«Մի՛ ստիպիր ինձ հետապնդել քեզ». արտահոսած հաղորդագրությունները բացահայտում են, թե ինչպես են ռուս լրտեսները հավաքագրում, ճնշում և գործի դնում իրենց լրտեսներին։
Հաղորդագրությունների և ձայնագրությունների մի ամբողջ հավաքածու հազվագյուտ պատկերացում է տալիս Եվրոպայում ընդդիմադիր խմբավորումների մեջ ներթափանցելու Մոսկվայի ջանքերի մասին։
2024 թվականի Նոր տարվա նախօրեին, երբ շատ ռուսներ զանգահարում էին ընտանիքին և ընկերներին տոնական մաղթանքներով, Մոսկվայում բնակվող 21-ամյա համակարգչային գիտությունների ուսանողը ստացավ բոլորովին այլ տեսակի ողջույն։
«Ճակատագիրը շարունակում է քեզ հեռու պահել քրեական հետապնդումից, բանակից։ Հուսով եմ՝ ամեն ինչ քեզ համար լավ կլինի», – ասաց զանգահարողը։ Այնուհետև բարեմաղթանքները ստացան ավելի մռայլ երանգ. «Մի՛ մոռացիր հայրենիքդ։ Եվ կիսվիր ավելի շատ տեղեկություններով»։
Ուսանողը, որին մենք համաձայնել ենք անվանել Իվան՝ նրա անվտանգության համար վախենալու պատճառով, վախեցած էր, բայց ոչ զարմացած։
Նախորդ տարվա ընթացքում նրան հետապնդում էին նույն մարդը և իր գործընկերը, երկուսն էլ ռուս հետախուզության աշխատակիցներ էին։ Այն սկսվել էր 16 ամիս առաջ, այն բանից հետո, երբ նրանք ձերբակալել էին Իվանին և առաջարկել գործարք. տեղեկացնել Կրեմլի դեմ շրջանակների իր ծանոթների մասին, որոնցից շատերը փախել էին արտասահման, կամ բանտ նստել։
Ամանորյա զանգը Իվանի և նրա աշխատակիցների միջև տրամադրված տեքստային հաղորդագրությունների և ձայնագրված զրույցների մի մասն է։
Այն ժամանակ, երբ Կրեմլը Եվրոպայում լայնածավալ դիվերսիաների և լրտեսության արշավ է իրականացնում, դրանք հազվագյուտ վավերագրական պատկերացում են տալիս այն մասին, թե ինչպես են ռուսական հետախուզական գործակալությունները հավաքագրում, հարկադրում և կառավարում տեղեկատուներին։
Քանի որ այս երկարատև պրակտիկան տարածվում է Ռուսաստանի սահմաններից այն կողմ, այն նոր մարտահրավերներ է ստեղծում եվրոպական ընդունող երկրների և նրանց հետախուզական գործակալությունների համար։
Զրույցները, որոնք տեղի են ունեցել 2023-2025 թվականների ամառների միջև, բացահայտում են «լավ ոստիկան, վատ ոստիկան» ռեժիմ՝ Իվանին ճնշելու համար, որպեսզի նա ներթափանցի ընդդիմադիր խմբի առցանց հաղորդակցության մեջ և Մոսկվայից հաղորդի նրանց գործունեության մասին Եվրոպայում։
Տղամարդիկ ծարավ էին թվացյալ աննշան մանրամասների, և նրանց հետաքրքրությունը սահմանափակված չէր միայն Ռուսաստանի քաղաքացիներով։ Նրանք նաև ցանկանում էին մանրամասներ իմանալ այն անձանց մասին, ովքեր՝ ռուսներ կամ այլք, օգնում են Եվրոպայում գտնվող ներգաղթյալներին, լինեն դրանք լեզվի ուսուցիչներ, թե արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնյաներ այն երկրներում, որտեղ այլախոհները նոր տուն են գտել։
«Պարզեք, թե ով է գտնվում Եվրոպայում և որ երկրում, և ով է օգնում նրանց, այդ թվում՝ մասնագիտացված կազմակերպությունների», – ասվում է հաղորդագրություններից մեկում։
Երբ Իվանը պատմեց գործակալներից մեկին 2024 թվականի նոյեմբերին Բեռլինում կայացած հանրահավաքի մասին, որը բողոքում էր Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինա լիամասշտաբ ներխուժման դեմ, գործակալը պնդեց ավելին. «Ես ասում եմ ձեզ, նկարագրեք այն, նկարագրեք այն, ուղարկեք ինձ զեկույց», – գրել է նա։ «Մի՛ ստիպեք ինձ հետապնդել ձեզ»։
«Մենք արդեն ամեն ինչ գիտենք, բայց կցանկանայինք ավելին իմանալ», – ասվում է մեկ այլ հաղորդագրության մեջ։
«Միանգամյա օգտագործման ակտիվներ»
Մոսկվայի կողմից Ուկրաինայի վրա համընդհանուր հարձակումից ի վեր հարյուր հազարավոր ռուսներ լքել են երկիրը, որոնց թվում են Կրեմլի ամենաաղմկոտ քննադատներից մի քանիսը։
Եվրոպայում նրանք հույս ունեին անվտանգություն գտնել։ Դրա փոխարեն նրանք դարձել են և՛ ռուսական անվտանգության ծառայությունների թիրախը, և՛ ցանկալի ակտիվը։
Մինչդեռ մեծ ուշադրություն է դարձվել «միանգամյա օգտագործման գործակալներին», որոնք հավաքագրվել են առցանց՝ դիվերսիաների կամ վանդալիզմի գործողությունների համար, Իվանի կողմից կիսված զրույցները մատնանշում են այլ մարտավարություն՝ ընդդիմադիր շրջանակներում ներդրված տեղեկատուների երկարաժամկետ մշակումը։
«Մենք պետք է պատրաստ լինենք երկար ժամանակ ապրել դրա հետ», – ասել է ռուսական հետախուզության առաջատար փորձագետ Անդրեյ Սոլդատովը։
Անցյալ տարի, Ուկրաինա լայնածավալ ներխուժումից ի վեր Եվրոպայում ռուս քաղաքական այլախոհի դեմ առաջին հայտնի լրտեսական գործով, Լեհաստանը Իգոր Ռոգովին՝ աքսորյալ ընդդիմադիր ակտիվիստին, որը դարձել էր ուսանող, դատի տվեց հարավային Սոսնովեց քաղաքում։
Իշխանությունները մեղադրեցին Ռոգովին ռումբի դավադրության հետ կապված լինելու և ռուս աքսորյալներին, ինչպես նաև լեհական կառավարության պաշտոնյաներին և համալսարանական աշխատակիցներին, այդ թվում՝ լեզվի ուսուցիչներին լրտեսելու մեջ, որոնք օգնում էին նրանց նոր կյանք սկսել։
Մեղադրական եզրակացության համաձայն՝ Ռոգովը Ռուսաստանում հավաքագրվել է դաշնային անվտանգության ծառայության (ԱԱԾ) կողմից իր մեկնումից մի քանի տարի առաջ և շարունակել է իր դերը որպես լրտես աքսորում։ Ռոգովի փաստաբանը հրաժարվել է մեկնաբանել գործը, սակայն դատական փաստաթղթերում ասվում է, որ նա խոստովանել է, որ աշխատել է ԱԱԾ-ում։
Սոլդատովն ասել է, որ ռուսական անվտանգության ծառայությունների համար լրտեսների ցանցերի ստեղծումը աքսորի շրջանակներում կրկնակի նպատակ ունի։
Քանի դեռ լրտեսները մնում են անբացահայտ, նրանք կարող են Մոսկվային տեղեկատվություն տրամադրել Կրեմլի քննադատների գտնվելու վայրի, անձնական կյանքի և խոցելիության մասին այն ժամանակ, երբ այն սահմանափակել է նրանց հասանելիությունը տասնյակ ռուս լրտեսների արտաքսման պատճառով։ Եվ եթե լրտեսը բռնվում է, ինչպես Ռոգովի դեպքում, դա անվստահություն է առաջացնում՝ ինչպես ակտիվիստական շրջանակներում, այնպես էլ նրանց և նրանց ընդունող երկրների միջև։
«Ամեն դեպքում, դա փոխադարձ շահեկան է», – ասել է Սոլդատովը։
Մինչ Մոսկվան հրապարակավ աքսորված ընդդիմադիր գործիչներին որակում է որպես մարգինալ և անտեղի, նրանց նկատմամբ ցուցաբերվող ուշադրությունը վկայում է խորը անապահովության մասին։ Բացի ներթափանցման ջանքերից, Ռուսաստանի իշխանությունները շարունակում են քրեական գործեր հարուցել Կրեմլի քննադատների դեմ, նույնիսկ հեռակա կարգով, նրանց անվանելով «ծայրահեղականներ» կամ «ահաբեկիչներ»։
