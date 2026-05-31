Թրամփի պարտատոմսերի շուկայի գլխացավը մղձավանջ է Եվրոպայի համար

Եթե Իրանի պատերազմը ֆինանսական ցավ է սպառնում Ամերիկային, ապա այն շատ ավելի վատ է այլ զարգացած տնտեսությունների համար, մասնավորապես՝ Եվրոպայի համար։
Եթե ուզում եք իմանալ, թե ինչու է Դոնալդ Թրամփը հանկարծ այդքան ձգտում Իրանի հետ խաղաղության համաձայնագիր կնքել, ապա ուշադրություն դարձրեք անցյալ շաբաթվա պետական պարտատոմսերի շուկաներում տեղի ունեցած իրադարձություններին։ ԱՄՆ պետական պարտատոմսերի վաճառքը ցույց տվեց եկամտաբերության անկում, որը հասավ համաշխարհային ֆինանսական ճգնաժամից ի վեր չտեսնված մակարդակների, որտեղ 30-ամյա պարտատոմսը բարձրացավ 5%-ից, իսկ երկամյանը՝ 4%-ից։
Դա արտացոլում էր շուկայի այն մտավախությունները, որ նավթի բարձր գների և ԱՄՆ-ում արհեստական բանականության կողմից պայմանավորված ծախսերի բումի համադրությունը կարող է խթանել գնաճը՝ բարձրացնելով տոկոսադրույքների բարձրացման հեռանկարը այն պահին, երբ շուկաները սպասում էին, որ Դաշնային պահուստային համակարգը՝ նոր նախագահ Քևին Ուորշի գլխավորությամբ, կկրճատի տոկոսադրույքները։ Թրամփը երեք ամիս անցկացրեց՝ փորձելով շուկաներին համոզել, որ ցանկացած խափանում ժամանակավոր կլինի. այդ ռազմավարությունը հասել է իր սահմաններին։
Բայց եթե Իրանի պատերազմը ֆինանսական ցավ է սպառնում Ամերիկայի համար, ապա այն շատ ավելի վատ է այլ զարգացած տնտեսությունների համար, մասնավորապես՝ Եվրոպայի համար։ Եվրոպական պետական պարտատոմսերը նույնպես կտրուկ վաճառվել են։ Գերմանիայի 10-ամյա բունդային պարտատոմսերը անցյալ շաբաթ հասան 15-ամյա գագաթնակետին՝ 3.2%-ին, նախքան Իրանի հետ խաղաղության բանակցություններում առաջընթացի մասին լուրերից հետո նահանջելը։ Շուկաները այժմ լիովին կանխատեսում են այս տարի ԵԿԲ-ի կողմից տոկոսադրույքի երկու բարձրացում՝ երրորդի 60% հավանականությամբ, սա այն տնտեսությունում, որտեղ պատերազմի սկսվելուց առաջ գնաճը հազիվ էր բարձրացել ԵԿԲ-ի 2% նպատակային ցուցանիշից, իսկ այդ ժամանակվանից ի վեր աճել է մինչև 3%։ Ավելի բարձր փոխառությունների ծախսերը միայն կավելացնեն եվրոպական կառավարությունների վրա ֆինանսական ճնշումները այն ժամանակ, երբ նրանք արդեն պայքարում են պաշտպանական ծախսերը մեծացնելու անհրաժեշտության դեմ։
Սակայն, մինչդեռ Ամերիկան կարող է մխիթարվել, որ իր վերջին գնաճային մտահոգությունները մասամբ արտացոլում են ԱՄՆ տնտեսության ուշագրավ ուժը. Ատլանտայի Դաշնային պահուստային համակարգի GDPNow մոդելը ԱՄՆ-ի աճը գնահատում է 4.3% երկրորդ եռամսյակում, Եվրոպան նման մխիթարություն չունի։ Եվրագոտու ՀՆԱ-ն առաջին եռամսյակում աճել է ընդամենը 0.1%-ով, ինչը 2025 թվականի կեսերից ի վեր ամենացածր ցուցանիշն է, Ֆրանսիան ամբողջությամբ կանգ է առել, իսկ Գերմանիան՝ տարեկան ընդամենը 0.3%։ Արդեն իսկ լճացած տնտեսության մեջ տոկոսադրույքների բարձրացման հեռանկարը մեծացնում է ստագֆլյացիայի իրական ռիսկը: Դա մայրցամաքի հարկաբյուջետային խնդիրների լուծումը կդարձնի ավելի դժվար. գնաճն առանց աճի՝ պարտքի բեռի աճի բաղադրատոմս է։
Իրականությունն այն է, որ արևմտյան կառավարությունները վայելել են երկու տասնամյակ տևած արձակուրդ ֆինանսական իրականությունից՝ շնորհիվ կենտրոնական բանկերի, որոնք պաշտպանել են նրանց հարկաբյուջետային ճնշումից՝ գնելով նրանց պարտատոմսերը՝ վարկի ծախսերը ցածր պահելու համար: Եվրոգոտու կառավարությունների համար այդ արձակուրդը երկարաձգվեց նույնիսկ քանակական մեղմացման ավարտից հետո, քանի որ ներդրողները գիտեին, որ ԵԿԲ-ն ունի գործիքներ, ինչպիսիք են իր ուղղակի դրամական գործարքների ծրագիրը, որոնք կարող են ակտիվացվել, եթե որևէ երկիր հայտնվի շուկայական լուրջ ճնշման տակ: Դա օգնել է պահպանել սփրեդները ցածր, իսկ վարկի ծախսերը՝ ընդհանուր առմամբ նման ամբողջ բլոկում, բայց շուկայական կարգապահության կարևոր տարրի վերացման գնով։
Ինչու է Մակրոնը ճիշտ եվրապարտատոմսերի հարցում
Մեծ Բրիտանիայի հակադիր փորձը ուսանելի է. չնայած որոշ չափանիշներով եվրոգոտու մի քանի անդամներից ավելի ուժեղ պարտքային ցուցանիշներ ունենալուն, Մեծ Բրիտանիան բազմիցս տառապել է պարտատոմսերի շուկայի շատ ավելի բռնի դրվագներից՝ անմիջնորդավորված շուկայական կարգապահության բախման ուղղակի հետևանք: Եվրագոտու ճգնաժամի ժամանակ այդ կարգապահությանը դիմակայելու ստիպված երկրները՝ Իռլանդիան, Պորտուգալիան, Իսպանիան, այժմ Եվրոպայի ամենաարագ զարգացող երկրների շարքում են: Ֆրանսիան, Գերմանիան և Իտալիան, որոնք մեծ մասամբ պաշտպանված էին, այժմ խոչընդոտում են եվրոգոտու աճը:
Եվրոպացիները պետք է հույս ունենան, որ Թրամփը կկարողանա սահմանագիծ քաշել Իրանի պատերազմի տակ, բայց հույսը ռազմավարություն չէ: Նույնիսկ եթե նա հաջողության հասնի, նավթի գների վերադարձի համար շատ ամիսներ կպահանջվեն պատերազմից առաջ եղած մակարդակին: Ավելին, հումքի, ինչպիսիք են ալյումինը և պարարտանյութը, աճող գները դեռևս չեն ազդել ավելի լայն տնտեսության վրա: Չկա որևէ առեղծված այն մասին, թե ինչ պետք է անեն եվրոպացիները: Ի վերջո, նրանք տարիներ շարունակ քննարկել են դա՝ զսպել պետական ծախսերը, մասնավորապես՝ սոցիալական ապահովության ծախսերը, բարելավել միասնական շուկայի մրցունակությունը, օգտագործել մոտավորապես 300 միլիարդ եվրո խնայողությունները, որոնք եվրոգոտին միայն 2025 թվականին արտահանել է ԱՄՆ, ինչը կօգնի նվազեցնել ԱՄՆ-ի վարկային ծախսերը և ֆինանսավորել Ամերիկայի արհեստական բանականության բումը, օգտագործել համատեղ վարկերը՝ ընդհանուր հանրային բարիքներում ներդրումներ կատարելու համար։
Սակայն շուկայական ծայրահեղ ճնշման բացակայության պայմաններում սա քիչ բան է տեղի ունենում: Բարեփոխումների օգտին ազգային կոնսենսուսի փոխարեն, ԵՄ երկրների մեծ մասը ականատես է լինում քաղաքական մասնատման խորացմանը: Գերմանիայում, որը գտնվում է պարտքի հաշվին ֆինանսավորվող պաշտպանության և ենթակառուցվածքների վրա ծախսերի հսկայական աճող ծավալի մեջ, կանոնավոր բյուջեի վրա ֆինանսական ճնշումները, որոնք սրվել են տոկոսների աճող հաշվին, խորացնում են երկու կառավարող կոալիցիոն կուսակցությունների միջև եղած անջրպետը և նպաստում կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի վարկանիշի անկմանը: Ֆրանսիայում, որտեղ տնտեսությունը առաջին եռամսյակում ամբողջությամբ կանգ առավ, Մարին Լը Պենի «Ազգային միաբանությունը» հարմարավետ առաջատարն է: Համարձակ բարեփոխումների քաղաքական պայմանները վատթարանում են, այլ ոչ թե բարելավվում:
Նույնը վերաբերում է նաև ԵՄ մակարդակով: Դրագիի և Լետտայի առաջարկությունների շուրջ առաջընթացը մնում է ակնհայտորեն դանդաղ: ԵՄ-ն ավելի քան մեկ տասնամյակ է, ինչ քննարկում է խնայողական և ներդրումային միությունը, սակայն սահմանային ներդրումների համար զգալի խոչընդոտներ են մնում, և դաշինքը դեռևս վիճում է վերահսկողության հիմնական ճարտարապետության շուրջ: Համընդհանուր հանրային բարիքների ֆինանսավորման համար համատեղ վարկավորման առաջարկները, որոնց մասին տնտեսագետներն ու կենտրոնական բանկիրները լայնորեն համաձայն են, ոչ մի տեղ չեն տանում։
Իրոք, Մերցը անցյալ շաբաթ կրկին կտրականապես բացառեց սա՝ Աախենում Դրագիին Կառլոս Մեծի մրցանակը հանձնելու արարողության ժամանակ ունեցած ելույթում, որը բացահայտորեն կոչ էր արել համատեղ վարկավորման՝ Իտալիայի նախկին վարչապետի կարծիքով տարեկան 800 միլիարդ եվրո ներդրումային պակասորդը լրացնելու համար։ Իրոնիան, կարծես, նրա համար անհասկանալի էր։
Անցյալ շաբաթվա պարտատոմսերի շուկայի վաճառքը ազդարարեց, որ ներդրողներն այժմ կարծում են, որ աշխարհը անցնում է ավելի բարձր գնաճի և ավելի բարձր տոկոսադրույքների նոր դարաշրջանի։ Ֆինանսական իրականությունից այդ երկու տասնամյակ տևած արձակուրդն ավարտվում է։ Դոնալդ Թրամփը որոշակի նշաններ է ցույց տալիս, որ հասկանում է, թե դա ինչ է նշանակում Ամերիկայի համար։ Եվրոպացի առաջնորդները՝ ոչ այնքան։
Բաց մի թողեք
Շփում՝ ԱՄՆ սահմանապահ պարեկի նախկին ղեկավարի և սպիտակ ազգայնական առաջնորդի հետ «վերաբնակեցման գագաթնաժողովում»
Մալթայի Լեյբորիստական կուսակցությունը նվաճեց պատմական չորրորդ ժամկետը
Ռուսական անօդաչու թռչող սարքը հարվածել է Ռումինիային՝ առաջացնելով խիստ քննադատություն ամբողջ Եվրոպայում