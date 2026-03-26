Արդյո՞ք եվրոպացիները գոհ են Եվրոպական Միության գլոբալ դերից

Դոնալդ Թրամփի օրոք բարձր մաքսատուրքերի սպառնալիքից մինչև Մերձավոր Արևելքում շարունակվող հակամարտությունը, եվրոպացիները վերագնահատում են, թե ինչպես է ԵՄ-ն հանդես գալիս միջազգային ասպարեզում։
Մինչդեռ ԵՄ-ն դեռևս լայնորեն համարվում է գլոբալ խաղացող, նոր տվյալները ցույց են տալիս, որ նրա ազդեցության նկատմամբ վստահությունը սկսում է խարխլվել աշխարհաքաղաքական անկայունության աճի պայմաններում։
Euroconsumers-ի կողմից անցկացված հարցումը, որը հիմնված է տասը երկրների՝ Բելգիայի, Դանիայի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Հունգարիայի, Իռլանդիայի, Իտալիայի, Լեհաստանի, Պորտուգալիայի և Իսպանիայի մոտ 10,000 մարդկանց պատասխանների վրա, լույս է սփռում այն բանի վրա, թե ինչպես են եվրոպացիները ընկալում դաշինքի գլոբալ դիրքը։
Ճանաչված ուժ՝ բայց հստակ սահմաններով
Եվրոպացիների մեծամասնությունը շարունակում է ԵՄ-ն դիտարկել որպես համաշխարհային ասպարեզում խոշոր ուժ։ Մոտ 63%-ը այն համարում է առաջատար տնտեսական ուժ, իսկ 60%-ը՝ ազդեցիկ քաղաքական գործիչ։
Այնուամենայնիվ, ընկալումները զգալիորեն փոխվում են, երբ խոսքը վերաբերում է ռազմական ուժի։ Միայն 36%-ն է ԵՄ-ն համարում հավաստի կոշտ ուժ, ինչը ընդգծում է նրա տնտեսական կշռի և պաշտպանական կարողությունների միջև եղած անհամապատասխանությունը։
Կարծիքները նույնպես տարբեր են, երբ խոսքը վերաբերում է կոնկրետ ճգնաժամերին: Ուկրաինայում հարցվածների 42%-ը նշում է, որ ԵՄ-ն ցուցաբերել է ուժեղ առաջնորդություն: Ի տարբերություն դրա, 41%-ը կարծում է, որ այն չի կարողացել դա անել Ղազայում:
Ներքին բաժանումները համարվում են հիմնական խոչընդոտ. հարցվածների մոտ երկու երրորդը նշում է, որ անդամ պետությունների միջև տարաձայնությունները խաթարում են ԵՄ-ի գլոբալ ազդեցությունը:
Տրանսատլանտյան հարաբերությունների սառեցում
Հարցումը ցույց է տալիս Միացյալ Նահանգների նկատմամբ վստահության թուլացումը՝ որպես երկարաժամկետ գործընկեր: Հարցվածների միայն 28%-ն է կարծում, որ Վաշինգտոնը կմնա հուսալի առաջիկա տարիներին:
Կասկածները հատկապես արտահայտված են այնպիսի երկրներում, ինչպիսիք են Դանիան, Գերմանիան, Պորտուգալիան, Իռլանդիան, Բելգիան և Իսպանիան, որտեղ հարցվածների զգալի մասը կասկածի տակ է դնում տրանսատլանտյան դաշինքի կայունությունը:
Այս համատեքստում հարցվածների մոտ կեսը նշում է, որ ԵՄ-ն պետք է առաջնահերթություն տա Միացյալ Նահանգներից դուրս նոր գործընկերությունների կառուցմանը: Միևնույն ժամանակ, 51%-ը կողմ է ասիական տնտեսությունների, ինչպիսիք են Ճապոնիան և Հարավային Կորեան, հետ առևտրային հարաբերությունների խորացմանը, մինչդեռ 37%-ը կողմ է Չինաստանի հետ ավելի սերտ տնտեսական կապերին:
Առևտրային լարվածությունը, կարծես, հիմնական գործոն է, քանի որ հարցվածների 70%-ը կողմ է ԵՄ-ի կողմից ԱՄՆ մաքսատուրքերին ի պատասխան հակազդեցությանը։
Միևնույն ժամանակ, կարծիքները բաժանված են այն մասին, թե ինչպես է Բրյուսելը վարվել Դոնալդ Թրամփի քաղաքականության հետ։ Հարցվածների մոտ 38%-ը չի հավանում ԵՄ-ի արձագանքը, ի տարբերություն 34%-ի, որոնք աջակցում են դրան։
Սպառողների վարքագիծը նույնպես փոխվում է։ Մոտ 44%-ը նշում է, որ կրճատել կամ դադարեցրել է ամերիկյան ապրանքների գնումները, ինչը Դանիայում հասնում է 55%-ի։
Ավելի մեծ ինքնավարության կոչեր
Ավելի ինքնուրույն Եվրոպական Միության աջակցությունը մեծ է։ Հարցվածների մոտ 80%-ը կողմ է եվրոպական տեխնոլոգիաների մեջ ներդրումների ավելացմանը՝ արտաքին ուժերից կախվածությունը նվազեցնելու համար։
Նմանապես լայն աջակցություն կա պաշտպանական կարողությունների ամրապնդման և առևտրային գործընկերությունների դիվերսիֆիկացման համար։
Այնուամենայնիվ, սպասումները մնում են չափված։ Մինչ շատ եվրոպացիներ կողմ են ավելի վճռական ԵՄ-ին համաշխարհային ասպարեզում, տնտեսական ազդեցության վերաբերյալ մտահոգությունները շարունակվում են, մասնավորապես, քանի որ տնային տնտեսությունները շարունակում են պայքարել կենսապահովման ծախսերի աճի դեմ։
Դանիայի թագավորը հեռացող վարչապետ Մետտե Ֆրեդերիկսենին հանձնարարել է ղեկավարել հաջորդ կառավարության շուրջ բանակցությունները
Դանիայում գործող վարչապետի գլխավորած բլոկը հաղթել է
Դանիայի վարչապետը մեծ անկում ապրեց իր ընտրողների թվի մեջ, բայց դեռևս առաջատար դիրքում կլինի հաջորդ կառավարությունը ղեկավարելու համար