24/05/2026

EU – Armenia

Մակրոնը կոչ է անում ԱՄՆ-ի ոճով առևտրային լիազորություններ տրամադրել ԵՄ ռազմավարական ոլորտները պաշտպանելու համար

infomitk@gmail.com 24/05/2026 1 min read

Ֆրանսիայի նախագահը կոչ է անում ԵՄ-ին ընդօրինակել ԱՄՆ օրենսդրությունը, որը նախատեսում է սակագներ՝ ի պատասխան առևտրային խտրականության։

Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը Փարիզի Բրյուեր-լե-Շատել քաղաքում գտնվող Հաշվողական էներգիայի, քվանտային գիտությունների և տեխնոլոգիաների, ինչպես նաև կիսահաղորդիչների Եվրոպական ֆորումի այցելության ժամանակ։

ՓԱՐԻԶ — Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը ուրբաթ օրը հայտարարել է, որ ԵՄ-ն պետք է ոգեշնչվի ԱՄՆ-ից՝ ռազմավարական ոլորտները պաշտպանելուն ուղղված առևտրային միջոցառումների հարցում։

«Մենք պետք է ընդունենք պաշտպանիչ միջոցառումներ, պաշտպանիչ միջոցառումներ ձեռնարկելը», – ուրբաթ օրը ասել է Մակրոնը՝ կոչ անելով «301-րդ բաժնի եվրոպական համարժեքը»։

1974 թվականի Առևտրի մասին օրենքի 301-րդ բաժինը թույլ է տալիս ԱՄՆ իշխանություններին հետաքննել անարդար կամ խտրական առևտրային գործելակերպը և ի պատասխան սակագներ սահմանել։ Սա նաև իրավական հիմք է, որը նախագահ Դոնալդ Թրամփը նախատեսում է օգտագործել նոր սակագներ սահմանելու համար, երբ հուլիսի վերջին լրանան նրա ներկայիս ժամանակավոր սակագները։

«Չկա որևէ պատճառ, որ երբ մեր ինքնիշխանությունը վտանգված է, օտարերկրյա գործիչների կողմից հարվածի տակ… մենք չպետք է արձագանքենք», – ասել է Մակրոնը Բրյուեր-լե-Շատելում քվանտային հաշվարկներին նվիրված միջոցառման ժամանակ ունեցած ելույթում։

Ֆրանսիայի վաղեմի տնտեսական օրակարգին համապատասխան՝ Մակրոնը նաև պաշտպանել է տեղական բովանդակության պահանջները և «Գնեք եվրոպական ապրանքներ» կոչը, որը նախատեսված է ԵՄ-ի առաջարկած «Արդյունաբերական արագացուցիչ» օրենքում։

Չնայած նա ուրբաթ օրը չի մանրամասնել, թե ինչ տեսք կարող է ունենալ ԵՄ «301-րդ բաժինը» կամ չի նշել սակագների մասին, Մակրոնը այս տարվա սկզբին Անտվերպենում եվրոպացի արդյունաբերողների առջև ունեցած ելույթում կոչ է արել սահմանել համընդհանուր սակագներ՝ ռազմավարական ոլորտները պաշտպանելու համար։

Եվրահանձնաժողովը աշխատում է առևտրային պաշտպանության միջոցառումների փաթեթի վրա՝ Չինաստանի կողմից հաջորդ ուրբաթ կայանալիք մրցակցային սպառնալիքի վերաբերյալ ներքին ռազմավարական քննարկման և հունիսի կեսերին կայանալիք ԵՄ առաջնորդների գագաթնաժողովի նախաշեմին։

Քննարկվող տարբերակների թվում են պաշտպանական հետաքննությունների համար լրացուցիչ ոլորտների նույնականացումը, որտեղ ԵՄ-ն կգնահատի, թե ինչպես կարող են ներմուծումները վնասել տեղական արդյունաբերությանը և արդյոք կարող են սահմանվել սակագնային քվոտաներ։

Բաց մի թողեք

1 min read

ԵՄ-ն նոր առևտրային համաձայնագիր է կնքել Մեքսիկայի հետ՝ Լատինական Ամերիկայում իր դիրքերն ամրապնդելու համար

23/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայացք ԵՄ-ից․ Հայաստանի կարևորագույն ընտրությունները. Ի՞նչն է վտանգված

22/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բալթիկ ծովից մինչև Բալկաններ. Պուտինը փորձարկում է եվրոպացի առաջնորդներին

22/05/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը ելույթ է ունեցել Չինաստանում Հայաստանի մշակութային տարվա շրջանակում. Լուսանկարներ

24/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ-ն և Իրանը գովազդում են պատերազմի ավարտի և Հորմուզի նեղուցի վերաբացման «մեծ մասամբ բանակցված» համաձայնագիրը

24/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Դանիայի թագավորը վերանշանակում է ժամանակավոր պաշտոնակատար Ֆրեդերիկսենին՝ կառավարություն կազմելու համար

24/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ն մերժում է Մեծ Բրիտանիայի առաջարկը ապրանքների միասնական շուկայի վերաբերյալ

24/05/2026 infomitk@gmail.com