Ինչ կարող է և չի կարող սովորել ԵՄ-ն Իսպանիայի ցածր էներգիայի վճարներից

Մադրիդը հայտարարում է, որ վերականգնվող էներգիայի բումը պաշտպանում է իր քաղաքացիներին բրածո վառելիքի գների աճից: Սակայն սա ամբողջ պատմությունը չէ:
ԲՐՅՈՒՍԵԼ – Մինչ Եվրոպայի մնացած մասը փորձում է արագ լուծումներ գտնել էներգիայի գների աճի համար, Իսպանիան զբաղված է հաղթանակի շրջանով:
Մայրցամաքի էլեկտրաէներգիայի վճարները կտրուկ աճել են այն բանից հետո, երբ Իրանը արգելափակեց նավթի և գազի հոսքը Հորմուզի նեղուցով և ռմբակոծեց Մերձավոր Արևելքի վառելիքի արտադրության վայրերը՝ ի պատասխան ԱՄՆ-ի և Իսրայելի կողմից իրականացված օդային հարվածների: Հինգշաբթի օրը Բրյուսելում կայացած Եվրոպական խորհրդի գագաթնաժողովում ԵՄ շատ առաջնորդներ զգուշացրին տնային տնտեսությունների և արդյունաբերության համար զգալի ցավի մասին, եթե ճգնաժամը շուտով չավարտվի:
Սակայն Իսպանիայի վարչապետ Պեդրո Սանչեսը շտապեց նշել, որ իր երկիրը մեծապես խուսափել է գների բարձրացումից:
«Իսպանիան ցույց է տալիս, թե ինչպես է էներգետիկ անցումը և վերականգնվող էներգիայի նկատմամբ մեր նվիրվածությունը ապահովում, որ մեր քաղաքացիները, արդյունաբերությունը, բիզնեսները, աշխատողները և տները ավելի քիչ են տուժում, քան մյուսները», – ասաց նա: Վերականգնվող էներգիան ներկայումս արտադրում է Իսպանիայի էլեկտրաէներգիայի գրեթե 60 տոկոսը:
Սանչեսը շարունակեց Իսպանիան ներկայացնել որպես մոդել այլ երկրների համար։
«Անցյալ շաբաթ օրը Իսպանիայում էլեկտրաէներգիայի մեկ մեգավատտ-ժամի գինը կազմում էր 14 եվրո, մինչդեռ Իտալիայում, Գերմանիայում և Ֆրանսիայում սպառողները վճարում էին ավելի քան 100 եվրո», – նշեց նա։ «Գնի այդ տարբերությունը պատահականության արդյունք չէր, այլ այն պատճառով, որ այս կառավարությունը վերջին ութ տարին աշխատել է վերականգնվող էներգիայի տեղակայման առաջատար դիրքում լինելու համար»։
Սակայն նույնիսկ Մադրիդի որոշ կանաչ էնտուզիաստներ ասացին, որ դա այնքան էլ պարզ չէ, որքան պարզապես վերականգնվող էներգիայի ընդլայնումը, հաշվի առնելով, թե ինչպես է Եվրոպան հաշվարկում իր էլեկտրաէներգիայի գները։
«Մենք մեր տարեկան սպառման մոտ 90 տոկոսը արտադրում ենք վերականգնվող էներգիայից», – ասաց Ավստրիայի կանցլեր Քրիստիան Շտոքերը։ «Բայց մենք վճարում ենք գազային էլեկտրակայանների կողմից արտադրված էլեկտրաէներգիայի գինը։ Դա գրեթե կրկնակի ավելի է»։
Կանաչ էներգիա
Մադրիդի հպարտությունը անհիմն չէ, ասաց Օքսֆորդի համալսարանի էներգետիկայի և կլիմայական քաղաքականության պրոֆեսոր Յան Ռոզենովը։
«Իսպանիան գտնվում է իր եվրոպական հարևանների մեծ մասի համեմատությամբ հիմնարարորեն տարբեր կառուցվածքային դիրքում։ 2019 թվականից ի վեր այն կրկնապատկել է իր քամու և արևային էներգիայի հզորությունը՝ ավելացնելով ավելի շատ նոր վերականգնվող հզորություն, քան ԵՄ որևէ այլ երկիր, բացառությամբ Գերմանիայի, որի էներգետիկ շուկան կրկնակի մեծ է», – ասաց նա։
Կանաչ էներգիայի հեղափոխությունից առաջ Իսպանիան ուներ մայրցամաքի ամենաբարձր էլեկտրաէներգիայի գներից մեկը։ Սակայն 2025 թվականին դրանք 32 տոկոսով ցածր էին եվրոպական միջինից։
Եվրոպական հանձնաժողովի փոխնախագահ Թերեզա Ռիբերան, որը վերահսկում էր Իսպանիայի էներգետիկ քաղաքականությունը 2018-ից 2024 թվականներին, POLITICO-ին ասել է, որ Սանչեսի կառավարությունը «աշխատել է էլեկտրաէներգետիկ համակարգի անցումը հեշտացնելու, վերականգնվող էներգիայի աղբյուրները խթանելու և ածուխը առաջին օրվանից հանելու ուղղությամբ»։