Սոլդատովի բացատրությամբ՝ անվտանգության ծառայությունների տրամաբանությունն այն է, որ մինչ այսօրվա աքսորյալները կարող են անկարևոր թվալ, այդպես էր թվում նաև Վլադիմիր Լենինը 1917 թվականի հեղափոխություններից առաջ, որոնք տապալեցին այն ժամանակվա ցարին և Ռոմանովների ավելի քան 300 տարվա կառավարմանը։
«ԱԴԾ-ի տեսանկյունից նրանք չեն կարող թույլ տալ նույնիսկ 1 տոկոս հավանականություն, որ այս մարդիկ մի օր կարող են խաթարել Ռուսաստանի քաղաքական կայունությունը» կամ սպառնալ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի իշխանությանը, ասաց Սոլդատովը։
«Մի՛ փորձեք ինձ հիմարի տեղ դնել»
Իվանի խնդիրները սկսվել են 2023 թվականի ամռանը։ Նա նոր էր դուրս եկել ռեակտիվ կամրջից՝ Մոսկվայի Շերեմետևո օդանավակայանում վայրէջք կատարելուց հետո՝ վերադառնալով իր ծնողներին այցելելուց երկուսուկես ժամվա թռիչքի հեռավորության վրա գտնվող ռուսական քաղաքում, երբ նրան մոտեցել են քաղաքացիական հագուստով երկու տղամարդիկ և երկու համազգեստով ոստիկաններ, որոնք առգրավել են նրա հեռախոսը և անձնագիրը։
Քաղաքացիական հագուստով երկու տղամարդիկ ներկայացան որպես հատկապես կարևոր գործերի քննիչներ՝ պետական հանցագործությունների հետաքննությամբ զբաղվող էլիտար ԱԴԾ վարչություն։ Նրանք շատ արագ ցույց տվեցին իրենց կրծքանշանները նրա վրա, որպեսզի տեսնեն, և ուղեկցեցին նրան դեպի ուղեբեռի կարուսելը։
Երբ նրանք սպասում էին Իվանի հետ նրա պայուսակներին, նրանք սկսեցին անփույթ կերպով նրան հարցնել անձնական կյանքի, ուսանողական պարտքերի և ծնողների մասին՝ «բաներ, որոնք նրանք կարող էին իմանալ միայն իմ հաղորդակցությունը հետևելով», – հիշում է Իվանը։ «Նրանք փնտրում էին ճնշման կետեր»։
Հետո, օդանավակայանի ոստիկանության կողմից օգտագործվող սենյակում, զրույցն ավելի լուրջ շրջադարձ ստացավ։ Երկու տղամարդիկ նրան ներկայացրեցին կազմակերպչական սխեմա՝ իր և մի քանի ծանոթների անուններով ու լուսանկարներով, մեղադրելով նրան՝ ճշգրիտ կերպով, «Վեսնա» երիտասարդական խմբին պատկանելու մեջ։
Ժողովրդավարամետ խումբը սկզբում հայտնի էր երգիծական, մեդիա-գովազդային բողոքի ակցիաներով։ 2017 թվականին նրանք կազմակերպեցին «Ռուսաստանի ապագայի հուղարկավորություն»՝ նախագահական ընտրություններից առաջ, որոնք Պուտինին տվեցին ևս մեկ ժամկետ։ Մեկ տարի անց նրանք Սանկտ Պետերբուրգի կամրջից կախեցին պաստառ՝ «Այս Աշխարհի առաջնությունը լի է արյունով» գրությամբ՝ Ռուսաստանում հյուրընկալվող ֆուտբոլային մրցաշարի եզրափակիչ փուլից առաջ։
Ուկրաինայի վրա Մոսկվայի լայնածավալ հարձակումից հետո «Վեսնան» վերածվեց երկրի հիմնական ընդդիմադիր ուժերից մեկի՝ օգնելով համակարգել և խրախուսել պատերազմի և Կրեմլի դեմ բողոքի ցույցերը։
Երկու գործակալները նաև Իվանին ցույց տվեցին մեկ այլ փաստաթուղթ, որը, կարծես, ներառում էր Telegram-ում «Վեսնայի» զրույցից հատվածներ, որոնք ջնջվել էին 2022 թվականի դեկտեմբերին ռուսական դատարանի կողմից կազմակերպությունը «ծայրահեղական» անվանվելուց հետո։
Տղամարդիկ Իվանին ընտրության հնարավորություն տվեցին։ Նա կարող էր կամ դառնալ նրանց լրտեսը, կամ նրան ուղիղ բանտ տանել, որտեղ նրան սպառնում էր 15 տարվա ազատազրկում՝ «ծայրահեղական» չաթ խմբում մասնակցելու համար։
