Եվրոպան կորցնում է իր ազդեցությունը, քանի որ հեղուկացված բնական գազի բեռները հետապնդում են Ասիայում գների բարձրացումը

Եվրոպան կորցնում է հեղուկացված բնական գազի մատակարարումները Ասիա, քանի որ Մերձավոր Արևելքում պատերազմը, որը ազդում է Կատարի օբյեկտների վրա, բարձրացնում է գները: Իտալիան, Լեհաստանը և Բելգիան պայքարում են այլընտրանքային մատակարարումների համար գերմրցակցային շուկայում:
Եվրոպան դուրս է մղվում համաշխարհային հեղուկացված բնական գազի (ՀԲԳ) շուկայից, քանի որ ասիացի գնորդները գերազանցում են սահմանափակ բեռների համար առաջարկները, նավերի հետևման տվյալները ցույց են տալիս, որ մի քանի տանկեր փոխում են ուղղությունը կես ճանապարհին, և մոտ մեկ տասնյակ Ատլանտյան բեռնափոխադրումներ վերահասցեագրվում են:
ՀԲԳ-ի համար մրցավազքը սրվում է, քանի որ Հորմուզի նեղուցը, որը կենսականորեն կարևոր էներգետիկ առևտրային կետ է, որը պատասխանատու է համաշխարհային ՀԲԳ մատակարարման մոտ 20%-ի համար, մնում է Իրանի իշխանությունների պատանդը՝ ի պատասխան մոտ մեկ ամիս առաջ ԱՄՆ-ի և Իսրայելի կողմից հրթիռային հարձակումների:
Մատակարարման խափանումները սրվել են այն բանից հետո, երբ Կատարի Ռաս Լաֆան օբյեկտի վրա հարվածները, որը աշխարհի ամենամեծ ՀԲԳ արտադրողն է, ստիպեցին Կատարի էներգետիկ արտադրողին երեքշաբթի օրը հայտարարել անհաղթահարելի ուժի մասին Բելգիայի, Իտալիայի և Լեհաստանի հետ պայմանագրերի համար:
Մինչդեռ Եվրոպան էներգետիկ խցանման կետից մատակարարման փոքր մասն է կազմում և հիմնականում փորձում է հաղթահարել գների կտրուկ աճը և մեղմել հեղուկացված բնական գազի մատակարարումը մի քանի երկրներում, ասիական երկրները իրենց էներգամատակարարման 80%-ը ստանում են Հորմուզից, իսկ չիպերի հիմնական արտադրող Թայվանը երեքշաբթի օրը հայտնել է, որ գազի մատակարարումներ ունի ևս 11 օր։
ԵՄ որ երկրներն են ամենաշատը ենթարկվում հեղուկացված բնական գազի մատակարարման խափանումներին։
Փետրվարի 28-ին Մերձավոր Արևելքի պատերազմի սկսվելուց ի վեր, շեղված հեղուկացված բնական գազի տանկերների թիվը շարունակում է աճել, և Kpler հետախուզական ընկերության տվյալների համաձայն՝ վերջին կատարյան բեռները Մեծ Բրիտանիա և Իտալիա կժամանեն մինչև մարտի 27-ը։
«Մենք ունենք 11 հեղուկացված բնական գազի բեռ, որոնք հաստատվել են որպես շեղված Եվրոպայից դեպի Ասիա, գումարած երկուսը, որոնք շեղվել են Եվրոպայից դեպի Եգիպտոս և մեկը Եվրոպայից դեպի Թուրքիա», – Euronews-ին ասել է Kpler-ի հեղուկացված բնական գազի և բնական գազի բաժնի մենեջեր Լորա Փեյջը։
Էսկալացիան համաշխարհային հեղուկացված բնական գազի գները բարձրացրել է Ատլանտյան օվկիանոսով տեղափոխվող հեղուկացված բնական գազի մատակարարման սահմանափակման վերաբերյալ մտահոգությունների ֆոնին, որը տեղի է ունենում կարևորագույն պահին, երբ Եվրոպան սկսում է գազի պահեստավորման լիցքավորման սեզոնը։
«Բարեբախտաբար, մենք այժմ դուրս ենք գալիս ձմեռային ջեռուցման սեզոնից, ուստի գազի պահանջարկը կնվազի, բայց ճգնաժամը լուրջ ռիսկեր է ներկայացնում Եվրոպայի համար այս առաջիկա լիցքավորման սեզոնի ընթացքում և կարող է մարտահրավեր նետել Եվրոպային հաջորդ ձմռանը, եթե պահեստավորման մակարդակը չհասնի բավարար մակարդակի», – ասել է Փեյջը։
Հոլանդական TTF բնական գազի չափանիշը՝ Եվրոպայի հիմնական մեծածախ գինը, երեքշաբթի օրը հասավ մոտ 53-54 եվրոյի մեկ մեգավատտ-ժամի համար (ՄՎտժ), օրվա սկզբին գերազանցելով 60 եվրոն։ Չնայած շաբաթվա կեսերի ամենաբարձր մակարդակներից մի փոքր ցածր լինելուն, գները մնում են հակամարտությունից առաջ եղած մակարդակներից շատ ավելի բարձր։
Ասիացի գնորդները ներկայումս վճարում են մոտ 1-3 դոլար/մմբտու՝ JKM չափանիշով չափված գներով՝ ավելի շատ, քան իրենց եվրոպական գործընկերները՝ սպոտային հեղուկացված բնական գազի համար՝ համեմատաբար փոքր, բայց նշանակալի հավելավճար, որը ձևավորում է առևտրային օրինաչափությունները։
