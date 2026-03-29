Մոլդովայում դատական գործերը բարձրացնում են Ռուսաստանի միջազգային ցանցի վարագույրը՝ լրտեսներ և դիվերսանտներ հավաքագրելու, մարզելու և տեղակայելու համար։
Երբ Անատոլի Պրիզենկոն հանդիպեց Մաքսիմ Ռոշկային Քիշնևի կենտրոնում գտնվող մթերային խանութի դիմաց, նա առաջարկեց Ռոշկայի տեղական ավտոսրահում աշխատանքից հեշտ փախուստ. վճարովի, երկշաբաթյա ուղևորություն, որը ներառում էր ճանապարհորդություններ և բացօթյա գործունեություն։
Մոլդովական դատարանում Ռոշկայի տված ցուցմունքի համաձայն՝ Պրիզենկոն քիչ մանրամասներ է ներկայացրել, միայն այն, որ Ռոշկան կվաստակեր 300-ից 500 դոլար, և որ հետագա հրահանգները կստացվեն Մոսկվայում գտնվող կոնտակտից։
Շաբաթների ընթացքում Ռոշկան հայտնվեց Բոսնիայի և Սերբիայի վարժական ճամբարներում։ Այնտեղ մասնակիցները սովորեցին, թե ինչպես վարել անօդաչու թռչող սարքեր, կառավարել հրկիզող սարքեր և խուսափել իրավապահ մարմիններից բողոքի ցույցերի ժամանակ՝ այն, ինչը մոլդովացի քննիչները համարում են Ռուսաստանի կողմից աջակցվող համակարգված ջանքերի մի մաս՝ Ֆրանսիա և Գերմանիա անկայունացման գործողությունների համար գործակալներ հավաքագրելու համար։
Մոլդովայի կողմից Ռուսաստանի հետ կապված հավաքագրման ջանքերի վերաբերյալ հետաքննությունները տեղի են ունենում այն ժամանակ, երբ եվրոպական երկրները զգուշացնում են, որ Մոսկվան հիբրիդային պատերազմի արշավ է վարում՝ ուղղված իրենց ներքին քաղաքականությունը ապակայունացնելուն։
Ֆրանսիայի իշխանությունները, որոնք արդեն պատրաստ են հաջորդ տարվա նախագահական ընտրություններից առաջ, այս ամսվա տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների ժամանակ արձանագրել են ռուսական ցանցերի կողմից ցածր մակարդակի ապատեղեկատվական արշավներ։ Գերմանիայում կառավարությունը դեկտեմբերին կանչեց Ռուսաստանի դեսպանին՝ պնդելով, որ Մոսկվան կազմակերպել է կիբերհարձակումներ և միջամտել է անցյալ տարի կայացած համընդհանուր ընտրություններին։
2024 և 2025 թվականներին Մոսկվայի ամենաագրեսիվ արշավներից մի քանիսին բախվելով՝ Մոլդովայի պաշտոնյաները նշում են, որ իրենց երկիրը լավ դիրքերում է՝ օգնելու իր եվրոպացի հարևաններին դիմակայել ռուսական հարձակումներին։
Կրեմլը ակտիվացրել է իր լիազորությունների օգտագործումը, այն բանից հետո, երբ 2022 թվականին Մոսկվայի կողմից Ուկրաինա լայնածավալ ներխուժումից հետո շատ եվրոպական մայրաքաղաքներ արտաքսեցին տասնյակ ռուս դիվանագետների, որոնցից մի քանիսը կասկածվում էին հետախուզության գործակալներ։
