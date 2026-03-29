«Թագավորներ չկան» օրը ԱՄՆ-ում և արտերկրում հսկայական բազմություն է բողոքի ցույցեր անցկացնում Թրամփի դեմ

Շաբաթ օրը ԱՄՆ-ում, և ավելի քիչ չափով՝ ամբողջ աշխարհում, միլիոնավոր մարդիկ դուրս են եկել փողոցներ՝ բողոքելու ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի դեմ մի շարք տարբեր հարցերի շուրջ, որոնք նրանք համարում են նրա կառավարման ավտորիտար ոճը, կոշտ ներգաղթային քաղաքականությունը, կլիմայի փոփոխության ժխտումը և Իրանի հետ պատերազմը:
Կազմակերպիչները նշել են, որ բողոքի ցույցերը կարող են դառնալ ԱՄՆ պատմության մեջ ամենամեծ ցույցերից մեկը, որի ընթացքում խոշոր քաղաքներում, արվարձաններում և գյուղական վայրերում տեղի կունենա ավելի քան 3100 միջոցառում: Նրանք կանխատեսում են, որ մասնակիցների ընդհանուր թիվը կգերազանցի ինը միլիոնը:
Սա մեկ տարուց էլ պակաս ժամանակահատվածում երրորդ անգամն է, որ մարդիկ բողոքի ցույցեր են անցկացնում ԱՄՆ-ում՝ որպես «Թագավորներ չկան» կոչվող ժողովրդական շարժման մաս:
Առաջին նմանատիպ համազգային բողոքի օրը տեղի է ունեցել անցյալ տարվա հունիսին՝ Թրամփի 79-ամյակի օրը, և համընկել է նրա կողմից Վաշինգտոնում կազմակերպված ռազմական շքերթի հետ։ Մի քանի միլիոն մարդ է մասնակցել՝ Նյու Յորքից մինչև Սան Ֆրանցիսկո։ Երկրորդը՝ անցյալ տարվա հոկտեմբերին, կազմակերպիչների տվյալներով՝ հավաքել է մոտ յոթ միլիոն ցուցարար։
Նյու Յորքում տասնյակ հազարավոր մարդիկ հավաքվել են շաբաթ օրը, այդ թվում՝ Օսկարակիր դերասան Ռոբերտո Դե Նիրոն, ով ԱՄՆ նախագահին անվանել է «մեր ազատությունների և անվտանգության գոյության սպառնալիք»։
ԱՄՆ մայրաքաղաք Վաշինգտոնում հազարավոր երթի մասնակիցներ, որոնցից ոմանք պաստառներ էին կրում, որոնց վրա գրված էր «Թրամփը պետք է հեռանա հիմա» և «Պայքարեք ֆաշիզմի դեմ», հավաքվել են Ազգային հրապարակում։
«Նա շարունակում է ստել ու ստել ու ստել ու ստել, և ոչ ոք ոչինչ չի ասում։ Այնպես որ, մենք գտնվում ենք սարսափելի իրավիճակում», – AFP լրատվական գործակալությանը ասել է բողոքի ակցիայի մասնակիցներից մեկը։
Խորապես բաժանված երկիր
Միջոցառումը ընդգծեց ԱՄՆ-ում առկա խորը քաղաքական պառակտումը։ Մինչ Թրամփը մեծապես երկրպագվում է նրա «Ամերիկան կրկին մեծ դարձնենք» շարժման շրջանակներում, նրան նույնքան չեն սիրում նաև նրա հակառակորդները, որոնք դատապարտում են գործադիր հրամանագրերով կառավարելու նրա հակումը, արդարադատության համակարգի օգտագործումը հակառակորդներին հետապնդելու համար, ինչպես նաև կլիմայի փոփոխության վերաբերյալ նրա բազմիցս ժխտումը և բրածո վառելիքի նկատմամբ ակնհայտ մոլուցքը։
Նրա շատ հակառակորդներ նույնպես դժգոհ են ռասայական և գենդերային բազմազանության ծրագրերը չեղարկելուց և ԱՄՆ ռազմական հզորությունը ցուցադրելուց, այն բանից հետո, երբ քարոզարշավ էր անցկացնում որպես խաղաղության մարդ, որը կխուսափեր պատերազմներից։
