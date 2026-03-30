Եվրախորհրդարանի պատգամավորները միավորվում են Հունգարիայի ընտրություններում՝ չնայած գաղափարախոսական տարաձայնություններին

Եվրոպացի օրենսդիրների մեծամասնությունը հույս ունի տեսնել Օրբանի անկումը Հունգարիայի առաջիկա ընտրություններում, որոնք լայնորեն համարվում են Բրյուսելում վճռորոշ պահ: Նույնիսկ ձախակողմյան օրենսդիրները աջակցում են Օրբանի մրցակցին՝ Պետեր Մագյարին, Եվրոպայի ապագայի համար վճռորոշ քվեարկության ժամանակ:
Հունգարիայի ընտրություններին մնացել է երկու շաբաթ, և Բրյուսելում քարոզարշավը նույնպես թեժանում է:
Մինչդեռ Եվրոպական հանձնաժողովը պահպանել է իր գաղտնիությունը՝ ցանկացած հակասությունից խուսափելու համար, եվրոպացի օրենսդիրները բարձրաձայնում են իրենց կարծիքը:
Euronews-ը գնահատում է, որ խորհրդարանական խմբերի մեծ մասը, որոնք միասին կազմում են Եվրախորհրդարանի պատգամավորների ավելի քան երեք քառորդը, դեմ են վարչապետ Վիկտոր Օրբանին և որոշ չափով կողմ են ընդդիմության առաջնորդ Պետեր Մագյարին:
«Այս քվեարկությունը բացարձակապես խաղի կանոնները փոխող գործոն է», – ասել է Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության ականավոր անդամ Անդրեյ Կովաչևը: «Խումբը լիովին աջակցում է Տիսային [մագյարի կուսակցությանը]», – ասաց նա Euronews-ին՝ չնայած վերջերս ԵՄ-Մերկոսուր առևտրային համաձայնագրի նման հարցերի շուրջ ծագած տարաձայնություններին։ «Օրբանի տապալումը շատ կարևոր է ԵՄ ապագայի համար»։
EU Matrix վերլուծական կենտրոնի կողմից կատարված հաշվարկների համաձայն՝ Հունգարիան այն երկիրն է եղել, որը 2020-ականներին ամենահաճախ է դեմ արտահայտվել այլ անդամ պետությունների որոշումներին, ինչը կարող է բացատրել, թե ինչու են Բրյուսելում շատերը կողմ ավելի հաշտվողական կառավարության, քան Օրբանինը։
Մի քանի օրենսդիրներ համաձայն են, որ Օրբանի պարտությունը կխնայի Եվրոպային իր ամենահաճախ ներքին մարտահրավերներից մեկից, մասնավորապես՝ վերջերս բացահայտված բացահայտումների լույսի ներքո, որ Հունգարիայի արտաքին գործերի նախարարը զանգահարել է Ռուսաստանի գործընկեր Սերգեյ Լավրովին ԵՄ կարևոր հանդիպումներից առաջ և հետո։
«Օրբանը վաղուց է հանդես եկել որպես Պուտինի մարդ ԵՄ-ում», – Euronews-ին ասաց գերմանացի Եվրախորհրդարանի անդամ Դանիել Ֆրոյնդը։ «Նրա մշտական վետոները և քաղաքական մանևրները խաթարում են եվրոպական անվտանգությունը»։
Ֆիդեսի պարտությունը կլինի հաղթանակ Եվրախորհրդարանի պատգամավորների մեծամասնության համար, ովքեր վերջին տարիներին կոշտ դիրքորոշում են զբաղեցրել Հունգարիայի կառավարության դեմ՝ քննադատելով կոռուպցիան, օրենքի գերակայության քայքայումը և մամուլի ազատության ու քաղաքական հակառակորդների նկատմամբ ճնշումները։