Մոլդովացի դատախազները պնդում են, որ Պրիզենկոն գործել է որպես հավաքագրող ավելի լայն, արտասահմանյան ցանցում, որը նրանք այժմ ապամոնտաժել են և որը տասնյակ մարդկանց մարզել է որպես լիազորված անձինք Ռուսաստանի հետ կապված ազդեցության և խափանման արշավների համար։ Նա նախատեսվում է դատարան ներկայանալ հինգշաբթի օրը Քիշնևում։
Ֆրանսիական իշխանությունները նաև հետաքննում են Պրիզենկոյին որպես գլխավոր կասկածյալ մոլդովացի քաղաքացիների խմբի վարձման գործում, որոնք Դավթի աստղեր էին նկարել Փարիզի պատերին 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ին Իսրայելում Համասի հարձակումներից հետո՝ քաղաքական լարվածություն սրելու ակնհայտ փորձ։
Մոլդովացի դատախազները հետաքննում են ավելի քան 80 մարդու՝ զանգվածային անկարգություններ հրահրելու կասկածանքով։ Քսանին պաշտոնապես մեղադրանք է առաջադրվել։ Ճամբարների հետ կապված առնվազն երկու այլ անձինք կասկածվում են Ֆրանսիայում և Գերմանիայում այլ անկայունացման գործողություններին մասնակցելու մեջ։
«Այս երիտասարդները, որոնք խոսում էին ռուսերեն, հավաքագրվել են, տեղափոխվել հատուկ կազմակերպված ճամբարներ և մարզվել [մարտավարության մեջ, այդ թվում՝ իրավապահ մարմինների պատնեշները ճեղքելու] մեջ», – ասել է Մոլդովայի ներքին գործերի նախարար Դանիելա Միսաիլ-Նիչիտինը։
«Ոմանց սովորեցրել են օգտագործել անօդաչու սարքեր։ Եվ դա նույնիսկ հասել է բռնության դեպքում բժշկական օգնություն ցուցաբերելու ուսուցմանը»։
Մարզական ճամբար
Ռոշկան Մոլդովայի իշխանությունների ուշադրության կենտրոնում է հայտնվել 2024 թվականի հոկտեմբերի 11-ին, երբ նրան կանգնեցրել են Ռումինիայից Mercedes-Benz միկրոավտոբուսով երկիր անցնելիս։
Մեքենայի ներսում ոստիկանները հայտնաբերել են սերբական և բոսնիական արժույթ, լապտերներ, SIM քարտեր և USB կրիչներ, ինչպես նաև անօդաչու թռչող սարքերի բաղադրիչներ, վիրտուալ իրականության ակնոցներ և ռադիոկառավարման սարքեր: Նրանք նաև հայտնաբերել են վեց սև առարկաներ, որոնք դատարանում նկարագրվել են որպես միանգամյա օգտագործման սարքեր՝ օդից նռնակներ նետելու համար։
Ավտոբուսի երեք ուղևորները անցյալ ամիս դատապարտվել են չորսից հինգ տարվա ազատազրկման՝ զանգվածային անկարգություններ հրահրելու մեղադրանքով: Ռոշկան, ով ասում է, որ իրեն ծեծի են ենթարկել մարզումներին մասնակցելուց հրաժարվելուց հետո, ցուցմունք է տվել որպես վկա։
Դատարանում Ռոշկան ասաց, որ սկզբում մեկնել է Սերբական Հանրապետություն՝ Բոսնիայի էթնիկ սերբերով բնակեցված տարածաշրջան, որտեղ նրան տարել են Բանյա Լուկա քաղաքը շրջապատող խիտ անտառներ։
Այնտեղ նրան և մյուս մասնակիցներին ասել են, որ նրանք կուսուցանվեն մասնակցելու բողոքի ցույցերին, անօդաչու թռչող սարքերի շահագործմանը և ծխային նռնակներ պատրաստելուն։
Ուսուցումը տեղի է ունեցել 2024 թվականի աշնանային նախագահական ընտրություններից անմիջապես առաջ, որոնցում Մոլդովայի եվրոպամետ նախագահ Մայա Սանդուն կվերընտրվի Ռուսաստանի միջամտությամբ խաթարված քարոզարշավում։