Սակայն Սպիտակ տունը մերժեց հանրահավաքները, իսկ խոսնակը դրանք նկարագրեց որպես «ձախակողմյան ֆինանսավորման ցանցերի» արդյունք, որոնք իրական հանրային աջակցություն չունեն։
«Միակ մարդիկ, ովքեր հոգ են տանում Թրամփի խանգարման համախտանիշի թերապիայի այս սեանսների մասին, լրագրողներն են, որոնց վճարում են դրանք լուսաբանելու համար», – հայտարարության մեջ ավելացրեց խոսնակ Աբիգեյլ Ջեքսոնը։
Այս մեկնաբանությունները կրկնեց նաև Ազգային հանրապետական կոնգրեսի կոմիտեն, որի խոսնակն ասաց. «Այս «Ամերիկան ատելու» հանրահավաքները այն վայրն են, որտեղ ծայրահեղ ձախերի ամենաբռնի, խելագար ֆանտազիաները լսարան են գտնում»։
Այնուամենայնիվ, կազմակերպիչները նշում են, որ շաբաթ օրը հանրահավաք կազմակերպողների երկու երրորդը չի ապրում խոշոր քաղաքներում, որոնք հաճախ ԱՄՆ-ի դեմոկրատական ամրոցներն են. այս ցուցանիշը կտրուկ աճել է վերջին բողոքի ցույցից ի վեր։
Եվրոպացիները բողոքում են հեռվից
Շաբաթ օրը հանրահավաքներ տեղի ունեցան նաև Եվրոպայում, մոտ 20,000 մարդ երթով անցավ ոստիկանության ուժեղ ներկայության ներքո այնպիսի քաղաքներում, ինչպիսիք են Ամստերդամը, Մադրիդը և Հռոմը։
Փարիզում մի քանի հարյուր մարդ՝ հիմնականում Ֆրանսիայում բնակվող ամերիկացիներ, ինչպես նաև ֆրանսիական արհմիություններ և մարդու իրավունքների կազմակերպություններ, հավաքվեցին Բաստիլի մոտ։
«Ես բողոքում եմ Թրամփի բոլոր անօրինական, անբարոյական, անխոհեմ և անարդյունավետ անվերջ պատերազմների դեմ», – ասաց «Փարիզ առանց թագավորների» կազմակերպիչ Ադա Շենը։
Հռոմում հազարավոր մարդիկ բողոքի ցույցեր անցկացրեցին ԱՄՆ-ի և Իսրայելի կողմից Իրանին հարվածների դեմ, բայց նաև օգտվեցին առիթից քննադատելու վարչապետ Ջորջիա Մելոնիին, ով վերջերս ձախողեց հանրաքվեն, որը կփոխեր Իտալիայի դատական համակարգի գործունեությունը։
Լոնդոնում մարդիկ նաև բողոքի ցույցեր էին կազմակերպել Իրանի դեմ պատերազմի դեմ։ Շատերը նաև պաստառներ էին պահում, որոնց վրա գրված էր՝ «կանգնեցրեք ծայրահեղ աջերին» և «դիմադրեք ռասիզմին»։
«Ոչ մի թագավոր» շարժումը դարձել է Թրամփի ամենաակնառու և ամենաակնհայտ ընդդիմությունը՝ 2025 թվականի հունվարին նրա երկրորդ ժամկետը սկսելուց ի վեր։
Քանի որ նոյեմբերի միջանկյալ ընտրությունները մոտենում են, և նախագահի վարկանիշը իջնում է 40%-ից ցածր, հանրապետականները վտանգի տակ են կորցնելու Կոնգրեսի երկու պալատների վերահսկողությունը։
ԵՄ-ն քվեարկելու է Թրամփի սակագնային համաձայնագրի շուրջ, բայց ուշադրությունը կենտրոնացնում է աշխարհի մնացած մասի վրա
Առևտրական Շեֆչովիչի կարճ հաղորդագրությունները բացահայտում են ԵՄ – ԱՄՆ համաձայնագրի վերաբերյալ վաղ մտահոգությունները
Հունգարացի նախարարի «Ռուսաստանի արտահոսքերը» ընդգծում են ԵՄ-ի թույլ կողմերը, քանի որ տեղեկատվությունը զենք է դառնում