07/04/2026

EU – Armenia

Ո՞ւմ է մակագրվել Փաշինյանի հետ վիճած Դավիթ Մինասյանի վերաքննիչ բողոքը. Լուսանկար

Դավիթ Մինասյանի վերաքննիչ բողոքը մակագրվել է դատավոր Ադրինե Ղուկասյանին։ 

Հիշեցնենք, որ Սուրբ Աննա եկեղեցում Նիկոլ Փաշինյանի հետ վեճի բռնված Դավիթ Մինասյանը երկու ամսով կալանավորվել է։ 18-ամյա Դավիթ Մինասյանը մեղադրվում է խուլիգանության և պաշտոնատար անձի քաղաքական գործունեությանը խոչընդոտելու նպատակով նրա նկատմամբ բռնություն գործադրելու, եղբայրը՝ Միքայելը՝ աջակցելու, իսկ հասարակական գործիչ Գևորգ Գևորգյանը՝ այս ամենը կազմակերպելու համար: Մեղադրանքը հաստատվելու դեպքում նրանց սպառնում է 2-5 տարվա ազատազրկում:

Նշենք նաև, որ տղայի ինքնազգացողությունը «Արմավիր» ՔԿՀ-ում վատացել է և նրան տեղափոխել են «Նաիրի» ԲԿ։

Փաստաբանները հայտնել էին, որ Դավիթը կալանքի հետ անհամատեղելի հիվանդություն՝ չբացահայտված ալերգիա ունի: Տղայի մայրը՝ դատական նիստից առաջ բաց նամակով դիմել էր դատարանին: Գայանե Մինասյանը խնդրել էր որդուն հնարավորություն տալ դատական նիստերին սպասել ազատության մեջ՝ շեշտելով՝ որդին 4 տարեկանից ունի շուրջօրյա հատուկ խնամքի կարիք:

Blog Image

Բաց մի թողեք

1 min read

Խոշտանգել են քաղաքացուն և նրա անչափահաս եղբորորդուն

07/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կանխվեց ծանր հանցագործություն․ Քրեական ոստիկանության բացահայտումը. Տեսանյութ

07/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կրակոց է հնչել Էկոնոմիկայի նախարարությունում․ կա վիրավոր, ինչ է կատարվել, ՆԳՆ-ն մանրամասներ է հայտնել

06/04/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Իրանական կողմը խոցել է մեծությամբ աշխարհում չորրորդ նավթաքիմիական գործարանը Սաուդյան Արաբիայում

07/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Փորձում են արգելել Սամվել Կարապետյանի անվան կիրառումը դաշինքի անվանման մեջ

07/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Օրենքի փոփոխությունն ուղղված է Սամվել Կարապետյանի քաղաքական ուժի դեմ․ անվանումն է «Ուժեղ Հայաստան Սամվել Կարապետյանի հետ»

07/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Որ ուժին կքվեարկեք, եթե կիրակի ընտրություններ լինեն». հարցման արդյունքներ

07/04/2026 infomitk@gmail.com