Դատարանի արձանագրությունների համաձայն՝ մասնակիցներն ասել են, որ իրենց ասել են, որ եթե Սանդուն հաղթի ընտրություններում, «երկրում պատերազմ կլինի, ինչպես Ուկրաինայում»։
Մի վկա նկարագրել է գետի ափին տեղադրված չորս վրաններից բաղկացած ճամբարում մի քանի օրվա վարժանքներ, որտեղ նորակոչիկներին սովորեցնում էին անօդաչու թռչող սարքեր վարել՝ օգտագործելով ակնոցներ և ջոյսթիքեր: Մոլդովական հետախուզական ծառայությունների տվյալներով՝ հրահանգիչները միջազգային ցանցի մաս էին կազմում, որը կապեր ուներ Ռուսաստանի «Վագներ» վարձկանների խմբի հետ։
Դրանից հետո մասնակիցները ուղարկվել են Բանյա Լուկա՝ գործնական վարժանքների համար՝ գրանցելով վարչական և կառավարական շենքերի գտնվելու վայրերը և հետախուզելով անօդաչու թռչող սարքերի հնարավոր մեկնարկի վայրերը։
Նույն վկայի խոսքով՝ նրանց քաղաք է տեղափոխել «Միրչո» անունով մի տղամարդ, որը նույնպես հիշատակվում է Ռոշկայի ցուցմունքում։
Չնայած տղամարդու ազգանունը դատարանի արձանագրություններում չի նշվում, Մոլդովական հետախուզական ծառայությունները ձերբակալություններից հետո հայտարարել են, որ Միրչո Անգելովը եղել է «Բոսնիա և Հերցեգովինայի և Սերբիայի վարժական ճամբարներին օգնություն ցուցաբերած 11 օտարերկրյա քաղաքացիների շարքում՝ հանդես գալով որպես հրահանգիչներ»։
Ռոշկան «Բալկանյան հետաքննչական լրատվության ցանցին» և մոլդովական CU SENS հետաքննչական լրատվամիջոցին ասել է, որ Անգելովին հանձնարարվել է մասնակիցներին սնունդ բերել, ինչպես նաև այլ լոգիստիկ պարտականություններ կատարել։
Բուլղարիայի քաղաքացի Անգելովը անցյալ աշնանը Փարիզի դատարանի կողմից դատապարտվել է երեք տարվա ազատազրկման՝ Փարիզի Հոլոքոստի թանգարանի դիմաց պատին կարմիր ձեռքերի հետքեր նկարելու դավադրության համար, որը ֆրանսիացի դատավորները որակել են որպես օտարերկրյա կողմից համակարգված անկայունացման գործողություն։
Անգելովը Մոլդովայի կողմից մեղադրվում է նաև Քիշնևում վանդալիզմի ակտերի մեջ։
Մեկ այլ տղամարդ՝ Մոլդովայի անջատողական ռուսամետ Մերձդնեստրի անջատողական շրջանի 22-ամյա բնիկ Դանիլ Դիլանը, նոյեմբերին դատապարտվել է երեք տարվա ազատազրկման։
Դիլանը դատարանում խոստովանել է, որ 2024 թվականին մեկնել է Դյուսելդորֆ՝ Սլովակիայի և Ուկրաինայի միջև ՈՒԵՖԱ-ի Եվրոպայի առաջնության բարձր մակարդակի ֆուտբոլային խաղին մասնակցելու համար, որտեղ նրան խնդրել են ծածանել Ուկրաինայի դրոշը։
Դիլանն ասաց, որ հրաժարվել է դա անել, սակայն խաղի ընթացքում բարձրացվել է ուկրաինական դրոշ՝ «Վերադարձրեք մեզ ընտրությունները» գրությամբ։ Կրեմլը շտապեց դրոշը նշել որպես պատճառ, թե ինչու Ուկրաինան պետք է ընտրություններ անցկացնի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիին փոխարինելու համար, իսկ Արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը հայտնեց իր «շոկը» միջադեպի վերաբերյալ։
