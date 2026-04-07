ԵՄ արտաքին քաղաքականության քաոսը հանգեցնում է դիվանագիտության արմատական ​​վերանայման կոչերի

Ուկրաինայի ֆինանսավորումից մինչև Իրան և Ռուսաստան, կրկնվող կաթվածահարությունը վերսկսում է պայքարը ԵՄ վետոյի համակարգի շուրջ։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ – Եվրոպայի արտաքին քաղաքականության աճող ձախողումները՝ Ուկրաինային ֆինանսավորելու դժվարություններից մինչև Իրանի պատերազմին նրա մասնատված արձագանքը, խթանում են դաշինքի դիվանագիտության վարման ձևի արմատական վերանայման կոչերը։
ԵՄ-ի անկարողությունը միասնական որոշումներ կայացնելու, ինչպիսիք են Կիևի համար 90 միլիարդ եվրո վարկի ապաշրջափակումը, Արևմտյան ափի բռնի բնակիչների նկատմամբ պատժամիջոցների կիրառումը և Ռուսաստանին ուղղված միջոցառումների իրականացումը, բացահայտում է համակարգային կաթվածահարություն, ասել են ԵՄ ինը դիվանագետներ, պաշտոնյաներ, օրենսդիրներ և փորձագետներ։
Խաղադրույքի տակ է ոչ միայն ներքին գործընթացները. Մերձավոր Արևելքում հակամարտության սրման, Ուկրաինայում Ռուսաստանի պատերազմի շարունակման և տրանսատլանտյան հարաբերությունների լարվածության պայմաններում, դիվանագետները նշում են, որ ԵՄ-ն ռիսկի է դիմում իրեն մի կողմ դնել այն պահին, երբ աշխարհաքաղաքական որոշումները ավելի արագ են ընթանում, քան իր համակարգը կարող է կարգավորել։
Փակուղու նկատմամբ հիասթափությունը բացահայտվում է, և Գերմանիայի և Շվեդիայի գլխավորությամբ երկրների աճող խումբը պնդում է խիստ սահմանափակել կամ ամբողջությամբ վերացնել ազգային վետոները, որոնք թույլ են տալիս մեկ մայրաքաղաքին խոչընդոտել գործողությունները։
«Մենք պետք է վերացնենք ԵՄ-ում արտաքին և անվտանգության քաղաքականության միաձայնության սկզբունքը մինչև ներկայիս օրենսդրական ժամկետի ավարտը, որպեսզի ավելի լավ կարողանանք միջազգային մակարդակով գործել և իսկապես մեծահասակ լինենք», – շաբաթ օրը հայտարարել է Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Յոհան Վադեֆուլը, ըստ գերմանական Funke Group-ի։ «Վերջին շաբաթների ընթացքում Ուկրաինային օգնության և Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցների հետ կապված մեր ձեռք բերած ողջ փորձը վկայում է դրա մասին»։
Անցյալ ամիս Շվեդիայի վարչապետ Ուլֆ Քրիստերսոնը հայտարարել է, որ արտաքին քաղաքականության որոշումներ կայացնելու համար որակյալ մեծամասնության քվեարկության վերաբերյալ քննարկումները «կրկին կբարձրանան» առաջնորդների շրջանում։
Այս քայլը տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ Հունգարիան՝ ապրիլի 12-ի ընտրություններից մեկ շաբաթից էլ պակաս ժամանակ առաջ, բազմիցս հետաձգել է կարևոր որոշումները, այդ թվում՝ Կիևին տրամադրված 90 միլիարդ եվրոյի վարկը, ինչը սրել է այլ մայրաքաղաքներում մտահոգությունները, որ ԵՄ արտաքին քաղաքականության արդյունքները կարող են պատանդ մնալ ներքին քաղաքականությանը:
Նույնիսկ եթե վարչապետ Վիկտոր Օրբանը կորցնի իշխանությունը, դիվանագետները զգուշացնում են, որ հիմնական խնդիրը կմնա, քանի որ միաձայնությունը թույլ է տալիս ցանկացած կառավարության ստանձնել նույն խոչընդոտող դերը։
«Կան լուրջ խնդիրներ այն հարցում, թե ինչպես ենք մենք որոշումներ կայացնում», – ասել է իսպանացի սոցիալիստ պատգամավոր Նաչո Սանչես Ամորը, որը Եվրոպական խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամ է: «Ամեն ամիս նոր հարց է ի հայտ գալիս, որը ընդգծում է այս միտումը: Մենք պետք է արձագանքենք»։
Մեկ այլ խումբ՝ այդ թվում՝ Ֆրանսիան, Բելգիան և ավելի փոքր անդամ երկրները, որոնք վախենում են, որ կարող են խափանվել, պաշտպանում են վետոյի իրավունքը՝ պնդելով, որ այն իրենց ազգային շահերի առանցքային մասն է կազմում։
«Կարծում եմ, որ եվրոպական միաձայնության կանոնների վերաբերյալ բանավեճ սկսելը կլինի այն իրական խնդիրների մեջ գցելու ամենակարճ ճանապարհը», – անցյալ ամիս Բրյուսելում լրագրողներին ասել է Բելգիայի վարչապետ Բարտ դե Վևերը։
Հարյուր ծաղիկ է ծաղկում
Մեկ կետ վկայում է գրեթե համընդհանուր համաձայնության մասին եվրոպական մայրաքաղաքներում. համակարգը չի գործում։
«Նայեք Արևմտյան ափի բնակիչների նկատմամբ պատժամիջոցներին՝ դա լիակատար աղետ է», – ասել է ԵՄ բարձրաստիճան պաշտոնյան, որը տեղյակ է խնդրին, անդրադառնալով ծայրահեղական իսրայելցի բնակիչների դեմ պատժամիջոցներ կիրառելու լայնորեն աջակցվող ծրագրերին, որոնք արգելափակվել են Հունգարիայի կողմից։ «Մենք ունենք 27 երկրներից 26-ը, որոնք աջակցում են, նույնիսկ Գերմանիան կողմ է, բայց մենք ոչինչ չենք կարող անել մեկի պատճառով»։
Ինչպես այս հոդվածի մյուս հոդվածներում, պաշտոնյային թույլատրվել է անանուն մնալ՝ ազատ խոսելու համար, քանի որ քննարկումները գաղտնի են։
Վերջին ինստիտուցիոնալ լարվածությունը ամրապնդել է շեղման զգացումը։ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը և ԵՄ բարձրաստիճան դիվանագետ Կայա Կալլասը բախվել են այն հարցի շուրջ, թե ով պետք է ղեկավարի արտաքին քաղաքականությունը, մինչդեռ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Ժան-Նոել Բարոն անցյալ ամիս ԵՄ դեսպանների հավաքի ժամանակ զգուշացրել է հանձնաժողովի ղեկավարին հարգել իր դերի սահմանները։
Սակայն դիվանագետներն ու պաշտոնյաները ասում են, որ նման տարածքային վեճերը ախտանիշ են, այլ ոչ թե պատճառ։
«Բոլորը հասկանում են, որ Եվրոպական արտաքին գործողությունների ծառայությունը (EEAS) չի աշխատում այնպես, ինչպես պետք է», – ասել է վետոյի իրավունքը պահպանել ցանկացող երկրի երկրորդ ԵՄ դիվանագետը: «Այժմ բանավեճ է ընթանում, քանի որ բոլորը համաձայն են, որ համակարգը օպտիմալ չէ… բայց արտաքին քաղաքականությունը մնում է ազգային իրավասություն, և մենք չպետք է անցնենք որակյալ մեծամասնության քվեարկության»:
Կուլիսներում քննարկումներն արդեն ընթացքի մեջ են։ Դիվանագետն ասաց, որ խոշոր անդամ երկրների միջև «ոչ պաշտոնական, բարձր մակարդակի» փոխանակումներ են տեղի ունենում, որոնք ուսումնասիրում են հնարավոր լուծումները, այդ թվում՝ արտաքին քաղաքականությանը դեսպանների մակարդակով Coreper հանդիպումներում ավելի մեծ նշանակություն տալը և ԵՄԱԾ-ի բարեփոխումը՝ որոշումների կայացումը բարելավելու համար։
Սակայն «մենք դեռ պատասխաններ չունենք», – ընդունեց դիվանագետը։
Դա վետոն է, հիմարություն։ Շատերի համար իրական խնդիրը միաձայնությունն է