Նախորդ ժամկետների ընթացքում, օրինակ, օրենսդիրները Հունգարիայի դեմ սկսեցին 7-րդ հոդվածի ընթացակարգը, որը, ի վերջո, կարող է զրկել երկրին ԵՄ-ում քվեարկելու իրավունքից՝ երկիրը հայտարարեցին «ընտրական ավտոկրատիա» և խնդրեցին Բուդապեշտին հրաժարվել Միության ռոտացիոն նախագահությունից։
Այս օրենսդիր մարմնում Խորհրդարանը հաստատեց զեկույց, որը խստորեն քննադատում էր դատական միջամտությունը, կոռուպցիան, ԵՄ միջոցների չարաշահումը և երկրում քաղաքացիական հասարակության վրա հարձակումները։
«[Օրբանի անկումը] կնշանակեր, որ ընտրողները համաձայն են, որ օրենքի գերակայությունը պետք է վերականգնվի Հունգարիայում», – Euronews-ին ասել է հոլանդացի Եվրախորհրդարանի պատգամավոր Տինեկե Ստրիկը, որը զեկուցողն է գործի համար։ «Դա կարող է իրականացվել միայն նրա պարտությամբ»։
Պետեր Մագյարը բոլորի հույսն է, այդ թվում՝ ձախերի
Խորհրդարանի կողմից Օրբանի նկատմամբ ցուցաբերած դիմադրությունը հանգեցնում է նրա հակառակորդ Պետեր Մագյարի՝ «Տիզա» կուսակցության առաջնորդի լայն աջակցությանը։
«Առաջիկա ընտրությունները վճռորոշ են, ազատ, բազմակարծիք ժողովրդավարությանը վերադառնալու անխափան խթան», – Euronews-ին ասել է «Renew Europe» խմբի նախագահ Վալերի Հայերը՝ արտացոլելով խորհրդարանում լայնորեն տարածված տեսակետը, որտեղ Հունգարիայի ընտրությունները համարվում են տարվա ամենակարևոր քվեարկությունը։
Չնայած Տիզան պատկանում է աջ կենտրոնամետ Եվրոպական ժողովրդական կուսակցությանը, կառավարության փոփոխության աջակցությունը տարածվում է աջակողմյան քաղաքական ուժերի սահմաններից դուրս։ Մագյարը աջակցություն է գտել ձախակողմյան օրենսդիրների շրջանում, չնայած նրանք դեմ են շրջակա միջավայրի, միգրացիայի և ԼԳԲՏՔ+ հարցերի վերաբերյալ նրա դիրքորոշման մեծ մասին։
Հարցումներում Մագյարի արագ աճը հանգեցրել է Հունգարիայում այլ ընդդիմադիր կուսակցությունների աջակցության անկմանը, որոնք տարիներ շարունակ եղել են Օրբանի հիմնական քաղաքական այլընտրանքը։
Հունգարիայի սոցիալիստական կուսակցությունը (MSZP) և Momentum-ը դուրս են եկել քարոզարշավից՝ իրենց կողմնակիցներին ուղղորդելով քվեարկել յուրաքանչյուր շրջանում ամենաուժեղ ընդդիմադիր թեկնածուի օգտին, որը սովորաբար Տիսայի անդամ է։
Բավականին անսովոր է, որ լիբերալ և ձախակողմյան Եվրախորհրդարանի պատգամավորները լուռ աջակցեն պահպանողական, կենտրոնամետ աջ քաղաքական գործչի միայն այն պատճառով, որ նա համարվում է ավելի եվրոպամետ, քան ներկայիս վարչապետը։
«Իդեալական աշխարհում ես կցանկանայի տեսնել իմ սոցիալիստ գործընկեր Կլարա Դոբրևին Հունգարիայի ղեկին», – ասաց ֆրանսիացի սոցիալիստ Եվրախորհրդարանի անդամ Քլոե Ռիդելը՝ նկատի ունենալով Հունգարիայի սոցիալիստական կուսակցության՝ Դեմոկրատիկուս Կոալիցիոնի անդամ Դոբրևին։ «Բայց հիմա առաջնահերթությունը կոռումպացված ռեժիմից ազատվելն է, ուստի Օրբանին վռնդելը»։
Նա հույս ունի, որ Օրբանը կպարտվի ընտրություններում՝ կանխելու համար, որ նա «պատանդ պահի ԵՄ-ին», չնայած երաշխավորված չէ, որ իր մրցակիցը կկատարի իր քարոզարշավի խոստումները։
