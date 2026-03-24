ՔՊ-ի նախընտրական կաշառքը պետական համակարգին. նոր պարգևավճար են բաժանել. թվեր

Պետական կառավարման համակարգի վերնախավը կրկին ստացել է պարգևավճարներ, սակայն այս անգամ՝ առավել «կառավարելի» ձևաչափով։
Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած իշխանությունը փոխել է խոշոր պարգևավճարների տրամադրման մոտեցումը՝ դրանք բաժանելով ամսական վճարումների, որպեսզի տարեվերջի սկանդալն ու դժգոհության ալիքը էլի չբարձրանա, երբ հայտնի դարձավ, որ բարձրաստիճան պաշտոնյաները ստացել էին 3-ից մինչև 11 մլն դրամի հասնող պարգևատրումներ։
«Ժողովուրդ» օրաթերթի խորհրդարանական աղբյուրների փոխանցմամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի պատգամավորները ստացել են շուրջ 670 հազար դրամի պարգևավճար՝ մարտ ամսվա համար։
ԱԺ աշխատակազմի մեծ մասի դեպքում հավելավճարները կազմել են 40-ից մինչև 400 հազար դրամ։
Իսկ գործադիր իշխանության համակարգում պարգևավճարների չափերը էականորեն բարձր են․
նախարար, փոխնախարար, վարչության պետ, բաժնի պետ՝ ըստ «Ժողովուրդ» օրաթերթի տեղեկությունների, այստեղ պարգևավճարները սկսվում են ամսական 3 մլն դրամից։
«Ժողովուրդ» օրաթերթը տեղեկացավ, որ բարձրաստիճան պաշտոնյաները աշխատավարձին զուգահեռ ամեն ամիս այսպիսի մեծ թվով պարգևավճարներ կստանան՝ իբրև աշխատավարձի բաղկացուցիչ մաս, բայց նախագիծը հաստատված է միայն երկրորդ կիսամյակի համար՝ մինչև ընտրություններ՝ մինչև հունիս։ Ստացվում է յուրօրինակ ընտրակաշառք պետական համակարգին։
Հիշեցնենք, որ ՀՀ կառավարության 2026 թվականի մարտի 12-ի նիստում գործադիրը հաստատեց ևս 4.6 մլրդ դրամի նախագիծը՝ 2025-ի երկրորդ կիսամյակի համար՝ «Պետական կառավարման համակարգի առանձին մարմինների կատարողականի գնահատման և դրա հիման վրա խրախուսում»։ Նիկոլ Փաշինյանը միլիարդավոր դրամների պարգևավճարների բաշխումը անվանեց պետության հարատևության օրակարգի մեջ տեղավորվող որոշում։ «Այս համակարգը արդյունքներ է բերում ՀՀ քաղաքացիներին»։ Այսինքն՝ պաշտոնյաները ստանում են խոշոր պարգևներ, բայց դա արդյունքներ ունի ՀՀ քաղաքացու համար։
Տարակուսելին այն է, որ պետբյուջեի հաշվին նման ճոխ ինքնապարգևները բաժանվում են սոցիալապես բավականին ծանր վիճակում գտնվող մեր երկրում։ Պաշտոնական տվյալներով՝ Հայաստանում աղքատության մակարդակը 2024-ի տվյալներով 21.7 տոկոս է կազմում։
Հիշեցնենք, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը 2025-ի վերջին ստացել էր 12 մլն դրամ պարգևավճար՝ չհաշված մոտ 2 մլն դրամ աշխատավարձը»։
