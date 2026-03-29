Ինչու է Լատվիայի յուրաքանչյուր ավագ դպրոցի աշակերտ սովորում կրակել զենքից. Լուսանկարներ

Մինչ ԱՄՆ-ն կենտրոնացած է Իրանի վրա, Լատվիայի հայացքը կենտրոնացած է Ռուսաստանի վրա։
Դասախոսը ցույց է տալիս աշակերտին, թե ինչպես օգտագործել զենք, որպես Լատվիայի ավագ դպրոցի աշակերտների համար պարտադիր զինվորական պատրաստության մաս։ | Լուսանկարները՝ Մարլեն Գավրիշի
ՌԻԳԱ, Լատվիա — Սինդիյա Բրակովսկան 18 տարեկան է և երազում է դառնալ վարսահարդար կամ պարի ուսուցիչ։ Նա սովորում է Ռիգայի զբոսաշրջության և ստեղծագործական արդյունաբերության տեխնիկական դպրոցում, որը հյուրընկալության, զբոսաշրջության և նորաձևության վրա կենտրոնացած մասնագիտական դպրոց է։
«Ես սիրում եմ աղջիկական բաները», – ասում է ինձ բարձրահասակ լատվիացին։
Այս մարտյան առավոտյան մոտ երկու տասնյակ աղջիկներ՝ 16-ից 18 տարեկան, նստած են դասարանում Բրակովսկայի հետ։ Աղջիկներից մի քանիսը ամաչկոտ տեսք ունեն։ Մյուսները ցրված են դեռահասների ուսումնասիրված ձանձրույթով ամենուր։
Վերևում՝ Զինվորը քայլում է դասարանում՝ աշակերտների երկու կողմերում։
Ներքևի ձախ կողմում՝ Կին զինվորի խոշորացված լուսանկար՝ Լատվիայի ռազմական զինանշանով։
Լատվիայի յուրաքանչյուր ավագ դպրոցի աշակերտ ստանում է ռազմական պատրաստություն։ Նրանք սովորում են կրակել և կողմնորոշվել գյուղական վայրերում՝ օգտագործելով կողմնացույց և քարտեզ։
Սենյակը կարող էր լինել Եվրոպայի գրեթե ցանկացած վայրում, եթե չլինեին սեղաններին դրված հրացանները։
Դրանք կոպիտ են, սև և կշռում են ավելի քան 6 ֆունտ։ Արտադրված ամերիկյան Crosman արտադրողի կողմից՝ SBR մոդելով, օդամղիչ հրացանները նման են ԱՄՆ զինված ուժերի M4 գրոհային հրացաններին և կրակում են պողպատե BB-ներով։ Անփորձ աչքի համար դրանք նման են իսկականին։
«Ես մի փոքր նյարդային եմ», – ասում է Բրակովսկան, նախքան առաջին անգամ զենք վերցնելը։ Ի՞նչ է նա մտածում իր ազգային պաշտպանության դասընթացի մասին։ «Կարծում եմ՝ դա իմաստ ունի», – ասում է նա։
Շատ եվրոպական երկրներում դասարանում հրացաններ ունենալը սկանդալ կլիներ։ Օրինակ՝ իմ հայրենիքում՝ Գերմանիայում, ազդեցիկ Կրթության և գիտության աշխատողների միությունը կտրականապես դեմ է դպրոցներում ռազմական ցանկացած տեսակի օգնությանը՝ նույնիսկ այսպես կոչված «երիտասարդ սպաների» այցելություններին թերահավատորեն վերաբերվելով, քանի որ դրանք համարվում են հավաքագրման նուրբ ձև։
Ի տարբերություն Լատվիայի, զենքի օգտագործման ուսուցումը դասի մի մասն է դարձել նույնիսկ սկսնակ վարսահարդարների և պարի ուսուցիչների համար։
