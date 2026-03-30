Շվեդիան մեղադրում է տղամարդուն կնոջը 100-ից ավելի տղամարդկանց սեռական ծառայություններ մատուցելու հարկադրելու մեջ

Բացի ծանրացուցիչ հանգամանքներում կավատության մեղադրանքից, 62-ամյա կասկածյալը մեղադրվում է նաև ութ բռնաբարության մեջ։
Շվեդ դատախազը երկուշաբթի օրը մեղադրել է տղամարդուն ծանրացուցիչ հանգամանքներում կավատության, հարձակման և բազմակի բռնաբարությունների մեջ, այն բանից հետո, երբ նա, իբր, իր կնոջ սեռական ծառայությունները վաճառել է ավելի քան 120 տղամարդկանց։
62-ամյա տղամարդը ձերբակալվել է հոկտեմբերի վերջին, երբ նրա կինը նրա մասին հայտնել է ոստիկանություն Շվեդիայի հյուսիսում, և այդ ժամանակվանից ի վեր նա կալանքի տակ է։
Մեղադրական եզրակացության համաձայն, տղամարդը տարիներ շարունակ ֆինանսական օգուտ է ստացել կնոջը «սեռական գործողություններ կատարելու և դրանց ենթարկվելու» ճնշում գործադրելուց։
Տղամարդուն մեղադրել են առցանց գովազդներ ստեղծելու, հանդիպումներ կազմակերպելու, հսկողություն իրականացնելու և կնոջը առցանց սեռական գործողություններ կատարելու ճնշում գործադրելու մեջ՝ ավելի շատ հաճախորդներ գրավելու համար։
Նա նաև մեղադրվել է բռնի լինելու և նրան սպառնալու, նրա նկատմամբ վախը շահագործելու և նրա թմրամոլությունից օգտվելու մեջ, ինչը, ըստ դատախազի, «անողոք շահագործում» է։
Մեղադրանքներում նաև մանրամասն նկարագրված են հայցվորին ուղղված մի քանի սպառնալիքներ, որոնցից մի քանիսը ներառում են «հրեշին» ազատ արձակելու մասին նախազգուշացումներ։
Մեղադրող Իդա Աններստեդտը փետրվարին հայտարարել է, որ իշխանությունները բացահայտել են մոտ 120 անձանց, որոնք կասկածվում են սեռական ծառայություններ գնելու մեջ։
Դեպքերը, ենթադրաբար, տեղի են ունեցել 2022 թվականի օգոստոսից մինչև 2025 թվականի հոկտեմբերը։
Բացի ծանրացուցիչ հանգամանքների պատճառով կավատության մեղադրանքից, տղամարդը, որը հերքում է մեղադրանքները, մեղադրվել է նաև ութ բռնաբարության մեջ։
Դրանք ներառում են մեկ միջադեպ հաճախորդի հետ և մի քանի միջադեպեր, երբ նրան ստիպել են սեռական գործողություններ կատարել իր նկատմամբ։
Նա նաև մեղադրվել է չորս բռնաբարության փորձի և չորս հարձակման մեջ։
Կնոջը ներկայացնող փաստաբան Սիլվիա Ինգոլֆսդոտիրը AFP լրատվական գործակալությանը հայտնել է, որ մեղադրանքները բխում են «լուրջ և ծանրացուցիչ հանգամանքների պատճառով» կատարված «ծանր հանցագործություններից», որոնց զոհ է դարձել իր հաճախորդը։
«Նա այժմ հույս ունի արդարադատություն ստանալ», – ասել է Ինգոլֆսդոտիրը SMS հաղորդագրության մեջ։
Հանրային հեռարձակող SVT-ի տվյալներով՝ տղամարդը նախկինում եղել է Hells Angels բայքերական խմբի բարձրաստիճան անդամ։
Հեռարձակողը նաև հայտնել է, որ դատավարությունը նախապես նախատեսված էր սկսել ապրիլի 13-ին։
Զուգահեռներ Պելիկոտի հետ
Գործը, հավանաբար, կհամեմատվի Ժիզել Պելիկոտի գործի հետ՝ 73-ամյա ֆրանսիացի կնոջ, որը գովաբանվում է որպես ֆեմինիստական խորհրդանիշ՝ բազմակի բռնաբարության գործում անանունության իրավունքից հրաժարվելու համար։
2011-ից 2020 թվականներին Պելիկոտին թմրանյութ են տվել և բռնաբարել իր ամուսինը՝ Դոմինիկը, և տասնյակ այլ տղամարդիկ, երբ նա անգիտակից վիճակում էր։
Նա բռնության մասին իմացել է 2020 թվականին, երբ իր ամուսինը ձերբակալվել է սուպերմարկետում կանանց վրա կրծկալով սեքս անելու համար, և նրա համակարգչում հետագա ոստիկանության կողմից կատարված խուզարկությունը ցույց է տվել նրա բռնաբարության լուսանկարներ։
Նրա գործը ցնցել է Ֆրանսիան և գրավել միջազգային լրատվամիջոցների զգալի ուշադրությունը։
Պելիկոտը այդ ժամանակվանից ի վեր դարձել է սեռական բռնության դեմ պայքարի խորհրդանիշ, և այս ցնցող դեպքը խթանել է ազգային հաշվեհարդարը Ֆրանսիայում բռնաբարության մշակույթի վերաբերյալ։
Անցյալ տարվա հուլիսին նա արժանացավ Ֆրանսիայի բարձրագույն պարգևին՝ Պատվո լեգեոնի ասպետի կոչմանը՝ Ֆրանսիայի Բաստիլի գրավման օրվա նախօրեին։
Դոմինիկ Պելիկոն դատապարտվեց 20 տարվա ազատազրկման, մինչդեռ մյուս մեղադրյալների համար նախատեսված պատիժները տատանվում էին երեքից մինչև տասնհինգ տարվա ազատազրկման։