Այնուամենայնիվ, Իսպանիան միայն միջինն է, երբ խոսքը վերաբերում է իր էներգետիկ համակարգի կանաչացմանը. Բալթյան և Սկանդինավյան երկրներն ավելի առաջ են։ Եվ բրածո գազը դեռևս կազմում է երկրի էլեկտրաէներգիայի արտադրության մինչև մեկ հինգերորդը, ինչպես նաև ատոմային էներգիան։
Այստեղ կարևոր գործոնն այն է, թե որքան հաճախ են վերականգնվող էներգիան փոխարինում բրածո վառելիքին ամբողջ Եվրոպայում։ Մեծածախ էլեկտրաէներգիայի գները որոշվում են պահանջարկը բավարարելու համար անհրաժեշտ ամենաթանկ վառելիքով, ուստի նույնիսկ թանկ գազի կամ ածխի փոքր քանակի օգտագործումը նշանակում է, որ հաշիվները կարող են մեծանալ: Ավստրիան այն երկրներից է, որը մեղադրում է այս համակարգի բարձր գների համար։
Սակայն Իսպանիայի անհամաչափ արևոտ երկինքը և ուժեղ քամիները հանգեցնում են վերականգնվող էներգիայի կայուն արտադրության. Իսպանիայում գազը անհրաժեշտ է միայն միջին օրվա 15 տոկոսի պահանջարկը բավարարելու համար, համեմատած Իտալիայում գրեթե 90 տոկոսի հետ։
«Երբ գազը որոշում է էլեկտրաէներգիայի գինը միայն ժամանակի 15 տոկոսի դեպքում, գազի գների հանկարծակի 50 տոկոսից ավելի աճը հազիվ թե գրանցվի», – ասաց Ռոզնոուն։
Էմբեր էներգետիկ վերլուծական կենտրոնի գլխավոր վերլուծաբան Դեյվ Ջոնսը պնդեց, որ Իսպանիայի բրածո վառելիքից զերծ մոտեցումը կարող է կրկնօրինակվել այլուր՝ Հյուսիսային ծովի քամու էներգիայի հզորությունը զարգացնելով, թե Կենտրոնական Եվրոպայի երկրաջերմային ներուժը շահագործելով։
«Իսպանիան մի փոքր առաջ է», – ասաց նա։
Բարդ իրականություն
Ռոզենովը զգուշացրեց, որ Սանչեսը «մի փոքր չափազանցնում է» Իսպանիայի էներգետիկ առավելությունները, քանի որ երկրի էներգետիկ առավելությունները մնում են խոցելի համաշխարհային բրածո վառելիքի շուկաների վերելքների և անկումների նկատմամբ։
«Իսպանական տները դեռևս հիմնականում ջեռուցվում են գազով և նավթով, իսկ մեքենաները դեռևս հիմնականում աշխատում են բենզինով և դիզելային վառելիքով», – ասաց նա։ «Իրանում պատերազմը նույնպես հարվածում է այդ ոլորտներին, և սպառողները զգում են դա լիցքավորման կետում և իրենց ջեռուցման վճարներում, ինչպես բոլորը»։
Ահա թե ինչու, չնայած Բրյուսելում իր գոռոզ տոնին, Սանչեսը ուրբաթ օրը ներկայացրեց պատերազմի տնտեսական հետևանքները լուծելու համար 5 միլիարդ եվրոյի 80 կետանոց ծրագիր։ Այլ միջոցառումների շարքում, նրա կառավարությունը կնվազեցնի էներգետիկ հարկերը և կտրամադրի վառելիքի սուբսիդիաներ ֆերմերներին և ձկնորսներին։
Երկրի վերականգնվող էներգիայի հեղափոխությունը նույնպես հեռու է ավարտից: «Այն շարունակում է մնալ շարունակական գործընթաց», – ընդունեց Ռիբերան: «Սակայն Իսպանիան վերջին ութ տարիների ընթացքում շատ կարևոր քայլ է կատարել առաջ, ինչը թույլ է տվել նրան հաղթահարել առկա դժվարությունները ավելի լավ պայմաններում»:
Եվ մինչ այդ, Իրանի ճգնաժամը շարունակում է ընդգծել, որ մաքուր ներքին էներգիան Եվրոպայի միակ կենսունակ ուղին է դեպի անվտանգ և էժան մատակարարում:
Սա հաղթանակ է Իսպանիայի համար, որը բախվեց այն պնդումներին, որ կանաչ էներգիան անցյալ տարի Պիրենեյան թերակղզու պատմական անջատման պատճառն էր: Պատահաբար, ուրբաթ օրը ԵՄ մակարդակի զեկույցը վերջնական եզրակացություն տվեց այս հարցի վերաբերյալ՝ բացատրելով, որ դա պայմանավորված էր մի շարք գործոններով, բայց, անշուշտ, ոչ թե Իսպանիայի կախվածությամբ վերականգնվող էներգիայից:
«Իսպանիան վերջին տարիներին կատարել է իր տնային աշխատանքը, և մենք հիմա քաղում ենք դրա պտուղները, չնայած դեռ կա անելիք», – ասել է Իսպանիայի էկոլոգիական անցման նախարար Սառա Աագեսենը: «Մենք պետք է շարունակենք արագացնել անցումը, քանի որ մեկ բան անհերքելի է. ո՛չ արևը, ո՛չ էլ քամին չեն կարող խոչընդոտվել Հորմուզի նեղուցում»:
