալ Օրբանի ընտրական սցենարի հետ և նրան հնարավորություն տալ ակտիվացնել իր ընտրական բազան, կազմակերպել հանրահավաք դրոշի շուրջ և հնարավոր է՝ համոզել տատանվող ընտրողներին քվեարկել «Ֆիդես»-ի օգտին։
Օրբանի ընտրական ծրագիրը
Իհարկե, ուրբաթ առավոտյան գագաթնաժողովից հետո Բրյուսելը լքելիս Օրբանը չէր թվում տխուր կամ ցնցված պարտությունից։ Հատկանշական է, որ նա մի քանի ժպիտով լցվեց, երբ լրագրողներին ասաց, որ ԵՄ առաջնորդները կարող էին միայն «մի քանի սպառնալիքներ հնչեցնել, ապա հասկանալ, որ դա չի աշխատի»։
Նա ավելացրեց. «Նրանց կողմից չկար որևէ փաստարկ, որի դեմ մենք չունենայինք ավելի ուժեղ փաստարկ։ Նրանք լավ բաներ չասացին, բայց նրանք չէին կարող որևէ բան բերել, որի համար Հունգարիան կարող էր մեղադրվել բարոյական, իրավական կամ քաղաքական առումով»։
Այս ամենը շատ հեռու է Օրբանի ընտրական գրքից, ըստ կանադացի նախկին քաղաքական գործիչ Մայքլ Իգնատիեֆի։ Նա մոտիկից հետևել է հունգարական քաղաքականությանը՝ որպես պատմության պրոֆեսոր Կենտրոնական Եվրոպայի համալսարանում, որը նախկինում գտնվում էր Բուդապեշտում, մինչև Օրբանի կողմից դուրս մղվելը, և այժմ նրա գլխավոր գրասենյակը գտնվում է Վիեննայում։
«Միշտ կա ռիսկ, որ դուք կընկնեք Օրբանի թակարդը։ Նա պայքարում է իր քաղաքական կյանքի համար», – ասել է Իգնատիեֆը։ Սակայն նա չի մեղադրում ԵՄ առաջնորդներին անցյալ շաբաթ իրենց զբաղեցրած դիրքորոշման համար։ «Ես ոչ մի դիրքում չեմ կարող երկրորդ անգամ կասկածի տակ դնել Հանձնաժողովը, Խորհուրդը կամ որևէ մեկը։
Հիշելու կարևորն այն է, որ Օրբանը 16 տարի շարունակ Բրյուսելի դեմ է պայքարել երկուշաբթի, երեքշաբթի, չորեքշաբթի, հինգշաբթի և ուրբաթ օրերին և շաբաթ և կիրակի օրերին կանխիկացրել է չեկերը։ Սա է խաղարկությունը, այնպես չէ՞։ Ես չեմ կարծում, որ ԵՄ-ն կարող է որևէ բան անել այս կամ այն կերպ։ Եթե նա մեղմ խաղա, նա դեռ կխաղա կոշտ», – ավելացրեց նա։
Օրբանի նախորդ չորս ընտրարշավները կառուցված էին Հունգարիայի մութ և վտանգավոր արտաքին սպառնալիքի առջև կանգնած գաղափարի շուրջ՝ իրեն պատկերելով որպես ճակատագրի մարդ՝ միակը, ով կարող է պաշտպանել խորամանկ թշնամիներով շրջապատված պաշարված երկիրը։
Այդ թշնամիները եղել են տիեզերքի, միջազգային ինստիտուտների, ձախակողմյան վերնախավերի և, իհարկե, միշտ Եվրոպական Միության անդեմ ֆինանսական տիրակալները։
«Մենք շատ լավ գիտենք չհրավիրված օգնող ընկերների բնույթը, և մենք ճանաչում ենք նրանց նույնիսկ այն դեպքում, երբ ուսադիրներով համազգեստի փոխարեն նրանք հագնում են լավ կարված կոստյումներ», – մի անգամ ասել է Օրբանը, երբ Հունգարիայի սահմանադրության մեջ նրա վիճահարույց փոփոխությունները վիճարկվել են ԵՄ-ի կողմից։
Մինչդեռ MAGA-ի ծանրքաշայինները վերջին շաբաթներին չեն ամաչել մոբիլիզացվել՝ իրենց ամենահավատարիմ եվրոպական գաղափարախոսական դաշնակցին աջակցելու համար, այս շաբաթ Reuters-ը հայտնել է, որ ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը կարող է ուղարկվել Բուդապեշտ՝ Օրբանին ընտրական խթան տալու փորձով։ Սակայն ԵՄ առաջնորդները մինչև անցյալ շաբաթ ավելի զգույշ և զգույշ էին, որպեսզի փորձեին խուսափել ընտրական պայքարից՝ ընտրություններին միջամտելու մեղադրանքներից։
«Պյուռոսյան հաղթանակ»
Վիճարկելով, որ Օրբանը որևէ կերպ ԵՄ առաջնորդներին թակարդի մեջ է գցել, Ֆիդեսի եվրապատգամավոր Անդրաշ Լասլոն ընդունեց, որ բախումը կարող է օգնել Հունգարիայի առաջնորդին ապահովել վարչապետի պաշտոնում հինգերորդ անընդմեջ ժամկետը։ «Պարոն Օրբանը իրականում պահեց իր խոսքը։ Մի՞թե դա չէ, ինչ յուրաքանչյուր քաղաքացի ուզում է քաղաքական գործիչներից»։ Եվ մի փոքր սոփեստությամբ նա ասաց. «Այս ընտրություններում մեզ կարող էր օգնել ոչ թե ԵՄ գործընկերների արձագանքը, այլ այն փաստը, որ պարոն Օրբանը իրականում պահպանեց իր դիրքորոշումը և չզիջեց ճնշմանը»։
Լասլոն բախման համար մեղադրում է Վլադիմիր Զելենսկիին՝ պնդելով, որ Ուկրաինայի նախագահը միտումնավոր չի վերանորոգում նավթատարը՝ «քաղաքական պատճառներով՝ ընտրություններին միջամտելու, քաոս ստեղծելու, վախ ստեղծելու հույսով, որ հունգարացիները կդիմեն Օրբանի դեմ»։
Ամռանից ի վեր Օրբանը, իհարկե, ամեն ինչ արել է Մագյարին ներկայացնելու որպես ԵՄ-ի խամաճիկ և նույնիսկ ուկրաինական ազդեցության գործակալ, որը ցանկանում է Հունգարիային պատերազմի մեջ մղել: Եվրախորհրդարանի անդամ Մագյարին որպես Բրյուսելի գործիք ներկայացնելը կեղծ է: «Տիսզա» Եվրախորհրդարանի պատգամավորները Եվրախորհրդարանում քվեարկել են Ուկրաինային 90 միլիարդ եվրո վարկի դեմ, և Մագյարը նաև քննադատում է Կիևի ԵՄ-ին անդամակցության դիմումի արագացված գործընթացը։
Այնուամենայնիվ, Օրբանը շարունակում է Մագյարին բնութագրել որպես Բրյուսելի մարդ: «Բրյուսելի և Կիևի հետ մեկտեղ, ազգային կառավարության փոխարեն նրանք [Տիսզան] ցանկանում են Հունգարիայում իշխանության բերել ուկրաինամետ կառավարություն: Ահա թե ինչու նրանք չեն պաշտպանում հունգար ժողովրդի և Հունգարիայի շահերը», – անցյալ շաբաթ հայտարարել է Օրբանը Facebook-ի իր գրառման մեջ։
Եվ Հունգարիայի ավանդական լրատվամիջոցների նկատմամբ իր գերիշխանության պայմաններում, ԵՄ-ն, Մագյարը և Ուկրաինան որպես մեկ կոլեկտիվ թշնամի միավորելը կարող է հաջող լինել՝ առնվազն այն գյուղական շրջաններում, որոնք Օրբանը պետք է պահպանի, եթե ցանկանում է անտեսել իր քննադատներին և ևս մեկ հաղթանակ տանել։
Սակայն եթե նա դա անի անցյալ շաբաթ ԵՄ մյուս առաջնորդների հետ տեղի ունեցած բախումից հետո, դա նրա համար կլինի «պյուռոսյան հաղթանակ», – ասել է Բուդապեշտում գործող քաղաքական կապիտալի ինստիտուտի տնօրեն Պետեր Կրեկոն։
«Օրբանը կարող է դա օգտագործել քարոզարշավում՝ Բրյուսելի դեմ իր պայքարը երկրի ներսում ցույց տալու համար, բայց եթե նա մնա իշխանության գլուխ, Խորհուրդը կխաղա կոշտ։ Սա վատ է ԵՄ-ի համար հիմա, բայց շատ ավելի վատ կլինի Հունգարիայի համար միջնաժամկետ և երկարաժամկետ հեռանկարում՝ եթե Օրբանը մնա իշխանության գլուխ», – ասել է Կրեկոն։