Դիլանը նաև ասաց, որ ճամբարի հրահանգիչներից մեկից առաջարկ է ստացել մեկնել Փարիզ 2024 թվականի ամառային օլիմպիական խաղերի ժամանակ՝ անկայունացնող գործողություններ իրականացնելու համար, բայց դա չի արել։
Ճամբարների մասնակիցներին վճարումներ են կատարվել կրիպտոարժույթով՝ Trust Wallet-ի նման հայտնի հարթակների միջոցով, դատարանում ասել են մի քանի վկաներ։
Վստահված անձի անատոմիա
Մինչև օրենքի խախտումը, Պրիզենկոն՝ հավաքագրողը, վարում էր մանրածախ առևտրի բիզնես՝ մարքեթինգ անելով և վաճառելով շվեդական Oriflame ապրանքանիշի կոսմետիկան մոլդովացի հաճախորդներին։
2019 թվականին նրա կինը՝ Օլգա Պրիզենկոն, մոլդովական RED ապրելակերպի ամսագրին պատմել է, թե ինչպես է իր ամուսինը Մոսկվայում խնձոր վաճառելուց անցել Մոլդովայում բիզնես կառուցելու իր և իրենց չորս երեխաների հետ միասին։
2010-ականների սկզբին Պրիզենկոն կարճ ժամանակով կալանավորվեց ռուսական բանկի հետ կապված Պոնցիի սխեմայի կապակցությամբ, որի համար նա նշված էր որպես տեղական ներկայացուցիչ, ըստ մոլդովական «Զիարուլ դե Գարդա» հետաքննչական լրատվամիջոցի։
Կարճ ժամանակ անց նա ներգրավվեց քաղաքականության մեջ։ 2014 թվականին նա քարոզարշավ անցկացրեց նորաստեղծ «Ժողովրդական շարժում Մաքսային միության համար» կուսակցության օգտին, որը պաշտպանում էր Ռուսաստանի և Բելառուսի հետ ավելի սերտ տնտեսական ինտեգրումը։
Մեղադրող կողմը կասկածում է, որ իր հավաքագրման ջանքերում նա մենակ չի գործել։ Նա ենթադրաբար աշխատել է «ավելի բարձր պաշտոն զբաղեցնող» Վլադիմիր Ֆիրսովի անունով մի մարդու հետ, որը, ըստ Պրիզենկոյի գործով գլխավոր դատախազ Վիտալիե Չիշկայի, ենթադրաբար գտնվում է Ռուսաստանում։
«Մենք կասկածում և ինտուիցիա ունենք, որ այս գործողությունները իրականում չեն ղեկավարում [Պրիզենկոն], այլ որ դրանց հետևում կանգնած է ինչ-որ մեկը՝ որոշ ծառայություններ», – ասել է Չիշկան։
Պրիզենկոն խոստովանել է, որ կազմակերպել է ևս հինգ մոլդովացիների՝ Փարիզի շենքերի վրա տասնյակներով Դավթի աստղեր նկարելու համար, ֆրանսիական Libération թերթին ասելով, որ ինքը գործում է եվրոպացի հրեաների աջակցությամբ։
Ֆրանսիայի կառավարությունը Պրիզենկոյի գործողությունը որակել է որպես «օպորտունիստական և անպատասխանատու ռազմավարության մի մաս, որը նպատակ ունի շահագործել միջազգային ճգնաժամերը՝ Ֆրանսիայում և Եվրոպայում հանրային քննարկումներում շփոթություն սերմանելու և լարվածություն ստեղծելու համար»։
Վիժինումը, Ֆրանսիայի ազգային գործակալությունը, որը հետևում է առցանց ապատեղեկատվությանը, մեղադրել է ռուսական բոտերի ցանցին սոցիալական ցանցերում Դավթի աստղերի լուսանկարների տարածումը ուժեղացնելու մեջ։
