23/05/2026

EU – Armenia

ԵՄ-ն նոր առևտրային համաձայնագիր է կնքել Մեքսիկայի հետ՝ Լատինական Ամերիկայում իր դիրքերն ամրապնդելու համար

infomitk@gmail.com 23/05/2026

Մեքսիկայի նախագահ Կլաուդիա Շեյնբաումը (կենտրոնում), Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստան (ձախից) և Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը Մեխիկոյում:

Mexican President Claudia Sheinbaum, centre, European Council President Antonio Costa, left, and European Commission President Ursula von der Leyen in Mexico City, 21 May 2026

ԵՄ հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը և Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստան ուրբաթ օրը Մեքսիկայի հետ ստորագրեցին թարմացված առևտրային համաձայնագիր՝ սկզբնական համաձայնագրից երկու տասնամյակ անց, քանի որ երկու կողմերն էլ ձգտում են նվազեցնել իրենց կախվածությունը ԱՄՆ-ից և Չինաստանից՝ աշխարհաքաղաքական լարվածության աճի ֆոնին։

Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը և Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստան ուրբաթ օրը Մեքսիկայի հետ ստորագրեցին վերանայված առևտրային համաձայնագիր՝ որպես ԵՄ-ի ջանքերի մի մաս՝ ընդլայնելու իր ազդեցությունը Լատինական Ամերիկայում՝ Մերկոսուրի համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց կարճ ժամանակ անց։

Գործարքը ստորագրվել է Մեքսիկայում ԵՄ-Մեքսիկա գագաթնաժողովում, որին ֆոն դեր Լեյենին և Կոստային միացել է երկրի նախագահ Կլաուդիա Շեյնբաումը, ԱՄՆ նախագահի Սպիտակ տուն վերադառնալուց հետո աշխարհաքաղաքական լարվածության աճի և գլոբալ դաշինքների փոփոխության ֆոնին։

Երկու միջին չափի տերությունների միջև տնտեսական գործընկերությունը արտացոլում է երկու կողմերի ջանքերը՝ նվազեցնելու իրենց կախվածությունը ԱՄՆ-ից՝ ԵՄ-ի և Մեքսիկայի ամենամեծ առևտրային գործընկերից, և Չինաստանից, որի համար Մեքսիկան դարձել է էլեկտրական մեքենաների արտադրության կենտրոն։

«ԵՄ-ն և Մեքսիկան հանձնառու են սերտ ռազմավարական գործընկերությանը», – ասաց ֆոն դեր Լեյենը՝ հավելելով. «Այսօրվա արդիականացված համաձայնագրերը սահմանում են ապագայի մեր ընդհանուր տեսլականը և բազմաթիվ օգուտներ կբերեն երկու կողմերին»։

ԵՄ-Մեքսիկա առևտրային համաձայնագիրը ամրապնդում է ԵՄ դիվերսիֆիկացման ռազմավարությունը՝ թարմացնելով 20-ամյա համաձայնագիրը, որն արդեն վերացրել էր երկկողմ առևտրի վրա սակագնային արգելքները։

Նոր համաձայնագրի համաձայն՝ ԵՄ-ն մուտք կունենա նոր շուկաներ այնպիսի ապրանքների համար, ինչպիսիք են գյուղատնտեսական սննդամթերքը (խոզի միս, կաթնամթերք, հացահատիկայիններ, մրգեր և մակարոնեղեն), դեղագործական արտադրանքը և մեքենաները։

ԵՄ-ն ամրապնդում է առևտրային կապերը Լատինական Ամերիկայում
Մեքսիկան ԵՄ-ի երկրորդ խոշորագույն առևտրային գործընկերն է Լատինական Ամերիկայում, իսկ ԵՄ-ն՝ Մեքսիկայի երկրորդ խոշորագույն արտահանման շուկան։ Երկու կողմերի միջև առևտուրը 2025 թվականին հասել է 86.8 միլիարդ եվրոյի ապրանքների, իսկ 2024 թվականին՝ 29.7 միլիարդ եվրոյի ծառայությունների։

Այս թվերը շատ ավելի փոքր են, քան Մեքսիկայի առևտուրը իր հարևան ԱՄՆ-ի հետ, որը 2024 թվականին գերազանցել է 900 միլիարդ դոլարի ապրանքներն ու ծառայությունները։ Սակայն գործարքը կնքվել է այն ժամանակ, երբ Մեքսիկան բախվում է ավելի պաշտպանողական Սպիտակ տան կողմից աճող ճնշմանը։

Իր հերթին, ԵՄ-ն պայքարում է Թրամփի կողմից բազմիցս սակագնային սպառնալիքների դեմ, չնայած 2025 թվականին կնքված առևտրային համաձայնագրին։

«Աճող համաշխարհային անորոշության ժամանակաշրջանում ԵՄ-ն և Մեքսիկան ընտրում են բացությունը, գործընկերությունը և հավակնությունը», – ասել է ԵՄ առևտրի հանձնակատար Մարոշ Շեֆչովիչը, որը նույնպես Մեխիկո էր։ Նա նշել է, որ ավելի քան 43,000 եվրոպական ընկերություններ արտահանում են Մեքսիկա, մինչդեռ երկրում գործում է ավելի քան 11,000 ԵՄ ընկերություն։

Գյուղատնտեսության ոլորտում համաձայնագիրը նոր շուկաներ կբացի մեքսիկական ապրանքների համար, ինչպիսիք են սուրճը, մրգերը, շոկոլադը և ագավայի օշարակը։

Հանձնաժողովի տվյալներով՝ ընդհանուր առմամբ 568 եվրոպական և 26 մեքսիկական աշխարհագրական նշումներ նույնպես կպաշտպանվեն՝ պետական ​​գնումների շուկաների բացմանը զուգահեռ։

Այս նոր համաձայնագրով ԵՄ-ն նաև ցանկանում է ազդարարել իր ուժեղացված ներկայությունը Լատինական Ամերիկայում, որտեղ Չինաստանը ընդլայնել է իր ազդեցությունը։

«Լատինական Ամերիկայի և Կարիբյան ավազանի ՀՆԱ-ի 97%-ը կընդգրկվի Եվրամիության հետ կնքված բարդ արտոնյալ համաձայնագրերով», – ասել է ԵՄ բարձրաստիճան պաշտոնյան՝ հավելելով. «Աշխարհում չկա որևէ այլ տարածաշրջան, որն ունենա համաձայնագրերի այդքան խիտ և փոխկապակցված ցանց»։

ԵՄ-ն արդեն նոր առևտրային կապեր է հաստատել Արգենտինայի, Բրազիլիայի, Պարագվայի և Ուրուգվայի հետ՝ Մերկոսուրի առևտրային համաձայնագրի միջոցով, որը ժամանակավորապես ուժի մեջ է մտել մայիսի 1-ին և ազատականացնում է ԵՄ-ի և այդ երկրների միջև առևտրային հոսքերը։

Այնուամենայնիվ, դրա ստորագրումը բախվել է ԵՄ ֆերմերների ուժեղ դիմադրությանը, ովքեր վախենում են լատինաամերիկյան ներմուծումից առաջացող անարդար մրցակցությունից, և վավերացումը կասեցվել է, երբ Եվրախորհրդարանի պատգամավորները վիճարկել են համաձայնագիրը ԵՄ դատարանում։

Բրյուսելը պնդում է, որ Մեքսիկայի համաձայնագիրը պետք է խուսափի Մերկոսուրի առջև ծառացած բացասական արձագանքից, քանի որ զգայուն գյուղատնտեսական ներմուծումը շարունակում է սահմանափակվել սակագնային քվոտաներով։