Երկիրը գտնվում է Բալթիկ ծովի արևելյան ափին՝ արևելքում Ռուսաստանի և հարավ-արևելքում Բելառուսի հետ։ Իր հարևանների՝ Էստոնիայի և Լիտվայի հետ միասին, Լատվիան տասնամյակներ անցկացրել է Խորհրդային Միության կազմում։ Սա ՆԱՏՕ-ի հյուսիսարևելյան սահմանն է, և դաշնակից զորքերը տեղակայված են ամբողջ տարածաշրջանում. այժմ այն հյուրընկալում է Կանադայի գլխավորած բազմազգ բրիգադ, և ամերիկյան ուժերը գործում են երկրում՝ որպես դաշինքի զսպման դիրքորոշման մաս։
Այստեղ խորհրդային տարիները հիշելու համար բավականաչափ մեծ յուրաքանչյուր ոք դասախոսության կարիք չունի այն մասին, թե ինչպիսին է արտաքին գերիշխանությունը։ 2022 թվականի սկզբին Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի լիամասշտաբ ներխուժումից և չորս տարուց ավելի պատերազմից հետո, շատ ավելի փոքր Բալթյան երկրներն ունեն բոլոր հիմքերը մտածելու, թե արդյոք իրենք կարող են հաջորդը լինել։ Ահա թե ինչու են Մոսկվայից եկող սպառնալիքները լուրջ ընդունվում, և թե ինչու են Բալթյան երկրները պատրաստվում ռուսական ագրեսիայի հնարավորությանը։ Մինչդեռ աշխարհի մեծ մասը ներկայումս կենտրոնացած է Իրանի վրա, Բալթյան երկրները իրենց հայացքը պահում են Մոսկվայի վրա։
Բալթյան երկրների խոցելիությունը դրդեց նրանց վաղ և եռանդուն ջանքերին միանալու ՆԱՏՕ-ին, և այդ ժամանակվանից ի վեր բոլոր երեք երկրները դաշինքի ամենահավատարիմ անդամների շարքում են։ Բայց նրանք նաև գիտեն, որ ՆԱՏՕ-ն լարվածության տակ է, որ Միացյալ Նահանգների նվիրվածությունը իր դաշնակիցներին կասկածի տակ է դրվել, և որ ռուսական հարձակման դեպքում նրանք պետք է պատրաստ լինեն, ինչպես Ուկրաինան, պաշտպանվելուն։
Երեք եվրոպական երկրներն էլ ունեն զինվորական ծառայություն։ Լատվիայում ծառայությունը պարտադիր է երիտասարդ տղամարդկանց համար, բայց ոչ բոլորի համար. եթե շատ քիչ կամավորներ են ներկայանում, մնացած նորակոչիկները ընտրվում են վիճակահանությամբ: Ներկայումս ամեն տարի այս կերպ զորակոչվում է մոտ 400 երիտասարդ, մինչդեռ մոտ 1300-ը կամավորներ են։
Բացի այդ, Լատվիան և Էստոնիան միջնակարգ դպրոցի աշակերտների համար ներդրել են պարտադիր «Ազգային պաշտպանության կրթություն»։ Ուսումնական ծրագիրը ներառում է ռազմական պատմություն, երթեր և զորավարժություններ, ցամաքային նավարկություն, առաջին բուժօգնություն, ճգնաժամային արձագանք և զենքի հետ վարվելակերպ։ Ավելի շատ ցանկացող աշակերտները կարող են ամռան մի մասն անցկացնել ճամբարում՝ համազգեստով։
Երեք շրջաններից Լատվիան ամենաշատն է պարտադրում ավագ դպրոցի աշակերտներին ռազմական պատրաստություն։ Էստոնիայում պարտադիր դասարանային դասընթացը 35 ժամ է։ Լատվիայում այն տևում է 112 ժամ՝ երկու տարվա ընթացքում։
«Նպատակը զինվորներ պատրաստելը չէ, այլ ավելի պատասխանատու քաղաքացիներ պատրաստելը», – ասում է գնդապետ Վալց Աբոլինշը դպրոցի դասարաններից մեկում ընդմիջման ժամանակ։ 53-ամյա սպան վերահսկում է ազգային ծրագիրը։ «Մենք ցանկանում ենք վերացնել այն ֆոբիաները, որոնք շատ երիտասարդներ և նրանց ծնողներ ունեն, երբ բախվում են ռազմական որևէ բանի»։