Վեաչեսլավ Վալիկոն, «Դավթի աստղեր» գործողության մեկ այլ մասնակից, գնահատել է հնարքի արժեքը իր ձեռքի ժամացույցի և սմարթֆոնի արժեքից պակաս՝ մոտ 2000 եվրո։
«Ես նախևառաջ ձեռնարկատեր եմ, գործարար, և երկրորդ՝ ես քաղաքացիական շարժումներին ակտիվ մասնակցող անձնավորություն եմ», – ասել է 49-ամյա գործարարը Քիշնևի կենտրոնում տված հարցազրույցում: «Այս գործողությունը ոչ մի կերպ չէր ծրագրվել որպես հակասեմական… դա Իսրայել պետության նկատմամբ արված ժեստ էր»։
«Երբ ես համաձայնեցի այս գործողությանը, ես դրանում ոչ մի բացասական բան չտեսա», – հավելել է նա։
Մինչ Պրիզենկոն համակարգում էր արտասահմանից, Վալիկոն լուսանկարում էր աստղերը և վերբեռնում դրանք: Երկու այլ անձինք՝ տղամարդ և կին, որոնք նկարել էին, ձերբակալվել են տեղում։
Ֆրանսիական ոստիկանության փաստաթղթերի համաձայն՝ երկու անձինք էլ Պրիզենկոյին են մատնանշել որպես այն մարդուն, ով վարձել էր իրենց գործողության համար: Ոստիկանության կողմից ազատ արձակվելուց հետո երկու կասկածյալները փախել են Ֆրանսիայից։
Վալիկոն ասել է, որ Պրիզենկոյի հետ Telegram-ի միջոցով առաջին անգամ կապ է հաստատել «Դեյվիդ» անունով մեկը, և որ նա նկարները ուղարկել է նույն անձին, նույնպես Telegram-ի միջոցով։
«Ես Անատոլի Պրիզենկոյին ճանաչում եմ ավելի քան 10 տարի… Նա ինձ հրավիրեց մասնակցելու, քանի որ գիտի, որ ես կրթված մարդ եմ և գիտեմ, թե ինչպես եմ կողմնորոշվում արտասահմանում», – ասաց Վալիկոն: «Իմ աշխատանքն էր կազմակերպել լոգիստիկան, համոզվել, որ մարդիկ ամեն ինչ ճիշտ են անում, որ նրանց չեն վնասում և օգնել նրանց վերադառնալ տուն»։
Վալիկոն ասաց, որ Փարիզի գործողության հետևանքներից հետո նա դադարեցրել է շփվել Պրիզենկոյի հետ: «Այսօր կարող եմ ենթադրել, որ Անատոլին ավելի շատ տեղեկություններ գիտեր կամ կռահել է, քան ինձ ասել է», – ասաց նա։
Պրիզենկոն մերժեց հարցազրույցի հարցումները: Առանձին գործով դատական նիստում նա հերքեց, որ գործել է որպես անկայունացման գործողությունների համար հավաքագրող՝ պնդելով, որ միայն օգնում է մարդկանց գրանցվել հանգստի ճամբարներում: Նրա փաստաբան Բարբա Դարիան ասաց, որ նա հերքում է իր դեմ առաջադրված մեղադրանքները։
Սահմաններից այն կողմ
Ռումինիայի և Ուկրաինայի միջև տեղակայված Մոլդովան գտնվում է Եվրամիության ծայրամասում, բայց միևնույն ժամանակ գտնվում է այն տարածքում, որը Մոսկվան ավանդաբար համարում է իր շահերի ոլորտը։ Մերձդնեստրը՝ Ուկրաինային սահմանակից տարածքի մի հատված, վերահսկվում է ռուսամետ քաղաքական գործիչների կողմից 1990-ականներին Խորհրդային Միության փլուզման ժամանակ անջատվելուց ի վեր։