Երբ Իվանը համաձայնվեց առաջին տարբերակին, նրան ստիպեցին ստորագրել գաղտնիության մասին փաստաթուղթ, ապա աննշան մեքենայով տարան Մոսկվայի կենտրոն, որտեղ նրան ազատ արձակեցին մետրոյի կայարանում։ «Մենք ձեզ կգրենք Telegram-ով», – հրաժեշտի խոսքում ասաց տղամարդկանցից մեկը։
Կարճ ժամանակ անց Իվանը ստացավ առաջին հաղորդագրությունը, որում առաջարկվում էր հանդիպում այն շենքից դուրս, որտեղ նա սովորում էր, որը պետք է լիներ մի քանի դեմ առ դեմ հանդիպումներից առաջինը։
Սակայն, հիմնականում, գործակալները կապի մեջ էին նրա հետ առցանց՝ Telegram-ով հաղորդագրությունների և զանգերի միջոցով։
Ուղևորները գրանցվում են Մոսկվայի Շերեմետևո միջազգային օդանավակայանի տոմսարկղերում 2024 թվականի հունիսին.
Մի բարձրահասակ և նիհար գործակալ ստանձնեց գրեթե եղբայրական դեր՝ Իվանին ընտանեկան խորհուրդներ տալով, առաջարկելով լուծել նրա ուսման հետ կապված «խնդիրները» և առաջարկելով, որ նա կարող է պաշտպանել Իվանին Ռուսաստանի զինված ուժեր զորակոչվելուց և Ուկրաինայում կռվելու ուղարկվելուց։
«Ես խոսել եմ այդ մասին, ոչ ոք ձեզ բանակ չի տանելու», – գրել է գործակալը 2024 թվականի նոյեմբերի վերջին՝ կարծես փորձելով մեղմել Իվանի մտահոգությունները, որ նա կարող է զորակոչվել բանակ։ Նա խոստացել է, որ Իվանի գործը նրա «անձնական վերահսկողության» տակ է։
Մյուս գործակալը, որն ավելի գեր էր, կարծես թե հանձնարարված էր ապահովել համապատասխանությունը սպառնալիքի միջոցով։
«Մենք մեծ հույսեր ունեինք, որ դուք մեզ կօգնեք տեղեկատվությամբ, բայց մեր շփումից ելնելով՝ դուք, կարծես, չեք կիսում այդ ցանկությունը», – մի առիթով սպառնալից գրել է նա։
Մի անգամ, երբ Իվանը բազմիցս արդարացումներ էր հորինել անձամբ չհանդիպելու համար, գործակալը, կարծես, համբերությունը կորցրեց. «Ես պարկեշտ մարդ եմ, մի՛ փորձիր ինձ հիմարի տեղ դնել։ Ոչ ոք չի շտապում քեզ հետ ընկերություն անել։ Մենք համատեղ աշխատանք ունենք անելու»։
Գարեջուր խմելու հրավերը, շարունակեց նա, «ձեզ մոտիվացնելու» և ցույց տալու համար է, որ «մենք կենդանիներ չենք և մեզ ձեր օգնությունն է պետք, որը դուք մինչ այժմ չեք տրամադրել»։
Ժամանակ առ ժամանակ դերերը փոխվում էին
«Իվան, խնդրում եմ, հոգ տար Վեսնայի հետ կապը գտնելու և վերականգնելու մասին, հասկացա՞ր», – ասաց առաջին գործակալը մեկ զանգի ժամանակ։
«Այո, փորձում եմ, հասկանում եմ, լավ», – պատասխանեց Իվանը՝ լսելի շեշտով, ինչը, կարծես, միայն ավելի էր նյարդայնացնում գործակալին։
«Ինչի՞ց ես անհանգստանում։ Ես ճնշում եմ գործադրո՞ւմ քեզ վրա։ Հանգստացիր։ Շնչիր։ Ամեն ինչ լավ կլինի։ Լավ»։
«Ավելի լավ է շատ արագ զանգահարես ինձ»։
Երկու գործակալները չէին թաքցնում, թե ինչ էին փնտրում. տեղեկություններ Կրեմլի քննադատների մասին, որոնցից շատերը փախել էին արտասահման՝ բանտ չհայտնվելու համար, քանի որ Մոսկվան ճնշել էր այլախոհներին իր ներխուժումից հետո։
Իվանի գործն էր օգտագործել իր հին կապերը՝ ներխուժելու նրանց նոր հաղորդակցման ուղիներ և տեղեկացնել ակտիվիստական ցանցերի և Կրեմլի դեմ բողոքելու նրանց ծրագրերի մասին, անկախ նրանից, թե որտեղ էին ապրում։
Հակապատերազմական պաստառներ և բողոքի ցուցանակներ են երևում գետնին՝ 2026 թվականի փետրվարին Վարշավայում Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինա լիարժեք ներխուժման չորրորդ տարեդարձին նվիրված հանրահավաքի ժամանակ.
«Նրանք [ակտիվիստները] ակտիվորեն աշխատում են և անընդհատ հավաքագրում են», – գրել է երկրորդ գործակալը: «Խնդիրն այն է, որ հասկանանք, թե որ երկրներում են տեղի ունենում կոնկրետ գործողություններ»:
Տղամարդիկ նաև մարզել են Իվանին, թե ինչպես ձեռք բերել իր նախկին ընկերների վստահությունը:
«Մի՛ խոսեք այն թեմայի մասին, որ Ռուսաստանը վատն է, դուք մտածում եք արտագաղթի մասին», – ասվում էր մեկ այլ հաղորդագրության մեջ: «Հարցրեք, թե ինչպես և որտեղ կարող եք գնալ: Օրինակ՝ որտեղ են տղաները հաստատվել, որտեղ կարող եք աշխատանք գտնել»:
Սակայն նրանք չգիտեին, որ Իվանը սկզբից կրկնակի խաղ էր խաղում:
Նա ասաց, որ ձերբակալությունից հետո շաբաթներ անց, մինչ սպասում էր, որ գործակալները կապվեն իր հետ, նրա հոգեկան առողջությունը կտրուկ վատացավ: Նրա հասարակական կյանքը կանգ առավ, և նա սկսեց հրաժարվել դասերից՝ մտածելով իր իրավիճակի մասին:
Համագործակցությունը նշանակում էր դավաճանել իր ընկերներին և, ինչպես նա տեսնում էր, իր երկրին: Դա նաև, հավանաբար, որևէ իրական օգուտ չէր տա: Երբ նա այլևս օգտակար չլինի, գործակալները, հավանաբար, նրան միևնույն է կբանտարկեն, մտածեց նա։
Նա որոշեց վստահել այն մարդկանցից մեկին, որոնց պետք է լրտեսեր. Ալեքսանդր Կաշևարովին, ով արտասահմանում ապրող «Վեսնա» ակտիվիստ էր։
Միասին նրանք մտածեցին մի խորամանկություն. ակտիվիստը Իվանին կտրամադրեր կեղծ կամ անվնաս տեղեկություններ՝ իր աշխատակիցներին փոխանցելու համար, մինչդեռ Իվանը կապահովեր փաստաթղթերը՝ Ռուսաստանից փախչելու համար։ (Կաշևարովը հաստատեց այս պատմությունը։)
2025 թվականի սկզբին նա հաջողության հասավ և շրջանցիկ ճանապարհորդությունից հետո հայտնվեց Իսպանիայում, որտեղ այժմ սպասում է ապաստանի։
Իր զարմանքին, գործակալները սկզբում, կարծես, չէին գիտակցել, որ նա փախել է։
«Դու սկսում ես ինձ հոգնեցնել։ Դու երբեք հեռախոսը չես վերցնում», – գրել է առաջին գործակալը Իվանի հեռանալուց հինգ ամիս անց։ «Մի՛ ստիպիր ինձ գալ և գտնել քեզ»։
Մի քանի ամիս անց նրանք, կարծես, կապել էին կետերը։
«Ինչո՞ւ մեկնեցիք արտասահման», – գրել է երկրորդ գործակալը։ «Ավելի լավ է շատ արագ զանգահարեք ինձ»։
Դրանից հետո հեռախոսազրույցը լռեց։
«Կամ նրանց [հետևման] համակարգը լավ չի աշխատում, կամ նրանք ունեն ինձ նման մեկ միլիոն մարդ, և նրանք որոշել են պարզապես դադարեցնել այն», – ասել է Իվանը։
Նա ասել է, որ չի մեղադրում նրանց, ովքեր ճնշման տակ ենթարկվում են և դառնում են տեղեկատուներ։
«Հիմարություն է ակնկալել, որ բոլորը հերոս կլինեն», – ասել է նա։
«Արժեքավոր թիրախ»
Հստակ չէ, թե որքան հաջող է եղել FSB-ն ընդդիմադիր շրջանակներում տեղեկատուներ հավաքագրելու հարցում։ Սակայն Իվանի պատմությունը եզակի չէ, նշել է Կաշևարովը, ով ասել է, որ անձամբ գիտի երկու նմանատիպ դեպքեր, երբ FSB-ն փորձել է հավաքագրել նախկին ակտիվիստների։