Դասընթացը զերծ չէ դժբախտ պատահարներից կոսմետոլոգիա սովորող ուսանողների համար։ Մի ուսանողուհի կոտրում է ուշադիր հղկված եղունգը՝ լիցքավորման բռնակը հետ քաշելով։ Նա գոռում է և դուրս է վազում։ Մեկ ուրիշը պայքարում է իր ամսագրի հետ, որը անընդհատ բռնվում է։ Վերջապես նա սկսում է լաց լինել։ Կին դասախոսը ձեռքը գցում է նրա ուսին և դուրս է տանում։
Հինգ րոպե անց երկուսն էլ վերադառնում են։ Երկրորդ ուսանողուհին կրկին վերցնում է իր անզեն հրացանը։ Այս անգամ փամփուշտը առաջին փորձից տեղավորվում է։ Մեկը հարվածում է ձեռքի հարթ հատվածին, և վերջ։ Ժպիտը փայլում է նրա դեմքին։
Մոտակայքում, երկրորդ կուրսի ուսանողներին թույլատրվում է կրակել լիցքավորված գնդիկային զենքերից։ Դրա համար նրանք պարզապես պառկում են դպրոցի գլխավոր մուտքի մոտ գտնվող խոտի վրա։ Ուսուցիչը կարմիր և սպիտակ ժապավենով նշում է կրակոցների գոտին։ Թղթե նշանառիչները հենվում են պատին, իսկ պոլիստիրոլի թերթերը ծառայում են որպես արգելապատնեշներ։ Հետին պլանում Ռիգայի խորհրդային դարաշրջանի բնակարանային շենքերն են բարձրանում դեպի երկինք։
Հրաձգարանն ունի իմպրովիզացիայի մթնոլորտ, բայց կանոնները պահպանվում են նկատելի խստությամբ։ Զենքերը միշտ նույն տեղում են, և յուրաքանչյուր շարժմանը նախորդում է հրաման։ Ոչ ոք չի կրակում առանց հրամանի։
Երբ ուսանողները խոսում են ինձ հետ, նրանք դա անում են լուռ։ Զարմանալի չէ. համազգեստով դասախոսները ավելի կտրուկ են պահում իրենց, քան սովորական ուսուցիչները։ Ամենատպավորիչը մորուքավոր գլխավոր հրահանգիչն է, որի լայն մեջքը գրեթե լցնում է դռան շրջանակը։
«Դադարեցրու շատախոսել», – լատվիերեն գոռում է Անդրիս Սկանիսը, երբ աղջիկների մի խումբ մի պահ կորցնում է ուշադրությունը։ Ամբողջ դասարանը ցնցվում է։
Սակայն կոպիտությունը մեղմանում է հումորով։ Երիտասարդ կին հրահանգչի և Սկանիսի գործընկերներից մեկի կողմից անվտանգության կանոնները բացատրելուց հետո, 44-ամյա զինվորը անցնում է դասարանով։ Նա յուրաքանչյուր ուսանողի ցույց է տալիս, թե ինչպես պահել անզեն հրացանը, որպեսզի գնդիկն ավելի ուշ դիպչի թիրախին։ Նա շարունակում է կատակներ անել՝ սեղանից սեղան անցնելիս։
«Դու չես կարող պաշտպանություն սովորեցնել միայն տեսականորեն», – բացատրում է ինձ Սկանիսը։ «Դուք պետք է դա անեք, կրկին ու կրկին»։
Բայց, ավելացնում է նա, առանց խորհրդային դարաշրջանի դաժանության։
«Մեր այսօրվա բանակը բոլորովին այլ է, քան այն, ինչ խորհրդային իշխանության օրոք էր։ Դեդովշչինա չկա»։ Այս տերմինը բառացիորեն նշանակում է «պապերի կառավարում» և վերաբերում է տարեց զինվորների կողմից նորակոչիկների նկատմամբ դաժան հետապնդմանը, մի համակարգ, որը խորհրդային զորանոցներում երիտասարդ տղամարդկանց սերունդներ է թողել և դեռևս հետապնդում է ռուսական բանակը։
