ԵՄ-ի առևտրային համաձայնագրերի բաղադրատոմսը. տավարի մսի համար մեղմ, գինու համար խիստ

ԵՄ ֆերմերները դեմ են Մերկոսուրի առևտրային համաձայնագրին։
Մի քանի շաբաթվա ընթացքում Եվրոպական հանձնաժողովը կնքեց համաձայնագրեր Մերկոսուրի, Հնդկաստանի և Ավստրալիայի հետ։ Այնուամենայնիվ, Լատինական Ամերիկայի համաձայնագրի շուրջ բացասական արձագանքին չնայած, Բրյուսելը հավատարիմ է մնում ծանոթ խաղային ձեռնարկին՝ գինու և մեքենաների համար հարձակողական, տավարի մսի համար պաշտպանողական։
Երեք համաձայնագիր երեք հիմնական տարածաշրջաններում՝ Մերկոսուր, Հնդկաստան և Ավստրալիա։
Մինչդեռ հանձնաժողովը Ավստրալիայի համաձայնագիրը ողջունեց որպես նոր աշխարհառազմավարական հաղթանակ, ԵՄ ֆերմերները շարունակում են խորը դժգոհություն հայտնել Մերկոսուրի համաձայնագրից։
Գործնականում, Արգենտինայի, Բրազիլիայի, Պարագվայի և Ուրուգվայի հետ համաձայնագրի շուրջ բացասական արձագանքը քիչ բան է արել Հանձնաժողովի երկակի մոտեցումը բանակցային գծում փոխելու համար։
Մի կողմից, հանձնաժողովը շարունակում էր զիջումներ անել մուտքի մակարդակի կամ միջին դասի գյուղատնտեսական ապրանքների, ինչպիսիք են տավարի միսը, հարցում, մինչդեռ մյուս կողմից, այն պնդում էր բարձր ավելացված արժեք ունեցող արտահանման համար շուկա մուտք գործելու հնարավորություն՝ ինչպիսիք են գինին, աշխարհագրական նշումները (ԳՆ) և մեքենաները՝ խառը արդյունքներով։
«ԵՄ-ն ունի բոլոր հնարավորությունները՝ լինելու գյուղատնտեսական տերություն», – Euronews-ին ասել է արտահանման վրա կենտրոնացած Բրյուսելի Farm Europe վերլուծական կենտրոնի ներկայացուցիչ Լյուկ Վերնեն՝ հավելելով. «Մենք պետք է մշակենք ավելի լայն ռազմավարություն՝ բարձր արժեք ունեցող արտադրանքից այն կողմ, որը կներառի բոլոր ոլորտները և որակի բոլոր մակարդակները, քանի որ եվրոպական մոդելը բացառիկ որակ է ապահովում ոչ միայն շքեղ ապրանքների մեջ»։
Այնուամենայնիվ, Լատինական Ամերիկայի համաձայնագրի դեմ դիմադրությունը, որը հանգեցրեց դրա վավերացումը կասեցնելու իրավական խնդրի, բյուրեղացավ ԵՄ ֆերմերների շրջանում՝ մսի ներմուծման անարդար մրցակցության վախի պատճառով։
Mercosur համաձայնագիրը տարեկան քվոտաներ էր տրամադրում 99,000 տոննա տավարի մսի, 25,000 տոննա խոզի մսի և 188,000 տոննա թռչնամսի։ Չնայած Ավստրալիայի համաձայնագրում նոր քվոտաներին ավելացված պայմաններին, ԵՄ ֆերմերները բողոքում են հաջորդական համաձայնագրերում ներմուծման կուտակումից։
Զիջումներ տավարի մսի հարցում
Կանբերայի՝ աշխարհի երկրորդ խոշորագույն տավարի մսի արտահանողի հետ ութ տարվա բանակցությունների ընթացքում Ավստրալիան մեծ ջանքեր գործադրեց տավարի և ոչխարի մսի ավելի մեծ հասանելիության համար։ Լարվածությունը սրվեց 2023 թվականին, երբ բանակցությունները դադարեցվեցին, երբ ԵՄ-ն մերժեց Ավստրալիայի պահանջը՝ տարեկան 40,000 տոննա տավարի միս ներմուծելու համար՝ փոխարենը առաջարկելով ոչ ավելի, քան 30,000 տոննա։