Չնայած Եվրոպայում աքսորված ռուսներին ֆիզիկապես ավելի դժվար է հասնել, նրանց, հավանաբար, դուրս չեն գա ԱԴԾ-ի տեսադաշտից, ասաց Կիրիլ Շամիևը, Եվրոպական արտաքին հարաբերությունների խորհրդի քաղաքականության փորձագետ և Եվրոպայում ռուս ներգաղթյալների մասին զեկույցի համահեղինակ։
Նա ասաց, որ աքսորյալի կարգավիճակը կարող է նրանց խոցելի դարձնել. շատերը բախվում են ֆինանսական դժվարությունների, անորոշ իրավական կարգավիճակի և ունեն ընտանիքի անդամներ Ռուսաստանում, որոնք կարող են օգտագործվել որպես լծակ իրենց դեմ։
«Դա նրանց դարձնում է ռուսական հետախուզության համար արժեքավոր թիրախ», – ասաց Շամիևը։
Ռուսական դիվերսիաների և լրտեսության դեմ պայքարելու փորձի շրջանակներում եվրոպական կառավարությունները լայնորեն փորձել են սահմանափակել իրենց սահմաններում ապրող ռուս աքսորյալների համայնքները։
Որոշ երկրներ սահմանափակել են վիզային ռեժիմները, այդ թվում՝ մարդասիրական պաշտպանություն փնտրողների համար։ Մյուսները, ինչպես Լիտվան, սահմանափակումներ են դրել երկրում գտնվող ռուս բնակիչների Ռուսաստան մեկնելու հաճախականության վրա։
Որոշ այլախոհների համար Լեհաստանում դատի տրվող ռուս ուսանող Ռոգովի ձերբակալությունից հետո աճող կասկածները վատթարացրել են արդեն իսկ լարված գոյությունը։
«Մեզնից նրանց համար, ովքեր դեմ են պատերազմին, կյանքն արդեն իսկ բավականին դժվար է», – ասաց ընդդիմադիր ակտիվիստ Արտյոմ Վաժենկովը: «Տանը [Ռուսաստանում] դու թշնամի ես, դավաճան, պետության թշնամի: Իսկ հիմա արտասահմանում [քեզ համարում են] ԱԴԾ գործակալ»:
Նրա համար դժվար էր հավատալ, որ Ռոգովը, որին նա վերագրում էր իրեն կենդանի մնալու և «մահվանից չծեծվելու» օգնությունը, երբ նրանք միասին բանտարկվեցին Բելառուսում 2020 թվականին կառավարության դեմ բողոքի ցույցերից հետո, կարող էր աշխատել Ռուսաստանի կառավարության համար։
«Մենք ապրում ենք անվստահության մթնոլորտում», – համաձայնեց Անաստասիա Շևչենկոն, ով հայտնի ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ էր, որը ճանաչում էր Ռոգովին։ «Եվ Ռուսաստանի իշխանությունների ջանքերի պատճառով այս անվստահությունը միմյանց նկատմամբ աճում է և աճում»։
Նա հավելեց, որ չիմանալով, թե ում վստահել, «անհնար» էր դարձնում աշխատանքը։
Շամիևը և Սոլդատովը երկուսն էլ ասացին, որ ռուսների հավաքագրումը պահանջում է լրացուցիչ զգոնություն Եվրոպայի հետախուզական ծառայությունների կողմից։
Բայց նրանք նաև զգուշացրին եվրոպական երկրների կողմից ռուս աքսորյալների առջև ծառացած խոչընդոտները մեծացնելու դեմ։ Վերջնական արդյունքում «դուք ուզում եք, որ [ռուսները] ինտեգրվեն, քանի որ սա անօրինական գործունեության դեմ լավագույն պատվաստանյութն է», – ասաց Շամիևը։