Լատվիայում այս տարբերությունը կարևոր է։ Երկիրը անկախություն հռչակեց Առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո, միայն թե կրկին կորցնի այն 20-րդ դարի աղետների ժամանակ. 1940 թվականին օկուպացվեց Խորհրդային Միության, ապա՝ Նացիստական Գերմանիայի, ապա՝ Խորհրդային Միության կողմից։ Հետևեցին բռնաճնշումները և տասնամյակների բռնի ռուսացմանը։
Հասկանալի է, որ երկրի պաշտպանական կրթության հիմքում այլևս երբեք արտաքին ուժի ողորմածության տակ չգտնվելու վճռականությունն է։ Խոսքը պարզապես հրացանների և հորատանցքերի մասին չէ։ Այն Լատվիայի պատմությունը անվիճելիորեն հայրենասիրական լեզվով պատմելու և ապագա սերունդներին պատրաստելու մասին է պաշտպանելու այն պետությունը, որը կորսվեց գրեթե ծնվելուն պես։
Այսօր, երբ բնակչության մոտ մեկ քառորդը էթնիկ ռուսներ են, և ռուսախոսները դեռևս աչքի են ընկնում Ռիգայում և արևելքում, դպրոցական ծրագիրն ունի մեկ այլ նպատակ՝ այս մեծ փոքրամասնությունն ավելի սերտորեն կապել պետության հետ՝ սկսելով երիտասարդներից, ովքեր համարվում են ավելի քիչ ներքաշված ռուսական քարոզչության կողմից ձևավորված պատմություններում։
«Մեր նպատակը պարտադիր չէ, որ մեկ գիշերվա ընթացքում մտածողությունը փոխվի», – ասում է ինձ Աբոլինշը։ «Մենք կարող ենք նրանց կարմիրից կապույտ չդարձնել, բայց կարող ենք խրախուսել քննադատական մտածողությունը։ Դա կարող է պարզապես նշանակել, որ դեռահասները նոր հարցեր են տալիս տանը ճաշի սեղանի շուրջ»։
Սովորական ուսուցիչները չեն մասնակցում Լատվիայի պաշտպանության դասընթացներին։ «Սա մեզ թույլ է տալիս ապահովել, որ մեր պատմության որոշակի կարևոր կետեր դասավանդվեն որպես փաստեր», – ասում է Աբոլինշը։ «Նրանք բաց չեն ուսուցչի մեկնաբանությունների համար»։
Այս տրամաբանությամբ քաղաքացիական ուսուցիչները, ովքեր կարող են բացահայտ կամ աննկատ կասկածի տակ դնել հայրենասիրական նպատակները, համարվում են խոչընդոտ։
Աբոլինշն ասում է, որ Լատվիայում ծրագրի վերաբերյալ բանավեճեր էին ընթանում։ Սակայն իրավիճակը «զարմանալիորեն հանգիստ» էր։ Նա պնդում է, որ ամենակարևորն այն էր, որ կառավարությունը այն աստիճանաբար ներդրեց։ Առաջին դասընթացները սկսվել են 2018 թվականին 13 դպրոցներում, բոլորը կամավոր հիմունքներով։ Ամեն տարի ավելի շատ դպրոցներ էին միանում։ Երբ դասընթացը պարտադիր դարձավ 2024 թվականի սեպտեմբերի 1-ին, դրանց մեծ մասն արդեն մասնակցում էր։ Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի վրա լայնածավալ ներխուժումն արեց մնացածը։
Աբոլինշը կառուցված է Սկանիսի նման լայն։ Երկու զինվորները միասին ծառայել են Աֆղանստանում, և տեղի մարզումների ղեկավարը իր ղեկավարին անվանում է «հայր»՝ ակնհայտ հարգանքով։ Գնդապետն ունի երկու երեխա։ Նրա 18-ամյա դուստրն այժմ մասնակցում է ազգային պաշտպանության ծրագրին և այն դուր է գալիս, ասում է նա։ «Ես պարզապես ցավում եմ նրա հրահանգիչների համար։ Նրանք գիտեն, որ ես լսում եմ նրանց աշխատանքի մասին»։