Ավելի բարձր եկամուտները առևտրականներին դրդում են ճկուն բեռները ուղղորդել դեպի արևելք, որտեղ առաքման արժեքն ավելի գրավիչ է, մինչդեռ Եվրոպան շարունակում է մրցակցել սահմանափակ հեղուկացված բնական գազի մատակարարման համար։
Իտալիան և Բելգիան փնտրում են այլընտրանքներ
Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնին չորեքշաբթի օրը այցելում է Ալժիր, մինչդեռ Հռոմը փորձում է փոխարինել Կատարի կողմից խափանված գազի մատակարարումները, որը կազմում է երկրի տարեկան գազի կարիքների 30%-ը։
Երեքշաբթի օրը ECCO բնապահպանական վերլուծական կենտրոնի կողմից հրապարակված ուսումնասիրությունը ենթադրում է, որ Իտալիան կարող է մեկ տարվա ընթացքում փոխարինել Կատարի հեղուկացված բնական գազը վերականգնվող էներգիայով և էներգաարդյունավետությամբ։
ECCO-ն պնդում է, որ տարեկան 10 գիգավատ նոր վերականգնվող հզորության տեղադրումը կնվազեցնի գազի սպառումը 2.5 միլիարդ խորանարդ մետրով, ինչը համարժեք է Կատարի ներմուծման 40%-ին։
Այլ միջոցառումներից են բնակելի, առևտրային և արդյունաբերական ոլորտներում էներգաարդյունավետության բարձրացումը և էլեկտրաֆիկացումը՝ դեռևս հույսը դնելով ալժիրյան գազի վրա՝ բացը մեղմելու համար։
«Մնացած 15%-ի համար՝ տարեկան մեկ միլիարդ խորանարդ մետր ընդհանուր 6.4 միլիարդ խորանարդ մետրից, կառավարությունը կարող է օգտագործել առկա գազային ենթակառուցվածքները, մասնավորապես՝ Իտալիան Ալժիրին կապող խողովակաշարերը», – ասվում է ուսումնասիրության մեջ։
Բելգիայում Կատարի կողմից մատակարարման խափանումը մի փոքր ավելի մեղմ է՝ ազդելով Զեբրյուգեի տերմինալում ներմուծվող հեղուկացված բնական գազի մոտավորապես 8%-ի վրա։
Երկրի էներգափոխադրման ցանցը՝ Fluxys-ը, հայտարարել է, որ ակտիվորեն փնտրում է այլընտրանքային աղբյուրներ՝ պակասորդը լրացնելու համար, քանի որ հեղուկացված բնական գազի առաքումները սպասվում են ԱՄՆ-ից, Նիգերիայից և Ռուսաստանից։ Այնուամենայնիվ, ռուսական ներմուծումը լիովին կդադարեցվի մինչև 2027 թվականը, ինչը սահմանափակում է երկարաժամկետ տարբերակները։
Լեհաստանի նավթագազային Orlen ընկերությունը հայտարարել է, որ QatarEnergy-ի կողմից հեղուկացված բնական գազի արտադրության որոշ տեսակների դադարեցումը, որը 2025 թվականին կազմել է իր պահանջարկի 10%-ից պակասը, սպառնալիք չի ներկայացնում երկրի գազի մատակարարման անվտանգության համար։
Orlen-ը բարձր է գնահատել մատակարարման դիվերսիֆիկացված պորտֆելը և ճկուն առևտրային գործիքները, որոնք հնարավորություն են տալիս հավասարակշռել հեղուկացված բնական գազի մատակարարումները այլընտրանքային մատակարարման ուղիների հետ՝ որպես մատակարարման կորուստները փոխհատուցելու հնարավոր լուծումներ։
ԱՄՆ-ն սպառնում է ԵՄ-ին «ավելի քիչ բարենպաստ հեղուկացված բնական գազի հասանելիությամբ»։ Միևնույն ժամանակ, Միացյալ Նահանգները ևս մեկ վերջնագիր է ներկայացրել Եվրամիությանը՝ օգտվելով դաշինքի խոցելիությունից՝ էներգիայի գների աճի և մատակարարման հնարավոր պակասի պայմաններում։
Եթե ԵՄ օրենսդիրները չընդունեն ԵՄ-ԱՄՆ առևտրային համաձայնագրի պայմանները, որի քվեարկությունը նախատեսված է հինգշաբթի օրը, Եվրոպայում ԱՄՆ դեսպան Էնդրյու Պուզդերը հայտարարել է, որ դաշինքը կարող է ռիսկի դիմել՝ կորցնելու Ատլանտյան օվկիանոսի մյուս կողմից հեղուկացված բնական գազի «բարենպաստ հասանելիությունը»։
«Ես չգիտեմ, թե ինչ կլինի էներգիայի հետ կապված, եթե նրանք չշարունակեն համաձայնագրի կնքումը», – երկուշաբթի օրը Financial Times-ին ասել է Պուզդերը։
«Կարծում եմ՝ Միացյալ Նահանգները կշարունակի ցանկանալ գործարքներ կնքել Եվրոպայի հետ, սակայն պայմանները կարող են այդքան էլ բարենպաստ չլինել։ Միջավայրը, անշուշտ, այդքան էլ բարենպաստ չի լինի։ Եվ կան այլ գնորդներ», – ասաց նա։
ԵՄ-ԱՄՆ առաջիկա առևտրային համաձայնագրի համաձայն՝ ԵՄ 27 անդամները, կանխատեսվում է, մինչև 2028 թվականը տարեկան կգնեն մոտավորապես 250 միլիարդ դոլարի (մոտ 212 միլիարդ եվրո) նավթ, գազ և միջուկային էներգիա, ընդհանուր առմամբ՝ 750 միլիարդ դոլար (մոտ 700 միլիարդ եվրո)։