Վերջերս Մոլդովան Ռուսաստանի և Եվրոպայի միջև հիբրիդային պատերազմի հիմնական ճակատն է եղել։ Սանդուի կառավարությունը մեղադրել է Մոսկվային 2024 թվականի հանրաքվեին միջամտելու մեջ՝ երկրի ԵՄ-ին միանալու վերաբերյալ, ինչպես նաև հաջորդ տարի կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին միջամտելու մեջ։ Մոսկվան հերքել է ընտրություններին միջամտելու մեղադրանքը։
Մոլդովայի կողմից խորհրդարանական ընտրություններից կարճ ժամանակ անց ԵՄ պաշտոնյաներին տրամադրված փաստաթղթում կառավարությունը փաստաթղթավորել է, թե ինչպես են երկրի ուղղափառ քահանաները ստացել «հրահանգներ՝ շաբաթական յոթ օր տարածել ապատեղեկատվություն, այլ ոչ թե միայն կիրակի օրերին»։
Մոսկվան նաև երկրի բնակիչներին առաջարկել է «ուղղորդումներ, թե ինչպես ստեղծել և կառավարել Telegram ալիքները», որը Ռուսաստանում տարածված հաղորդագրությունների հարթակ է։
Կառավարությունը նաև ընդգծել է լայնածավալ ընտրակաշառքի ցանցերի օգտագործումը, կազմակերպված բողոքի ցույցերը, կիբերհարձակումները, տրոլ-ֆերմաները և արհեստական բանականության կողմից ստեղծված խորը կեղծիքները՝ ռուսական վստահված անձանց վճարմամբ, երբեմն կրիպտոարժույթով՝ համաձայն ֆինանսական բոնուսների կատարողականի վրա հիմնված համակարգի։
Մոլդովան հայտարարել է, որ 2024 թվականից ի վեր ապամոնտաժում է Մոսկվայի կողմից հովանավորվող արտասահմանում պատրաստված գործակալների ցանցերը։ «Մենք այստեղ խոսում ենք Սերբիայում, Բոսնիա-Հերցեգովինայում և Ռուսաստանի Դաշնությունում կազմակերպված դասընթացների մասին», – ասել է ներքին գործերի նախարար Միսայիլ-Նիչիտինը։
Միսայիլ-Նիչիտինն ասել է, որ Պրիզենկոյի դեմ գործի նման գործերը ցույց են տալիս, թե ինչպես են Մոլդովային թիրախավորած ցանցերը տարածել իրենց գործունեությունը երկրի սահմաններից դուրս։ Որպես վերջին օրինակ՝ նա մատնանշել է Ուկրաինայում մի քանի հասարակական գործիչների սպանության ենթադրյալ դավադրությունը։
«Մենք խոսում ենք ավելի քան 90 թիրախների մասին, որոնց թվում են բարձրաստիճան լրագրողներ, պաշտպանության պաշտոնյաներ, Ուկրաինայի կարևորագույն ենթակառուցվածքների հետ կապված բարձրաստիճան ղեկավարներ, որոնք պատրաստվում էին սպանվել հրամանով», – ասել է նա։
Այդ գործողության մեջ հավաքագրողները, ըստ նրա, թիրախավորել են «խոցելի երիտասարդ տղամարդկանց», որոնք քրեական անցյալ չունեին և հնարավորության դեպքում ունեին ԵՄ անձնագրեր, որոնցից ոմանք ընդամենը 14 կամ 15 տարեկան էին։
Ֆրանսիայում տեղի ունեցած գործողություններում, ինչպիսիք են Դավթի աստղերի կամ կարմիր ձեռքերի հետքերի նկարումը, ներգրավված են եղել Արևելյան Եվրոպայի երկրների, այդ թվում՝ Մոլդովայի, Բուլղարիայի և Սերբիայի քաղաքացիներ։
«Մոլդովայի դեպքը եզակի է», – ասվում է կողմից տեսած փաստաթղթում։ Սակայն, հավելվում է, որ «ոչ ԵՄ անդամ պետությունները, ոչ էլ նրա հարևանները ապահովագրված չեն հիբրիդային սպառնալիքներից»։
Իրինա Կոդրեանը մասնակցել է Քիշնևից թղթակցելուն։
Բաց մի թողեք
