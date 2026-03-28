28/03/2026

EU – Armenia

Այն, ինչ Թրամփն այժմ անում է, լարվածության թուլացում կամ խաղաղ լուծում գտնելու փորձ չէ․ Գերմանիայի կանցլեր

Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը քննադատել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին Իրանի դեմ պատերազմը շարունակելու և սրելու համար:

«Այն, ինչ Թրամփն այժմ անում է, լարվածության թուլացում կամ խաղաղ լուծում գտնելու փորձ չէ, այլ լայնածավալ սրացում՝ անկանխատեսելի արդյունքով», – ասել է Մերցը։

Գերմանիայի կանցլերը նաև կասկածի տակ է դրել ԱՄՆ-ի նպատակները հակամարտության մեջ: «Իսկապե՞ս ռեժիմի փոփոխությունն է նպատակը: Եթե այո, ապա չեմ կարծում, որ նրանք կհասնեն դրան: Դա սովորաբար ավարտվում է ձախողմամբ», – ասել է կանցլերը: Նա ընդգծել է, որ համոզված չէ ԱՄՆ-ի և Իսրայելի գործողությունների հաջողության մեջ։

Մերցն ասել է, որ այս հարցերը քննարկել է անմիջապես Թրամփի հետ: «Ես նրան ասել եմ. եթե ուզում եք, որ մենք օգնենք, խնդրում եմ նախ մեզ խնդրեք և մի հայտարարեք դրա մասին մամուլի միջոցով հետո», – ասել է նա։

Այս հայտարարությունները հնչում են Թրամփի կողմից ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցների հասցեին քննադատության ֆոնին: ԱՄՆ նախագահը նախկինում մեղադրել էր Գերմանիային Հորմուզի նեղուցում գործողություններին անբավարար աջակցության մեջ՝ Բեռլինի դիրքորոշումը անվանելով «անտեղի»։

Ի պատասխան՝ Մերցը շեշտել է, որ հակամարտության հետևանքները անմիջականորեն ազդում են Եվրոպայի վրա։ «Իհարկե, այս պատերազմի հետևանքները ազդում են նաև մեզ վրա, և անմիջականորեն», – նշել է Գերմանիայի կանցլերը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Պատերազմը սրվում է․ Մերձավոր Արևելքը կանգնած է լայնամասշտաբ պատերազմի շեմին

28/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մի՛ թողեք, որ մեր թշնամիները պատերազմը վարեն ձեր հողերից․ Իրանի նախագահը՝ տարածաշրջանի երկրներին

28/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

10 ամերիկացի զինվոր է վիրավnրվել Սաուդյան Արաբիայի ավիաբազայի վրա Իրանի հարվածներից հետո․ 2-ի վիճակը ծանր է

28/03/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Վարժական հավաքի մասնակցի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում․ ՔԿ-ն՝ Վարդենիսի դեպքի մասին

28/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

28/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

28/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

28/03/2026 infomitk@gmail.com