26/03/2026

EU – Armenia

Արդյո՞ք եվրոպացիները գոհ են Եվրոպական Միության գլոբալ դերից

infomitk@gmail.com 26/03/2026

Դոնալդ Թրամփի օրոք բարձր մաքսատուրքերի սպառնալիքից մինչև Մերձավոր Արևելքում շարունակվող հակամարտությունը, եվրոպացիները վերագնահատում են, թե ինչպես է ԵՄ-ն հանդես գալիս միջազգային ասպարեզում։

Մինչդեռ ԵՄ-ն դեռևս լայնորեն համարվում է գլոբալ խաղացող, նոր տվյալները ցույց են տալիս, որ նրա ազդեցության նկատմամբ վստահությունը սկսում է խարխլվել աշխարհաքաղաքական անկայունության աճի պայմաններում։

Euroconsumers-ի կողմից անցկացված հարցումը, որը հիմնված է տասը երկրների՝ Բելգիայի, Դանիայի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Հունգարիայի, Իռլանդիայի, Իտալիայի, Լեհաստանի, Պորտուգալիայի և Իսպանիայի մոտ 10,000 մարդկանց պատասխանների վրա, լույս է սփռում այն ​​​​բանի վրա, թե ինչպես են եվրոպացիները ընկալում դաշինքի գլոբալ դիրքը։

Ճանաչված ուժ՝ բայց հստակ սահմաններով
Եվրոպացիների մեծամասնությունը շարունակում է ԵՄ-ն դիտարկել որպես համաշխարհային ասպարեզում խոշոր ուժ։ Մոտ 63%-ը այն համարում է առաջատար տնտեսական ուժ, իսկ 60%-ը՝ ազդեցիկ քաղաքական գործիչ։

Այնուամենայնիվ, ընկալումները զգալիորեն փոխվում են, երբ խոսքը վերաբերում է ռազմական ուժի։ Միայն 36%-ն է ԵՄ-ն համարում հավաստի կոշտ ուժ, ինչը ընդգծում է նրա տնտեսական կշռի և պաշտպանական կարողությունների միջև եղած անհամապատասխանությունը։
Կարծիքները նույնպես տարբեր են, երբ խոսքը վերաբերում է կոնկրետ ճգնաժամերին: Ուկրաինայում հարցվածների 42%-ը նշում է, որ ԵՄ-ն ցուցաբերել է ուժեղ առաջնորդություն: Ի տարբերություն դրա, 41%-ը կարծում է, որ այն չի կարողացել դա անել Ղազայում:

Ներքին բաժանումները համարվում են հիմնական խոչընդոտ. հարցվածների մոտ երկու երրորդը նշում է, որ անդամ պետությունների միջև տարաձայնությունները խաթարում են ԵՄ-ի գլոբալ ազդեցությունը:

Տրանսատլանտյան հարաբերությունների սառեցում

Հարցումը ցույց է տալիս Միացյալ Նահանգների նկատմամբ վստահության թուլացումը՝ որպես երկարաժամկետ գործընկեր: Հարցվածների միայն 28%-ն է կարծում, որ Վաշինգտոնը կմնա հուսալի առաջիկա տարիներին:

Կասկածները հատկապես արտահայտված են այնպիսի երկրներում, ինչպիսիք են Դանիան, Գերմանիան, Պորտուգալիան, Իռլանդիան, Բելգիան և Իսպանիան, որտեղ հարցվածների զգալի մասը կասկածի տակ է դնում տրանսատլանտյան դաշինքի կայունությունը:

Այս համատեքստում հարցվածների մոտ կեսը նշում է, որ ԵՄ-ն պետք է առաջնահերթություն տա Միացյալ Նահանգներից դուրս նոր գործընկերությունների կառուցմանը: Միևնույն ժամանակ, 51%-ը կողմ է ասիական տնտեսությունների, ինչպիսիք են Ճապոնիան և Հարավային Կորեան, հետ առևտրային հարաբերությունների խորացմանը, մինչդեռ 37%-ը կողմ է Չինաստանի հետ ավելի սերտ տնտեսական կապերին:

Առևտրային լարվածությունը, կարծես, հիմնական գործոն է, քանի որ հարցվածների 70%-ը կողմ է ԵՄ-ի կողմից ԱՄՆ մաքսատուրքերին ի պատասխան հակազդեցությանը։

Միևնույն ժամանակ, կարծիքները բաժանված են այն մասին, թե ինչպես է Բրյուսելը վարվել Դոնալդ Թրամփի քաղաքականության հետ։ Հարցվածների մոտ 38%-ը չի հավանում ԵՄ-ի արձագանքը, ի տարբերություն 34%-ի, որոնք աջակցում են դրան։

Սպառողների վարքագիծը նույնպես փոխվում է։ Մոտ 44%-ը նշում է, որ կրճատել կամ դադարեցրել է ամերիկյան ապրանքների գնումները, ինչը Դանիայում հասնում է 55%-ի։

Ավելի մեծ ինքնավարության կոչեր

Ավելի ինքնուրույն Եվրոպական Միության աջակցությունը մեծ է։ Հարցվածների մոտ 80%-ը կողմ է եվրոպական տեխնոլոգիաների մեջ ներդրումների ավելացմանը՝ արտաքին ուժերից կախվածությունը նվազեցնելու համար։

Նմանապես լայն աջակցություն կա պաշտպանական կարողությունների ամրապնդման և առևտրային գործընկերությունների դիվերսիֆիկացման համար։

Այնուամենայնիվ, սպասումները մնում են չափված։ Մինչ շատ եվրոպացիներ կողմ են ավելի վճռական ԵՄ-ին համաշխարհային ասպարեզում, տնտեսական ազդեցության վերաբերյալ մտահոգությունները շարունակվում են, մասնավորապես, քանի որ տնային տնտեսությունները շարունակում են պայքարել կենսապահովման ծախսերի աճի դեմ։

Բաց մի թողեք

1 min read

26/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

25/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

25/03/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

26/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

26/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

26/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

26/03/2026 infomitk@gmail.com