Նա հույս ունի, որ Օրբանը կպարտվի ընտրություններում՝ կանխելու համար, որ նա «պատանդ պահի ԵՄ-ն», չնայած որ երաշխավորված չէ, որ իր հակառակորդը կկատարի իր նախընտրական խոստումները։
«Կանաչները», որոնք վերջին տարիներին Բուդապեշտի կառավարության դեմ ամենաակտիվ Եվրախորհրդարանի պատգամավորներից են եղել, կօգտագործեն իրենց սոցիալական ցանցերը՝ «կոչ անելու բոլոր հունգարացիներին գնալ քվեարկության և տապալել այս համակարգը», – ասել է խմբի Եվրախորհրդարանի անդամներից մեկը։
Եվրախորհրդարանի ձախերը պաշտոնապես չեն աջակցում որևէ թեկնածուի, բայց «անհամբեր սպասում են Օրբանի անկմանը», – Euronews-ին ասել է խմբի ներկայացուցիչը։
Ո՞վ է աջակցում Օրբանին խորհրդարանում
Չնայած քննադատների երկար շարքին, Օրբանը դեռևս պահպանում է որոշ կողմնակիցներ Եվրախորհրդարանում և ամբողջ ԵՄ-ում։
Եվրոպացի ազգայնական առաջնորդները, այդ թվում՝ Ֆրանսիայի Մարին Լե Պենը և Իտալիայի Մատեո Սալվինին, իրենց աջակցությունը հայտնեցին ներկայիս վարչապետին մարտի 23-ին Բուդապեշտում կայացած «Հայրենասերների մեծ ժողով» անվանումով միջոցառման ժամանակ։
«Ֆիդեսը» պատկանում է «Եվրոպայի հայրենասերներ» (PFE կամ Հայրենասերներ) կուսակցությանը, որը Եվրախորհրդարանում երրորդ ամենամեծն է, և Օրբանի կառավարությունը վայելում է աջակցություն նույնիսկ իր քաղաքական դաշնակիցներից այն կողմ, որտեղ հարյուրից ավելի Եվրախորհրդարանի անդամներ հույս ունեն նրա վերանշանակմանը որպես վարչապետ։
«Սուվերեն Ազգերի Եվրոպան» (ESN)՝ խորհրդարանի մյուս ծայրահեղ աջ խումբը, պաշտոնապես կաջակցի «Մեր Հայրենիքի շարժմանը», որը խմբի մաս կազմող աննշան ազգայնական ուժ է և ունի մոտ 6% ձայն։
Այնուամենայնիվ, ESN Եվրախորհրդարանի անդամները նշում են, որ հիանում են Օրբանով միգրացիայի հարցում նրա կոշտ դիրքորոշման, ԵՄ-ի դեմ և «արթնացման դեմ» պատմողականության համար։
«Ես հույս ունեմ, որ «Ֆիդեսը» կմնա կառավարությունում, իդեալականում՝ մեր գործընկերների հետ կոալիցիայում, որպես ուղղիչ ուժ։ Գաղտնիք չէ, որ մենք լավ հարաբերություններ ենք պահպանում Վիկտոր Օրբանի հետ», – Euronews-ին ասել է «Գերմանիայի համար այլընտրանք» (AfD) Եվրախորհրդարանի անդամ Տոմաշ Ֆրյոլիխը՝ անդրադառնալով հունգարացի առաջնորդի և AfD-ի առաջնորդ Ալիս Վայդելի միջև վերջերս կայացած հանդիպմանը։
Աջակողմյան Եվրոպական պահպանողականներն ու ռեֆորմիստները (ECR) չեն աջակցում Օրբանին, չնայած խմբի որոշ կուսակցություններ, ինչպիսիք են Լեհաստանի «Իրավունք և արդարադատություն» կուսակցությունը և Ջորջիա Մելոնիի «Իտալիայի եղբայրներ» կուսակցությունը, աջակցում են նրան։
«Մեր խումբը միասնական դիրքորոշում չի ընդունում Հունգարիայի ընտրությունների հարցում», – Euronews-ին ասել է համանախագահ Նիկոլա Պրոկաչչինին՝ արտացոլելով ազգային պատվիրակությունների տարբեր տեսակետները։