Երեքշաբթի օրը կնքված վերջնական համաձայնագիրը թույլ է տալիս տարեկան ԵՄ ներմուծել 30,600 տոննա տավարի միս։ Ոչխարի և այծի մսի համար Բրյուսելը ընդունեց 25,000 տոննա անմաքս քվոտա, մինչդեռ շաքարը սահմանափակվեց 35,000 տոննա հում շաքարեղեգով՝ վերամշակման համար, իսկ բրնձը՝ տարեկան 8,500 տոննա։
Այնուամենայնիվ, հնարավոր է՝ Մերկոսուրից դասեր քաղելով, Բրյուսելը քվոտաների վերաբերյալ մի քանի պայմաններ դրեց։ Տավարի մսի ներմուծումը, որը պետք է լինի խոտով կերակրվող անասուններից, փուլ առ փուլ կներմուծվի 10 տարվա ընթացքում, ոչխարի միսը՝ 7 տարվա ընթացքում, իսկ բրնձը՝ 5 տարվա ընթացքում։ Շաքարը նույնպես կենթարկվի հավաստագրման՝ մասնավոր կայունության ծրագրի շրջանակներում։
Պաշտպանության կետերը, որոնք թույլ են տալիս երկու կողմերին արձագանքել շուկայի խափանումներին, կգործեն յոթ տարի, բայց երկարաձգվում են զգայուն գյուղատնտեսական ապրանքների համար՝ 15 տարի տավարի մսի, 12 տարի ոչխարի մսի և 10 տարի բրնձի համար։
Սակայն ֆերմերների ներկայացուցիչը Euronews-ին ասել է, որ պաշտպանության մեխանիզմների արդյունավետության վերաբերյալ լուրջ կասկածներ կան. «Մեր ընդհանուր փորձը պաշտպանության միջոցների հետ կապված ցույց է տալիս, որ դրանք չափազանց դժվար է ակտիվացնել, քանի որ ապացուցման բեռը մեզ՝ ֆերմերներիս վրա է»։
Հանձնաժողովի վիրավորական օրակարգը
Ի տարբերություն դրա, գյուղատնտեսությունը շատ ավելի քիչ վիճելի էր Հնդկաստանի հետ բանակցություններում, որտեղ Նյու Դելին ինքը դիմադրեց իր շուկայի բացմանը՝ ներքին գյուղատնտեսական զգայունության պատճառով, մասնավորապես կաթնամթերքի ոլորտում։ ԵՄ զգայուն արտադրանքը մեծ մասամբ բացառված էր։
Սակայն գինին առանձնանում էր Բրյուսելի վիրավորական օրակարգում, որտեղ Հնդկաստանի մաքսատուրքերը յոթ տարվա ընթացքում կրճատվել են 150%-ից մինչև 20%՝ պրեմիում գինիների և 30%՝ միջին դասի ապրանքների համար։ Ավտոմեքենաների սակագները նույնպես կնվազեն 110%-ից մինչև 10%, բայց տասնամյակ անց տարեկան 250,000 մեքենայի քվոտայով, որի ընթացքում չինացի արտադրողները մեծ հնարավորություններ ունեն ամրապնդելու իրենց դիրքերը։
Ավստրալիայի հետ բանակցություններում ԵՄ-ն կրկին ձգտեց իր գինու ավելի մեծ հասանելիության, բայց հանդիպեց տեղական արտադրողների ուժեղ դիմադրությանը։ Վերջիվերջո, գործարքը պաշտպանում է ԵՄ-ի ավելի քան 1600 գինու GI-ներ, գումարած 12 անդամ պետությունների ավելի քան 50 նորերը։
Պրոսեկոյի հարցում ավստրալիացի արտադրողներին դեռևս թույլատրվելու է օգտագործել այդ տերմինը երկրի ներսում՝ մոխրագույն խաղողի տեսակը նշելու համար, եթե այն կապված լինի ավստրալիական GI-ի հետ, ընդ որում՝ Կանբերրան համաձայնվել է դադարեցնել նման գինիների արտահանումը 10 տարի անց։
ԵՄ-ն նաև ապահովեց 165 գյուղատնտեսական սննդամթերքի GI-ների և 231 սպիրտային խմիչքների GI-ների պաշտպանությունը։ Սակայն այն չկարողացավ վերացնել Ավստրալիայի շքեղ ավտոմեքենաների հարկը՝ փոխարենը ապահովելով արտոնյալ վերաբերմունք ԵՄ էլեկտրական մեքենաների համար։ Սակայն Բրյուսելը շահեց կարևոր հումքի հասանելիության բարելավում՝ ԵՄ-ի հիմնական պահանջ, որը կարող էր հանգեցնել մսի հարցում ավելի շատ զիջումների։
Բաց մի թողեք
