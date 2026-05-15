Գերմանիայի կանցլեր Մերցը կոչ է անում ԵՄ բյուջեում ավելի շատ ներդրումներ և ավելի քիչ սուբսիդիաներ

ԵՄ 27 երկրները վիճում են դաշինքի 2028-2034 թվականների բյուջեի շուրջ։
Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը հինգշաբթի օրը կոչ արեց Եվրամիությանը բարեփոխել իր բյուջեն՝ ներառելով ավելի շատ ներդրումներ և կրճատելով սուբսիդիաները, սակայն մերժեց ԵՄ երկրների կողմից դա անելու համար համատեղ վարկ վերցնելու ցանկացած առաջարկ։
ԵՄ 27 երկրները վիճում են դաշինքի 2028-2034 թվականների բյուջեի շուրջ, ընդ որում՝ այսպես կոչված խնայող երկրները, ինչպիսիք են Գերմանիան և Նիդեռլանդները, դեմ են դաշինքի գործադիր հանձնաժողովի կողմից առաջարկվող ծախսերի մեծ ավելացմանը։
«Մենք չենք կարող դիմակայել 21-րդ դարի մարտահրավերներին 20-րդ դարի բյուջեով», – հայտարարեց պահպանողական առաջնորդը Գերմանիայի Աախեն քաղաքում՝ ելույթ ունենալով Կառլոս Մեծի մրցանակի նախկին նախագահ Մարիո Դրագիին շնորհման արարողության ժամանակ։
2024 թվականին Եվրոպայի մրցունակության վերաբերյալ խիստ զեկույցում Դրագին կոչ արեց դաշինքին հիմնարար փոփոխություն կատարել՝ Միացյալ Նահանգների և Չինաստանի դեմ մրցավազքում մնալու համար, մասնավորապես՝ համատեղ ներդրումների միջոցով։
Մերցը աջակցեց Դրագիի կոչին՝ քննադատելով այն փաստը, որ ԵՄ բյուջեն «վերջին տասնամյակների ընթացքում իր բովանդակությամբ և կառուցվածքով գործնականում անփոփոխ է մնացել»։
Նա քննադատեց այն փաստը, որ «եվրոպական միջոցների ավելի քան երկու երրորդը գնում է վերաբաշխման և սուբսիդիաների»։
ԵՄ-ն երկար ժամանակ ապավինել է սուբսիդիաներին և վերաբաշխմանը՝ ներքին առևտրային խոչընդոտների կրճատման հետևանքով առաջացած խափանումների ազդեցությունը մեղմելու, ինչպես նաև դեպի արևելք ընդլայնվելուն զուգընթաց աղքատ երկրներին ինտեգրելուն նպաստելու համար։
Մերցը կոչ արեց դաշինքին կրճատել իր բյուջեն և ավելացնել մրցունակությունն ու պաշտպանությունը խթանելուն ուղղված ներդրումները։
Այնուամենայնիվ, Գերմանիայի առաջնորդը վերահաստատեց իր դեմ լինելը Դրագիի կողմից ներդրումները ֆինանսավորելու համար առաջարկվող մեխանիզմին՝ ԵՄ երկրների համատեղ վարկավորմանը։
«Չափազանց պարտքը սպառնում է ինքնիշխանությանը և սահմանափակում է գործելու կարողությունը», – ասաց Մերցը, որի մեկնաբանությունները, հավանաբար, ուղղված էին նաև ներքին քաղաքական լսարանին։
Անցյալ տարի, տարիների անգործությունից հետո, Գերմանիան դժկամությամբ մեղմացրեց իր խիստ սահմանադրական վարկերի սահմանափակումները՝ պաշտպանության և ենթակառուցվածքների ոլորտում ներդրումները խթանելու համար։
«Անավարտ աշխատանք տանը»
Եվրոպական միասնությունը առաջ մղող անձին շնորհվող Կառլոս Մեծի մրցանակը ընդունելիս Դրագին իր ելույթում կասկածանքով արտահայտեց ԵՄ-ի կողմից աճը խթանելու համար բազմակողմանի ազատ առևտրի համաձայնագրեր կնքելու ձգտման նկատմամբ, որը Գերմանիայի կողմից խիստ աջակցվող քաղաքականություն է։
«Նոր առևտրային համաձայնագրերը ավելի հեշտ է համաձայնեցնել, քան տանը անավարտ աշխատանքին դիմակայելը, քանի որ այդ աշխատանքը ստիպում է ընտրություններ անել, որոնցից Եվրոպան վաղուց նախընտրում էր խուսափել՝ դիմակայել հաստատված վարձակալական դիրքերին և շահագրգիռ կողմերին, որոնք շահում են թերի միասնական շուկայից և մասնատված էներգետիկ շուկաներից», – ասաց Դրագին։
Իտալիայի նախկին վարչապետը, որը ԵԿԲ-ն ղեկավարել է 2011-ից 2019 թվականներին, լայնորեն համարվում է, որ փրկել է եվրոն դաշինքի պարտքային ճգնաժամի ժամանակ։
ԵԿԲ-ի ղեկավարի պաշտոնում Դրագիի փոխարինող Քրիստին Լագարդը նմանատիպ ուղերձ հղեց եվրոպական միասնական շուկայի չիրականացման և ազգային առաջնորդների՝ Դրագիի զեկույցի հիման վրա գործելու պատասխանատվության մասին։
«Միացյալ Նահանգները և Չինաստանը մտել են արդյունաբերական ռազմավարության և աշխարհաքաղաքական մրցակցության նոր դարաշրջան, որն ուժեղացել է սակագնային պատերազմներով և հազվագյուտ մետաղների հետ մարտերով՝ և այս ամենը պատմության մեջ ամենածանր էներգետիկ ճգնաժամի ֆոնին», – ասել է Լագարդը նախորդ երեկոյան ունեցած ելույթում։
