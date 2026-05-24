Մակրոնը կոչ է անում ԱՄՆ-ի ոճով առևտրային լիազորություններ տրամադրել ԵՄ ռազմավարական ոլորտները պաշտպանելու համար

Ֆրանսիայի նախագահը կոչ է անում ԵՄ-ին ընդօրինակել ԱՄՆ օրենսդրությունը, որը նախատեսում է սակագներ՝ ի պատասխան առևտրային խտրականության։
Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը Փարիզի Բրյուեր-լե-Շատել քաղաքում գտնվող Հաշվողական էներգիայի, քվանտային գիտությունների և տեխնոլոգիաների, ինչպես նաև կիսահաղորդիչների Եվրոպական ֆորումի այցելության ժամանակ։
ՓԱՐԻԶ — Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը ուրբաթ օրը հայտարարել է, որ ԵՄ-ն պետք է ոգեշնչվի ԱՄՆ-ից՝ ռազմավարական ոլորտները պաշտպանելուն ուղղված առևտրային միջոցառումների հարցում։
«Մենք պետք է ընդունենք պաշտպանիչ միջոցառումներ, պաշտպանիչ միջոցառումներ ձեռնարկելը», – ուրբաթ օրը ասել է Մակրոնը՝ կոչ անելով «301-րդ բաժնի եվրոպական համարժեքը»։
1974 թվականի Առևտրի մասին օրենքի 301-րդ բաժինը թույլ է տալիս ԱՄՆ իշխանություններին հետաքննել անարդար կամ խտրական առևտրային գործելակերպը և ի պատասխան սակագներ սահմանել։ Սա նաև իրավական հիմք է, որը նախագահ Դոնալդ Թրամփը նախատեսում է օգտագործել նոր սակագներ սահմանելու համար, երբ հուլիսի վերջին լրանան նրա ներկայիս ժամանակավոր սակագները։
«Չկա որևէ պատճառ, որ երբ մեր ինքնիշխանությունը վտանգված է, օտարերկրյա գործիչների կողմից հարվածի տակ… մենք չպետք է արձագանքենք», – ասել է Մակրոնը Բրյուեր-լե-Շատելում քվանտային հաշվարկներին նվիրված միջոցառման ժամանակ ունեցած ելույթում։
Ֆրանսիայի վաղեմի տնտեսական օրակարգին համապատասխան՝ Մակրոնը նաև պաշտպանել է տեղական բովանդակության պահանջները և «Գնեք եվրոպական ապրանքներ» կոչը, որը նախատեսված է ԵՄ-ի առաջարկած «Արդյունաբերական արագացուցիչ» օրենքում։
Չնայած նա ուրբաթ օրը չի մանրամասնել, թե ինչ տեսք կարող է ունենալ ԵՄ «301-րդ բաժինը» կամ չի նշել սակագների մասին, Մակրոնը այս տարվա սկզբին Անտվերպենում եվրոպացի արդյունաբերողների առջև ունեցած ելույթում կոչ է արել սահմանել համընդհանուր սակագներ՝ ռազմավարական ոլորտները պաշտպանելու համար։
Եվրահանձնաժողովը աշխատում է առևտրային պաշտպանության միջոցառումների փաթեթի վրա՝ Չինաստանի կողմից հաջորդ ուրբաթ կայանալիք մրցակցային սպառնալիքի վերաբերյալ ներքին ռազմավարական քննարկման և հունիսի կեսերին կայանալիք ԵՄ առաջնորդների գագաթնաժողովի նախաշեմին։
Քննարկվող տարբերակների թվում են պաշտպանական հետաքննությունների համար լրացուցիչ ոլորտների նույնականացումը, որտեղ ԵՄ-ն կգնահատի, թե ինչպես կարող են ներմուծումները վնասել տեղական արդյունաբերությանը և արդյոք կարող են սահմանվել սակագնային քվոտաներ։
Բաց մի թողեք
ԵՄ-ն նոր առևտրային համաձայնագիր է կնքել Մեքսիկայի հետ՝ Լատինական Ամերիկայում իր դիրքերն ամրապնդելու համար
Հայացք ԵՄ-ից․ Հայաստանի կարևորագույն ընտրությունները. Ի՞նչն է վտանգված
Բալթիկ ծովից մինչև Բալկաններ. Պուտինը փորձարկում է եվրոպացի առաջնորդներին