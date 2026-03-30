Ռուսաստանում համընդհանուր զորահավա՞ք է սպասվում

Ռուսաստանում «համընդհանուր զորահավաքի» թեման օրակարգում չէ։ Այս մասին հայտարարել է Կրեմլի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը՝ մեկնաբանելով Ֆինլանդիայի նախագահ Ալեքսանդր Ստուբի հայտարարությունը, որը նշել էր, թե Ռուսաստանի իշխանություններն, իբր, կարող են հայտարարել ընդհանուր զորակոչ։
«Հիմա, երբ մենք հայտնվել ենք այնպիսի իրավիճակում, երբ ուկրաինացիները ամսական սպանում են ավելի քան 30,000 ռուսի, և ռուսները չեն կարող վերականգնել իրենց բանակը, մոտենում ենք այն կետին, երբ Ռուսաստանի կողմից ընդհանուր զորահավաք կարող է պահանջվել, և կարծում եմ, որ դա խնդիրներ կստեղծի», – ասել է Ստուբը։
«Նման թեմա օրակարգում չկա», – ասել է Պեսկովը ճեպազրույցի ժամանակ։
Հիշեցնենք, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը մասնակի զորահավաքի մասին այտարարել էր 2022 թվականի սեպտեմբերի 21-ին։ Դրա ավարտի մասին հայտարարվել է հոկտեմբերի 31-ին, սակայն պաշտոնական հրամանագիր չի ստորագրվել։
Անցյալ շաբաթավերջին Ռուսաստանի ՊՆ գլխավոր շտաբը զեկուցել է երկրում զորակոչի արշավի մասին՝ վստահեցնելով, որ զինվորական ծառայության զորակոչվածները չեն ուղարկվի Ուկրաինայի դեմ պատերազմին։
Ֆինլանդիայի նախագահ Ալեքսանդր Ստուբը հայտարարել է, որ Ռուսաստանում կարող է սկսվել զորահավաքի նոր ալիք։