Սկանիսը նույնպես երկու երեխա ունի, երկուսն էլ դուստրեր են։ «4-ամյա աղջիկս սիրում է իմ աշխատանքը, հատկապես համազգեստը»։ Հետո նա լռում է։ Իսկ մեծ դուստրը՞։ «Իմ 19-ամյա աղջիկը խաղաղասեր է»։ Նրա ժպիտը անհետանում է։ «Նա հիշում է իմ զորքերը Աֆղանստան։ Այդ ժամանակ նա փոքրիկ աղջիկ էր։ Նրա համար զինվոր լինելը նշանակում է հեռու լինել իրենից»։
Ինչպե՞ս է պաշտպանական ռեժիմի մեջ գտնվող երկիրը վարվում այն երիտասարդների հետ, ովքեր չեն ցանկանում զենքի դիպչել։ «Մենք ոչ մեկին չենք ստիպում», – ասում է Սկանիսը։ Եթե մեկը համոզված խաղաղասեր է կամ ասում է, որ իր կրոնը արգելում է դա, հրահանգիչները խնդրում են դրա փոխարեն դասարանում ներկայացում անցկացնել։ Առնվազն խաղաղ ժամանակներում։
«Եթե պատերազմ սկսվի Լատվիայում, բոլորը պետք է պատրաստ լինեն», – ասում է Սկանիսը։ «Ոմանք ասում են, որ կթռչեն, բայց այլևս ինքնաթիռներ չեն թռչի»։
Այնուամենայնիվ, խաղաղասիրությունը Լատվիայում շատ ավելի քիչ տարածված է, քան ԵՄ այլ երկրներում։ Ամբողջ դաշինքում սեփական երկրի համար կռվելու պատրաստակամությունը Արևմտյան Եվրոպայում հակված է ցածր լինել և զգալիորեն բարձր՝ Ռուսաստանի ստվերում ապրող պետություններում։
Լատվիայի համար սպառնալիքը գտնվում է սահմանի մյուս կողմում։ Երկիրը 176 մղոնանոց սահման ունի Ռուսաստանի և 107 մղոնանոց սահման՝ Բելառուսի հետ, որը Ռուսաստանի ազդեցության ոլորտում գտնվող երկիր է, որը ծառայել է որպես հենակետ Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինա լիարժեք ներխուժման համար։
Դասընթացի կին դասախոս Մոնիկա Լազդինայի համար Ուկրաինայում պատերազմը նույնպես շրջադարձային պահ էր։ Նա թողել է իր աշխատանքը ֆինանսների ոլորտում և միացել Լատվիայի Ազգային գվարդիային։ Ուսուցչական 72 ժամյա վերապատրաստումից հետո 32-ամյա երկու երեխաների մայրը այժմ դասավանդում է ազգային պաշտպանություն։ Դասարանում շիկահեր պոչով նիհար կինը հաստատակամ է, բայց լուռ՝ ի տարբերություն Սկանիսի և նրա որոտացող բաս ձայնի։
«Ես փորձում եմ չափազանց շատ չմտածել պատերազմի հնարավորության մասին», – ասում է ինձ Լազդինան։ Եթե Լատվիայում պատերազմ սկսվի, ասում է նա, իր առաջին քայլը կլինի փորձել իր երեխաներին դուրս բերել երկրից։ Եվ հետո նա կվերադառնա։ «Ես կմնամ և կպայքարեմ»։
Ֆրանսիայի իշխանությունները կանխել են Փարիզում Bank of America-ի մասնաճյուղի մոտ տեղի ունեցած ռումբային հարձակումը
Որքանո՞վ է ԱՄՆ-ն հաջողության հասել իր պատերազմական նպատակներին Իրանում արդեն մեկ ամիս տևած պատերազմում
Հռոմի պապ Լևոն XIV-ը դատապարտում է հարուստների և աղքատների միջև աճող անջրպետը պատմական Մոնակո կատարած այցի ժամանակ