ԵՄ երրորդ բարձրաստիճան դիվանագետը մատնանշեց 2022 թվականի մի ուշագրավ դրվագ, երբ Հունգարիայի արտաքին գործերի նախարար Պետեր Սիյարտոն մասնակցում էր ԵՄ Էներգետիկ խորհրդի նիստերին, որտեղ որոշումները կարող են ընդունվել որակյալ մեծամասնությամբ։
«Նրան Սիյարտոն քննադատում էր… բոլոր ուղղություններով», – ասաց դիվանագետը։ Սակայն, ի տարբերություն արտաքին քաղաքականության, Բուդապեշտը կարող էր պարտվել։ «Նա ցնցված էր։ Նա կարծում էր, որ դեռ Արտաքին գործերի խորհրդում է», – հավելեց դիվանագետը։ «Սեպտեմբերին [երբ Էներգետիկ խորհուրդները վերսկսվեցին] նա հանկարծ դարձավ պարոն Հմայիչ Բարի Նախարար»։
Քանի որ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը և Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը դեռևս տարաձայնություններ ունեն այս հարցի շուրջ, վերլուծական կենտրոններն ու քաղաքական կուսակցությունները քայլեր են ձեռնարկում բանավեճը ձևավորելու համար։
Աջ կենտրոնամետ Եվրոպական ժողովրդական կուսակցությունը ներկայացրել է ԵՄ արտաքին քաղաքականության ճարտարապետությունը վերաձևավորելու առաջարկներ՝ իր 2024 թվականի մանիֆեստում կոչ անելով փոխարինել ԵՄ արտաքին քաղաքականության ղեկավարին «ԵՄ արտաքին գործերի նախարարով՝ որպես Եվրոպական հանձնաժողովի փոխնախագահ» և ստեղծել Անվտանգության խորհուրդ, որը կներառի նաև այնպիսի գործընկերներ, ինչպիսիք են Մեծ Բրիտանիան, Նորվեգիան և Իսլանդիան։
ԵԱԳԾ-ի միացումը Հանձնաժողովին
Carnegie Endowment-ի ավագ գիտաշխատող Ստեֆան Լենեն կողմ է արտահայտվել նմանատիպ կառուցվածքային փոփոխությունների, այդ թվում՝ ԵԱԳԾ-ի միացումը Հանձնաժողովին և Եվրոպական անվտանգության խորհրդի ստեղծումը՝ ավելի արագ արձագանքելու ի հայտ եկող սպառնալիքներին, այդ թվում՝ Իրանից եկող անօդաչու թռչող սարքերին և հրթիռներին։
«Այն փաստը, որ մեր արտաքին քաղաքականության կառուցվածքները դիսֆունկցիոնալ են, շատերի համար հասկանալի է», – ասել է Լենեն։ «Արտաքին քաղաքականության և անվտանգության մարտահրավերները բոլորովին այլ են, քան նախկինում էին։ Եվ այս ոլորտում նորարարության բացակայությունը, մեղմ ասած, տարօրինակ է»։
Նա հավելեց, որ ԵՄ արտաքին գործերի ծառայությունը (EEAS) հանձնաժողովին ինտեգրելու գաղափարը որոշակի աջակցություն ունի՝ «մասնավորապես՝ հանձնաժողովի նախագահի կաբինետում»։
Ոչ բոլորն են համոզված
«Կարծում եմ՝ Հանձնաժողովը շատ կցանկանար դա», – ասաց ԵՄ չորրորդ դիվանագետը՝ EEAS-ը ԵՄ գործադիր մարմնին միացնելու մասին, մինչդեռ EEAS-ի բարձրաստիճան պաշտոնյան ավելի կտրուկ մերժեց գաղափարը. «Մարդիկ թղթեր են գրում, դա նրանց իրավունքն է»։
Սանչես Ամորի համար խնդիրը կառուցվածքների, այլ քաղաքական կամքի մեջ չէ։
«Մենք պետք է օգտագործենք այն փաստը, որ որոշումների կայացման գործընթացում այդքան շատ խնդիրներ կան՝ այս մասին լրջորեն մտածելու համար. եկեք հավաքենք Խորհուրդը, Խորհրդարանը, Հանձնաժողովը և բարձրագույն ներկայացուցիչը՝ այս մասին խոսելու», – ասաց նա՝ միաժամանակ զգուշացնելով պայմանագրերի փոփոխության դեմ։
Մյուսները պնդում են, որ ախտորոշումն ավելի պարզ է
«Հիմնական խնդիրը չի փոխվել, արտաքին քաղաքականության հիմնական խնդիրը միաձայնությունն է», – ասաց ԵՄ երրորդ բարձրաստիճան դիվանագետը։ «Դուք կարող եք ստեղծել 1000 ինստիտուտ։ Քանի դեռ ունեք միաձայնություն, այն երբեք չի կարող պատշաճ կերպով աշխատել»։
