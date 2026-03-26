Հունգարիան մնացել է ցրտի մեջ, քանի որ Եվրոպական հանձնաժողովը սառեցրել է պաշտպանության համար նախատեսված միջոցները

Հունգարիան միակ ԵՄ երկիրն է, որը սպասում է, որ հանձնաժողովը հաստատի պաշտպանության համար նախատեսված միջոցների հայտը: Աղբյուրների համաձայն, Հունգարիան նամակով կոչ է արել Բրյուսելին որոշում կայացնել, սակայն վարկային ծրագիրը չի հաստատվել նույնիսկ այն բանից հետո, երբ հետ մնացող Ֆրանսիային և Չեխիային կանաչ լույս է տրվել:
Հունգարիան սպասել է ԵՄ միջոցներով ֆինանսավորվող պաշտպանության համար նախատեսված մեծածավալ ծախսերի ծրագրի հաստատմանը, ինչը նրան դարձրել է միակ անդամ պետությունը, որը չի օգտվել վերազինման համար էժան վարկերից:
Եվրոպական հանձնաժողովը չորեքշաբթի օրը հայտարարեց, որ հաստատել է Ֆրանսիայի և Չեխիայի հայտերը, որոնք SAFE անունով էժան ֆինանսավորման ծրագրին դիմած 19 անդամ պետություններից վերջին երկու սպասվող ծրագրերն են: Հունգարիան մնում է եզակի:
Ցածր տոկոսադրույքով ծրագիրը ներդրվել է Բրյուսելի կողմից անցյալ տարի և նախատեսված է ամբողջ դաշինքում պաշտպանական արդյունաբերության և ռազմական պատրաստվածության ամրապնդման համար՝ ի պատասխան Ռուսաստանի կողմից ներկայացվող սպառնալիքի: Ծրագրի համաձայն՝ անդամ պետությունները օգտվում են ավելի լավ ֆինանսավորման պայմաններից՝ համեմատած միայն կապիտալի շուկաներում ԵՄ հովանու ներքո վարկ վերցնելու հետ:
Չեխիան և Ֆրանսիան իրավունք կունենան վարկ վերցնել 2 միլիարդ եվրո և 15 միլիարդ եվրո, երբ վարկային համաձայնագրերը ստորագրվեն: Առաջին վճարումները սպասվում են ապրիլին։
Ֆրանսիայի և Չեխիայի ծրագրերը հաստատվելուց հետո, Հունգարիան միակ անդամ պետությունն է, որը դեռևս սպասում է Հանձնաժողովի հաստատմանը իր SAFE ազգային ծրագրի համար, որի արժեքը կազմում է 17.4 միլիարդ եվրո։
Գործին անմիջականորեն ծանոթ աղբյուրները հայտնել են, որ Հունգարիայի ծրագիրը դեռևս պատրաստ չէ հաստատման, և որ գնահատումը շարունակվում է: Հունգարիան պաշտոնական նամակ է գրել Հանձնաժողովին՝ խնդրելով թարմացնել այս ամսվա վերանայման կարգավիճակը։
Բուդապեշտը գտնվում է ԵՄ-ի հետ մի շարք վեճերի կենտրոնում
Վարչապետ Վիկտոր Օրբանը խոչընդոտում է Ուկրաինային տրամադրվող 90 միլիարդ եվրոյի ֆինանսական փաթեթը, չնայած այն հաստատել է դեկտեմբերին Եվրոպական խորհրդում։
ԵՄ-Հունգարիա կապերը վատթարանում են կարևոր ընտրություններից առաջ։
Բուդապեշտի և Բրյուսելի միջև հարաբերությունները էլ ավելի են վատթարացել The Washington Post-ի կողմից անցյալ շաբաթավերջին հրապարակված հաղորդագրություններից հետո, որոնցում պնդվում էր, որ Հունգարիայի արտաքին գործերի նախարար Պետեր Սիյարտոն պարբերաբար գաղտնի տեղեկատվություն է կիսել ռուս պաշտոնյաների հետ ԵՄ արտաքին գործերին նվիրված գաղտնի հանդիպումների ժամանակ։
Հանձնաժողովը մեղադրանքները որակել է որպես «խիստ մտահոգիչ» և կոչ է արել Հունգարիային արագ պարզաբանումներ տալ: ԵՄ արտաքին քաղաքականության ղեկավար Կայա Կալլասը նույնպես պատասխաններ է պահանջել Բուդապեշտից։
Սիյարտոն, որը սկզբում հաղորդագրություններն անվանել էր կեղծ լուրեր, երկուշաբթի օրը հայտարարել է, որ ինքը կանոնավոր կապի մեջ է Հունգարիայի արտաքին գործընկերների՝ այդ թվում՝ Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի, Սերբիայի, Իսրայելի և Թուրքիայի հետ՝ ԵՄ հանդիպումներից առաջ և հետո, քանի որ եվրոպական որոշումները ազդում են Հունգարիայի երկկողմ հարաբերությունների վրա այդ երկրների հետ։
Ռուսաստանը, ի տարբերություն մնացած «գործընկեր» երկրների, խիստ պատժամիջոցների է ենթարկվում ԵՄ-ի կողմից, ավելի ու ավելի է համարվում թշնամական գործոն և անվտանգության ռիսկ: Չնայած հանդիպումների արձանագրությունը միշտ չէ, որ պարզ է, ԵՄ անդամ պետությունները պետք է աշխատեն անկեղծ համագործակցությամբ։
Հունգարիան ապրիլի 12-ին բախվելու է կարևորագույն խորհրդարանական ընտրությունների, որտեղ Վիկտոր Օրբանի 16-ամյա իշխանությունը մարտահրավեր է նետում «Տիսա» կուսակցության առաջնորդ Պետեր Մագյարին, ով ներկայումս առաջատարն է հասարակական կարծիքի հարցումներում։
Մագյարի կենտրոնական նախընտրական խոստումներից մեկը Հունգարիայի համար սառեցված ԵՄ միջոցները բացելն է։
Հունգարիայի համար նախատեսված ԵՄ միջոցների մեծ մասը՝ ընդհանուր 27 միլիարդ եվրոյից 17 միլիարդ եվրոն, շարունակում է կասեցված մնալ կոռուպցիայի մեղադրանքների և օրենքի գերակայության հետ կապված մտահոգությունների պատճառով։
