Կիպրոսի խորհրդարանական ընտրություններ. ԴԻՍԻ-ն և ԱԿԵԼ-ը մրցում են առաջին տեղի համար, քանի որ ծայրահեղ աջերը առաջընթաց են գրանցում

Կիպրոսի ավանդական կենտրոնաաջ և ձախ կուսակցությունները պահպանում են իրենց դիրքերը, մինչդեռ ծայրահեղ աջ ELAM-ը առաջընթաց է գրանցում և բարձրանում է երրորդ տեղ։
ԴԻՍԻ-ն և ԱԿԵԼ-ը միմյանց դեմ են պայքարում Կիպրոսի խորհրդարանական ընտրություններում առաջին տեղի համար։
Հանրային հեռարձակող RIK-ի կողմից անցկացված էքզիթ փոլի համաձայն՝ կենտրոնաաջ Դեմոկրատական միավորումը (ԴԻՍԻ) կանխատեսվում է, որ կհավաքի 22.5%-ից մինչև 25.5%, մինչդեռ ձախակողմյան AKEL-ը՝ 21%-ից մինչև 24%։
Աջ ծայրահեղ ELAM-ը երրորդ տեղում է՝ 10.5%-12.5%, իսկ կենտրոնամետ DIKO-ն՝ չորրորդում՝ 8%-10%։
Խորհրդարան մտնելու 4% շեմը հաղթահարում են Եվրախորհրդարանի անդամ Ֆիդիաս Պանայոտուի «Ուղիղ ժողովրդավարություն» կուսակցությունը և նախկին գլխավոր աուդիտոր Օդիսեաս Միքայելիդեսի նորաստեղծ ALMA-ն։
EDEK-ը և Volt-ը պայքարում են խորհրդարանում ներկայացվածության համար: Համաեվրոպական և ֆեդերալիստական Volt կուսակցության համար սա առաջին դեպքը կլինի Կիպրոսում։ Ահա RIK հարցման կենտրոնի կողմից հրապարակված առաջին գնահատականի մանրամասն տվյալները.
DISY: 22.5 – 25.5 %
AKEL: 21 – 24 %
ELAM: 10.5 – 12.5 %
DIKO: 8 – 10 %
ALMA: 4.5 – 5.5 %
Ուղիղ ժողովրդավարություն: 5.5 – 7.5 %
Volt: 3 – 4 %
EDEK: 3 – 4 %
Էկոլոգների շարժում – Քաղաքացիների համագործակցություն: 2 – 3 %
DIPA: 2 – 3 %
Որսորդների շարժում: 2 – 3 %
Այլ: 6 – 8 %
Ժամը 17:00-ի դրությամբ քվեարկել էր 351,281 ընտրող, ինչը նշանակում է, որ մասնակցությունը կազմել է 61.2%: 2021 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների նույն պահին քվեարկությանը մասնակցել էր գրանցված ընտրողների 56.7%-ը։
Կուսակցություններ և թեկնածուներ
Այս տարվա ընտրություններին մասնակցում է ընդհանուր առմամբ 752 թեկնածու, որոնցից 743-ը՝ ավելի քան 18 կուսակցական կազմավորումներից, իսկ 9-ը՝ անկախ: Այս գործընթացի արդյունքում կընտրվեն Ներկայացուցիչների պալատի 80 անդամներից 56-ը։
1963 թվականից ի վեր կիպրոսցի թուրքերին հատկացված 24 տեղերը թափուր են մնացել, քանի որ նրանք դուրս են եկել Կիպրոսի Հանրապետության ինստիտուտներից, և Ներկայացուցիչների պալատը փաստացի բաղկացած է եղել 56 տեղից։
ԴԻՍԻ, ԱԿԵԼ, ԴԻԿՈ, EDEK և DIPA ավանդական կուսակցությունների հետ մեկտեղ, նոր քաղաքական կազմավորումները նույնպես մասնակցում են ընտրություններին՝ ձգտելով արտահայտել դժգոհությունը ներկայիս քաղաքական համակարգից։
Հատկապես հետաքրքրություն է առաջացնում նախկին գլխավոր աուդիտոր Օդիսեաս Միքայելիդեսի գլխավորած ԱԼՄԱ-ի՝ «Քաղաքացիներ Կիպրոսի համար» կուսակցության, «Վոլտ Կիպրոս»-ի, ինչպես նաև Եվրախորհրդարանի անդամ Ֆիդիաս Պանայոտուի «Ուղիղ ժողովրդավարություն» կուսակցության ներկայությունը։ Միևնույն ժամանակ, ELAM-ը, կարծես, ամրապնդվել է՝ փորձելով օգտվել բարձր գների, միգրացիայի և անապահովության ավելի լայն զգացողության նկատմամբ հանրային զայրույթից։
Ինչու են խորհրդարանական ընտրությունները կարևոր
Չնայած Կիպրոսն ունի նախագահական համակարգ, և կառավարությունը ուղղակիորեն կախված չէ խորհրդարանական մեծամասնությունից, նոր խորհրդարանը կարևոր դեր կխաղա օրենսդրության, բարեփոխումների և պետական բյուջեների հաստատման գործում։
Խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքը, ինչպես նաև կանխատեսվում է, կձևավորի քաղաքական դաշինքները, նախագահ Քրիստոդուլիդեսի կառավարության ուժը և տնտեսության, միգրացիայի, սոցիալական քաղաքականության և էներգետիկայի վերաբերյալ հիմնական քաղաքականությունը առաջ մղելու նրա կարողությունը։
Քվեարկությունը նույնպես դիտվում է որպես 2028 թվականի նախագահական ընտրությունների գլխավոր փորձ։
Քվեարկությանը մասնակցելու իրավունք ունի ավելի քան 568,000 գրանցված ընտրող։ Ընտրատեղամասեր են բացվել Կիպրոսի 1217 և արտասահմանյան 13 վայրերում, այդ թվում՝ հինգը՝ Աթենքում, երեքը՝ Սալոնիկում, չորսը՝ Լոնդոնում և մեկը՝ Բրյուսելում։
Առաջին արդյունքները սպասվում են ընտրատեղամասերի փակվելուց մոտ կես ժամ անց։
Մոտավորապես ժամը 21:30-ին յուրաքանչյուր ցուցակի համար ձայների բաշխումը և տեղերի քանակը պետք է պարզ դառնան։ Կեսգիշերից հետո վաղ ժամերին հայտնի կդառնա, թե յուրաքանչյուր ցուցակից որ թեկնածուներն են ընտրվել։
