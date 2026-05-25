Ֆրանսիայի նախագահի թեկնածու դը Վիլպենը հետաքննվում է որպես արտաքին գործերի նախարար ստացած նվերների համար

Դոմինիկ դը Վիլպենը հայտարարել է, որ սխալ է թույլ տվել՝ իշխանության գլուխ եղած ժամանակ լոբբիստի նվերներն ընդունելով։
ՓԱՐԻԶ — Ֆրանսիայի նախկին վարչապետ Դոմինիկ դը Վիլպենը, որը, ինչպես սպասվում է, կմասնակցի հաջորդ տարվա նախագահական ընտրություններին, հետաքննվում է որպես արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնում ստացած նվերների համար, չորեքշաբթի օրը հայտարարել է երկրի գլխավոր ֆինանսական դատախազը։
«Նախնական հետաքննություն է սկսվել… գողացված գույք ստանալու, պետական միջոցների յուրացման և բոլոր դրանց հետ կապված հանցագործությունների մեղադրանքներով», – հայտարարության մեջ նշել է դատախազ Պասկալ Պրաշը։
Ըստ Պրաշի, հետաքննությունը վերաբերում է դը Վիլպենի կողմից ենթադրաբար ստացած երկու նվերների, որոնք նա ստացել է 2002-2004 թվականներին՝ Ֆրանսիայի գլխավոր դիվանագետի պաշտոնավարման ընթացքում։ Դը Վիլպենը առավել հայտնի է 2003 թվականին ՄԱԿ-ում ունեցած իր կրքոտ ելույթով, որում նա դեմ է արտահայտվել Իրաքում ռազմական միջամտությանը՝ ԱՄՆ ներխուժումից առաջ։
Անցյալ ամիս ֆրանսիական հանրային հեռուստատեսությամբ հեռարձակված հետաքննչական ռեպորտաժում պնդվում էր, որ դը Վիլպենը Նապոլեոնի երկու արձանիկ է ստացել հազարավոր եվրո արժողությամբ՝ Ռոբերտ Բուրժիից, ով ֆրանսիացի լոբբիստ է, որը սերտորեն համագործակցել է աֆրիկացի պաշտոնյաների հետ նախկին ֆրանսիական գաղութներում: Կտորներից մեկը, ենթադրաբար, Բուրժիին է նվիրել Բլեզ Կոմպաորեն, որը Բուրկինա Ֆասոյի նախագահն էր 1991-ից 2010 թվականներին: Բուրժին, ենթադրաբար, մյուսը ստացել է իտալացի գործարար Ջան Անջելո Պերուչիից:
«Ֆինանսական դատախազները դժվարություն չեն ունենա այս գործի հիմքը գտնելու հարցում, և Դոմինիկ դը Վիլպենը հանգիստ է և պատրաստ է համագործակցել քննության հետ», – ասել է նախկին արտգործնախարարի թիմի անդամը:
Այս ամսվա սկզբին դը Վիլպենը հայտարարել է, որ Բուրժիից նվերներ ընդունելը «սխալ» է եղել, բայց նվազեցրել է մեղադրանքների նշանակությունը:
2012 թվականին անհաջող նախագահական ընտրություններից հետո ներքին քաղաքականությունից երկարատև բացակայությունից հետո դը Վիլպենը անցյալ տարի հիմնադրել է իր սեփական քաղաքական կուսակցությունը՝ «Հումանիստական Ֆրանսիան»: Այդ ժամանակվանից ի վեր նա հիմք է դրել հաջորդ տարվա նախագահական ընտրություններին մասնակցելու համար՝ փոխարինելու ներկայիս նախագահ Էմանուել Մակրոնին։
72-ամյա նախագահը նախկինում եղել է աշխատակազմի ղեկավար, արտաքին գործերի նախարար, ներքին գործերի նախարար և վարչապետ՝ պահպանողական նախագահ Ժակ Շիրակի օրոք։
Դը Վիլպենը միակ նախագահական թեկնածուն չէ, որը գտնվում է Ֆրանսիայի արդարադատության համակարգի ուշադրության կենտրոնում։ Ֆինանսական դատախազությունը երեքշաբթի օրը հայտարարեց, որ Հավրի աջ կենտրոնամետ քաղաքապետ և 2027 թվականի ընտրությունների առաջատար թեկնածու Էդուար Ֆիլիպը նույնպես հետաքննվում է ֆինանսական չարաշահումների մեղադրանքներով։ Ֆիլիպը լիովին կհամագործակցի հետաքննության հետ, երեքշաբթի օրը հայտարարեց նրա հետ կապված տեղական պաշտոնյան։
