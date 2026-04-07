ԵՄ-ն զգուշացնում է Թրամփին Իրանի էլեկտրակայանների «անօրինական» ռմբակոծության մասին

ԱՄՆ նախագահը զգուշացրել է, որ երեքշաբթի օրը կլինի «Էլեկտրակայանների օր», եթե Թեհրանը չմեղմացնի իր ծովային շրջափակումը։
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի սպառնալիքները՝ Իրանի վրայով էլեկտրակայաններն ու կամուրջները ռմբակոծելու մասին, եթե այն չվերաբացի կարևորագույն Հորմուզի նեղուցը, կհամարվեն պատերազմական հանցագործություն, երկուշաբթի օրը՝ Վաշինգտոնի կողմից տրված վերջնաժամկետի լրանալուց մի քանի ժամ առաջ, զգուշացրել է ԵՄ բարձրաստիճան առաջնորդներից մեկը։
«Քաղաքացիական ենթակառուցվածքների, մասնավորապես՝ էներգետիկ օբյեկտների ցանկացած թիրախավորում անօրինական է և անընդունելի», – հայտարարության մեջ ասել է Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստան։ «Սա վերաբերում է Ռուսաստանի պատերազմին Ուկրաինայում և վերաբերում է ամենուրեք»։
«Իրանի քաղաքացիական բնակչությունը իրանական ռեժիմի հիմնական զոհն է։ Այն նաև կլինի ռազմական արշավի ընդլայնման հիմնական զոհը», – շարունակել է Պորտուգալիայի նախկին վարչապետը։ «Մերձավոր Արևելքում հինգ շաբաթ տևած պատերազմից հետո պարզ է, որ միայն դիվանագիտական լուծումը կլուծի դրա արմատական պատճառները»։
Միջամտությունը տեղի է ունեցել այն բանից հետո, երբ Թրամփը կիրակի օրը իր Truth Social հարթակում հրապարակել է կրակոտ ուղերձ. «Երեքշաբթի օրը Իրանում կլինի էլեկտրակայանի և կամրջի օր, բոլորը միասին։ Նման բան չի լինի։ Բացեք անիծյալ նեղուցը, խելագար սրիկաներ, թե չէ կապրեք դժոխքում՝ ՊԱՐԶԱՊԵՍ ԴԻՏԵՔ»։
«Փառք Ալլահին», – հավելել է նախագահը։ Մասնագետներն ու իրավաբանները զգուշացրել են, որ միջազգային իրավունքը արգելում է քաղաքացիական ենթակառուցվածքների դիտավորյալ թիրախավորումը։
Երկուշաբթի օրը սպառնալիքների մասին հարցին Սպիտակ տան մամուլի քարտուղար Կարոլին Լիվիտը պնդել է, որ ԱՄՆ-ն «միշտ կգործի օրենքի սահմաններում»։
Կոստան, որը Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի հետ միասին ղեկավարում է ԵՄ-ն և ներկայացնում այն համաշխարհային ասպարեզում, վերջին օրերին զրուցել է Իրանի նախագահ Մասուդ Պեզեշկիանի, ինչպես նաև Իսրայելի, Արաբական Միացյալ Էմիրությունների և Պակիստանի առաջնորդների հետ։
«Հեռախոսազանգերի նպատակն էր առաջ մղել ԵՄ-ի կոչը՝ լարվածության թուլացման և առավելագույն զսպման, քաղաքացիական բնակչության պաշտպանության և միջազգային իրավունքի լիակատար հարգման, ինչպես նաև դիվանագիտության համար տարածք ստեղծելու համար», – ասել է ԵՄ բարձրաստիճան պաշտոնյան, որը անանուն է մնացել՝ դիվանագիտական հարձակման մասին անկեղծորեն խոսելու համար։
Եվրոպական երկրները գնալով ավելի ու ավելի են հայտնվում Թրամփի զայրույթի կենտրոնում, քանի որ նրանք կրկնապատկում են հակամարտությանը ներգրավվելու մերժումները, նույնիսկ այն դեպքում, երբ Իրանի կողմից Հորմուզի նեղուցի ծովային շրջափակումը համաշխարհային էներգակիրների գները կտրուկ բարձրացնում է։ ԵՄ մի քանի երկրներ մերժել են իրենց տարածքում գտնվող ամերիկյան բազաները որպես հարձակումների մեկնարկային հարթակ օգտագործելու խնդրանքները՝ քայլ, որը Թրամփը առցանց քննադատել է որպես «ՇԱՏ ԱՆՕԳՆԱԿԱՆ»։
Անցյալ շաբաթ Միացյալ Թագավորությունը հյուրընկալել է 41 երկրների, այդ թվում՝ Ֆրանսիայի, Գերմանիայի և Կանադայի վիրտուալ հանդիպում՝ Հորմուզի նեղուցի վերաբացման վերաբերյալ ընդհանուր դիրքորոշման շուրջ համաձայնության գալու համար։ Բրիտանական հայտարարության համաձայն՝ ներկաները աջակցել են պատերազմը դադարեցնելու ՄԱԿ-ի միջոցով դիվանագիտական ջանքերին և մերժել են Իրանի նոր պահանջները՝ անվտանգ անցում ապահովելու համար վճարումներ կատարելու վերաբերյալ։
Իրանը կոչ է անում նավերին վճարելու վճարներ՝ այս ծանրաբեռնված ջրային ճանապարհով տարանցման համար, որը կապում է նավթ և գազ արտահանող երկրները, ինչպիսիք են Քաթարը և Սաուդյան Արաբիան, համաշխարհային շուկայի հետ: Ըստ նավագնացության հսկա Lloyd’s List Intelligence-ի՝ մարտի 13-ից ի վեր նեղուցով անցել է 26 նավ, որոնցից մի քանիսը վճարել են չինական յուանով:
