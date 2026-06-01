ՆԱՏՕ-ն Բալթյան ամրոց է պատրաստում՝ Պուտինին դիմակայելու համար. Լուսանկարներ

Գոտլանդը պատրաստվում է ռուսական հարձակմանը, մինչդեռ ավանդական անվտանգության կապերը ԱՄՆ-ի հետ բախվում են։
ՆԱՏՕ-ն շտապում է ամրացնել քամոտ Բալթյան կղզին, որը ռազմական պլանավորողները ավելի ու ավելի են համարում դաշինքի ամենախոցելի և ռազմավարական առումով կարևոր առաջնագծերից մեկը Ռուսաստանի դեմ։
Բալթիկ ծովի կենտրոնում գտնվող Գոտլանդը գտնվում է Ռուսաստանի խիստ ռազմականացված Կալինինգրադից ընդամենը 300 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Քանի որ ռուսական ագրեսիայի, հիբրիդային հարձակումների և ԱՄՆ-ի եվրոպական անվտանգության նկատմամբ տատանվող հանձնառության վերաբերյալ վախերը մեծանում են, Շվեդիան և նրա ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցները մրցում են Գոտլանդը կրկին ռազմական ամրոցի վերածելու համար։
Անցյալ շաբաթ Շվեդիան ավարտեց իր առաջին ՆԱՏՕ-ի կողմից համակարգված զորավարժությունները կղզում՝ 2024 թվականին դաշինքին միանալուց ի վեր։ 13 երկրներից մոտ 18,000 զինվորներ մարզվել են Գոտլանդի փոշոտ հարթավայրերում՝ հնարավոր ռուսական հարձակման համար։
«Ռուսական հարձակումը կարող է տեղի ունենալ ցանկացած պահի», – ասել է Շվեդիայի պաշտպանության նախարար Միխայել Քլաեսոնը, երբ զինվորները կղզու արևմտյան կողմում շարժվում էին զրահապատ մեքենաների միջև։
Զորավարժությունները ընդգծեցին Շվեդիայի առջև ծառացած դժվարությունները. ԱՄՆ-ն նվազեցրեց իր մասնակցությունը՝ Դոնալդ Թրամփի՝ ՆԱՏՕ-ից դուրս գալու ավելի լայն օրինաչափության շրջանակներում, իսկ զորավարժություններին մասնակցող ուկրաինական զորքերը ցուցադրեցին իրենց անօդաչու թռչող սարքերի մարտական վարպետությունը՝ արագորեն ոչնչացնելով շվեդական զրահապատ ջոկատը։
Այնուհետև անհրաժեշտ է ճշգրտել Ռուսաստանի աննկատ հիբրիդային հարձակումներին արձագանքը, որոնք լիարժեք պատերազմ չեն։
«Նրանք տեսել են ռուսական ակտիվության մեծ աճ… մալուխների կտրում, անօդաչու թռչող սարքերի թռիչքներ, լրտեսության բազմաթիվ դեպքեր», – ասել է Աննա Վիսլանդերը, Ատլանտյան խորհրդի վերլուծական կենտրոնի Հյուսիսային Եվրոպայի տնօրենը։ «Երբ դուք ունեք մի իրավիճակ, երբ մեծ անորոշություն ունեք ԱՄՆ-ի հանձնառության վերաբերյալ… մեծանում է ռիսկը, որ Ռուսաստանը դա կօգտագործի որպես հնարավորություն»։
Անխորտակելի ավիակիր
Գոտլանդը, որը տարբեր կերպ է անցնում Դանիայի, Շվեդիայի և կարճ ժամանակով Ռուսաստանի ձեռքից, կարևոր ռազմավարական ակտիվ է։
«Այսօրվա [զենքի] համակարգերի հեռահարության և դիրքի շնորհիվ, եթե դուք վերահսկում եք Գոտլանդը, կարող եք վերահսկել Բալթիկ ծովում տեղի ունեցողի մեծ մասը», – ասել է կառավարության կողմից աջակցվող Շվեդիայի պաշտպանության հետազոտությունների գործակալության փոխտնօրեն Նիկլաս Գրանհոլմը։
Կղզին անվանել են անխորտակելի ավիակիր՝ տարածաշրջանում օդային գործողությունների համար կարևոր մեկնարկային հարթակ լինելու իր դերի համար. այնտեղից թռչող կործանիչները կարող են «մի քանի րոպեում» հասնել Բալթյան ցանկացած մայրաքաղաք, ասել է նա։
Եթե Ռուսաստանը գրավի կղզին և տեղադրի ՀՕՊ համակարգեր, այն կարող է արգելափակել երեք Բալթյան երկրներին և Ֆինլանդիային մատակարարող նավերն ու ինքնաթիռները, պնդել է նա, և խեղդել դաշնակից զորքերի ուժեղացումը։ Եթե ՆԱՏՕ-ն պահպանի Գոտլանդը, այն կարող է փակել Մոսկվայի մուտքը Բալթիկ ծով, օգտագործել ավելի հեռահարության հրթիռներ՝ տարածաշրջանը պաշտպանելու համար և զինամթերք կրակել Ռուսաստանի խորքում։
Ռուսական սպառնալիքին ի պատասխան՝ Ստոկհոլմը արագորեն վերառազմականացնում է 60,000 բնակչություն ունեցող կղզին՝ չեղարկելով Սառը պատերազմից հետո տեղի ունեցած նվազման գործընթացը, որի արդյունքում Գոտլանդում մնացել էր ընդամենը մի քանի զորք։ Շվեդիան ավելի քան 200 միլիոն եվրո է ներդրել ենթակառուցվածքների արդիականացման, վերագործարկման հակաօդային պաշտպանության համակարգերի և CV90 զրահապատ մեքենաներով և Leopard 2 տանկերով զինված գունդը վերականգնելու համար։
Գոտլանդական գնդի հրամանատար Անդրեաս Գուստաֆսոնը ասել է, որ «մեկ տարվա ընթացքում կղզում գտնվող 4,500-ին կմիանան առնվազն ևս հազար» ռոտացիոն զորքեր։ Նա հավելել է, որ հույս ունի, որ ավելի երկար հեռահարության հրետանային ստորաբաժանումները կմիանան նրանց «շուտով»։ Կղզին նաև նախատեսվում է տեղակայել միջին հեռահարության IRIS-T նոր հակաօդային պաշտպանության համակարգեր 2028 թվականից։
Հնարավոր սցենարներից մեկն այն է, որ Ռուսաստանը փորձի գաղտնի կերպով զորքեր վայրէջք կատարել կղզու վրա առևտրային նավից՝ խլացնելով ռադիոազդանշանները և անօդաչու թռչող սարքերով ճնշելով հակաօդային պաշտպանությունը, ասել է Վիսլանդերը։
Այդ մտահոգություններին չնայած՝ Գոտլանդի անվտանգությունն այժմ «լավ վիճակում է», – հավելեց նա, հատկապես այն բանից հետո, երբ Շվեդիան միացավ ՆԱՏՕ-ին 2024 թվականին։
Վարժանքները նպատակ ունեին փորձարկել բազմազգ համագործակցությունը՝ միավորելով կանադացի և դանիացի զինվորներին, ֆիննական F-18 կործանիչներին, բրիտանական դիպուկահարներին, ԱՄՆ և Նորվեգիայի ծովային հետևակայիններին և հոլանդական Apache ուղղաթիռներին։
Շվեդիայի անդամակցությունը դաշինքին նշանակում է, որ «մենք վերանայել ենք մեր ծրագրերը», – ասաց Ֆրանսիայի կոնտր-ադմիրալ Ֆրեդերիկ դե Ռուպիլին, ՆԱՏՕ-ի Վիրջինիա նահանգում դաշինքի համատեղ հրամանատարության պլանների գծով շտաբի պետի տեղակալը։
Գոտլանդի բացը
Ռուսաստանի ճակատային հարձակմանը նախապատրաստվելուց բացի, Գոտլանդը բախվում է Մոսկվայից եկող հիբրիդային սպառնալիքների աճին։
Վերջին 18 ամիսների ընթացքում կղզին հանկարծակի ջրի արտահոսք է ունեցել կարևորագույն պոմպի դիվերսիայից հետո, բախվել է ստորջրյա օպտիկամանրաթելային մալուխի կտրմանը և հաճախակի ռադիոխանգարումների է ենթարկվել, որոնք ազդել են ամեն ինչի վրա՝ ինքնաթիռներից մինչև շտապօգնության մեքենաներ։
Բանակի հրամանատար Քլաեսոնն ասել է, որ ինքը «բավականին մտահոգված է» հիբրիդային հարձակումներով: «Ակնհայտ է, որ ռուսական դոկտրինը… իրականում փորձում է բացահայտել թույլ կողմերն ու խոցելիությունները և անել այն ամենը, ինչ կարող է դրանք օգտագործելու համար», – հավելել է նա։
ՆԱՏՕ-ի իր գործընկեր դաշնակիցների նման, Շվեդիան նույնպես ստիպված է գործ ունենալ ԱՄՆ-ի ավելի քիչ կամ ընդհանրապես առանց աջակցության մարտնչելու հեռանկարի հետ: Միայն վերջին մեկ ամսվա ընթացքում Թրամփը կուրացրել է Եվրոպային՝ հայտարարելով Գերմանիայից և Լեհաստանից զորքերի հանկարծակի դուրսբերման մասին, ակնարկելով երկարաժամկետ կարողությունների հետագա կրճատման մասին և նվազեցնելով դաշինքի հեղինակությունը՝ առաջացնելով լրացուցիչ հարցեր Վաշինգտոնի հուսալիության վերաբերյալ։
Այդ տատանումների նշան է այն, որ ԱՄՆ-ն կրճատել է Գոթլանդ զորավարժություններին տեղակայած զորքերի թիվը, ըստ հարցի հետ ծանոթ անձի: ԱՄՆ բանակի Եվրոպայի և Աֆրիկայի խոսնակը ասել է, որ «տարբեր երկրների մասնակցության մակարդակը հաճախ փոխվում է պլանավորման փուլում», նշելով, որ դեռևս միացել է 300 ամերիկացի զինվոր: Նրանք հրաժարվել են ասել, թե քանիսն էին նախապես պլանավորված։
Իրենց հերթին, զորավարժություններին մասնակցող ամերիկացի զորքերը պնդում էին, որ ռազմական կապերը մնում են ամուր։ «Մեր ուժերը բացառիկ լավ են համագործակցել», – ասաց փոխգնդապետ Թրևիս Չեմբերլեյնը՝ Գոտլանդ ուղարկված ԱՄՆ ծովային հետևակի գումարտակի հրամանատարը։
«Մենք տեսել ենք ինտեգրման բարձր մակարդակներ… աշխատելով շատ մանրամասն ինտեգրման անվտանգության ծրագրերի վրա այն մասին, թե ինչպես ենք մենք պաշտպանելու ուժերը և ապահովելու լոգիստիկ աջակցությունը ամբողջ կղզում», – ասաց նա, երբ իր զինվորները խառնվեցին շվեդական զորքերի հետ խոտածածկ տարածքում։
Որպես ՆԱՏՕ-ի ամենամեծ պաշտպանական ծախսեր կատարողներից մեկը՝ ՀՆԱ-ի 2.5 տոկոսը և ուժեղ ներքին զենքի արդյունաբերությամբ, Շվեդիան «չի հույսը դնում ԱՄՆ-ի վրա Գոտլանդը պաշտպանելու համար», – ասաց Վիսլանդերը։ Սակայն նա ասաց, որ այն Վաշինգտոնի կարիքն ունի որոշակի զենքի համակարգերի համար, այդ թվում՝ Patriot PAC-3 հրթիռների և լոգիստիկ աջակցության, ինչպիսին է սարքավորումների սպասարկումը։
Զորավարժությունները նաև ընդգծեցին զանգվածային անօդաչու թռչող սարքերի հարձակումների նոր դարաշրջանը, որտեղ Ուկրաինան և Ռուսաստանը շատ ավելի առաջ են դաշինքից՝ նորարարության և արտադրական հնարավորությունների առումով։
Շվեդական զորքերը ստիպված էին երեք անգամ վերսկսել զորավարժությունների մի մասը, այն բանից հետո, երբ 17 ուկրաինացի զինվորներ անօդաչու թռչող սարքեր էին օգտագործել իրենց զորքերը ոչնչացնելու համար, ըստ կենտրոնական Ուկրաինայից 24-ամյա անօդաչու թռչող սարքի օպերատորի, որը հայտնի էր որպես Տարիկ։
«Մենք առաքելություն ունեինք սցենարով… մինչև 20 մարտական տանկերի կողմից մեքենայացված հարձակման ժամանակ», – ասաց նա, երբ միացված միակողմանի հարձակման անօդաչու թռչող սարքը սուլում էր գյուղական երկնաքերի վրայով նրա ետևում։ «Ես պարզապես թռա իմ անօդաչու թռչող սարքով. ես տեսա դրանցից բոլորը, այնպես որ դրանք հեշտ թիրախներ էին», – ասաց նա։
Պատրաստվելով ավելին
Շվեդիան և ՆԱՏՕ-ն պնդում են, որ իրենք աշխատում են այդ խնդիրները լուծելու համար։
Վերջերս տեղի ունեցած հիբրիդային հարձակումներից հետո տարածաշրջանային կառավարության ղեկավար Մեյթ Ֆոլինը ասաց, որ ինքը «ամեն շաբաթ» հանդիպում է ափամերձ պահպանության, ոստիկանության, հրշեջների, բանակի, հիվանդանոցի, ջրամատակարարման և էներգետիկայի օպերատորների հետ՝ բոլոր հնարավոր սցենարների համար արձագանքներ մշակելու համար՝ սկսած էներգիայի պակասից մինչև մատակարարման շրջափակում և տեղական նավահանգստի վրա զինված հարձակում։
«Մենք պետք է ամեն ինչի վրա լինենք», – ասաց նա կղզու միջնադարյան մայրաքաղաք Վիսբիում գտնվող իր գրասենյակից՝ հավելելով, որ այժմ աշխատում է կղզու բոլոր 92 ծխական համայնքների հետ՝ նրանց հրահանգելով, թե ինչպես արձագանքել յուրաքանչյուր ճգնաժամային սցենարի։
Գոտլանդի գնդի պետ Գուստաֆսոնն ասաց, որ ինքը անմիջական դասեր է քաղում ուկրաինական անօդաչու թռչող սարքերի ստորաբաժանումից։ «Ես բավականին զարմացած էի այն թվերից, որոնք նրանք իրականում օգտագործում են և որոնց հետ բախվում են ամեն օր», – ասաց նա։ «Իմ գլխավոր եզրակացությունն այն է, որ մենք պետք է շատ ավելի շատ մարզվենք անօդաչու թռչող սարքերով»։
Սակայն հաշվի առնելով Գոտլանդի կարևորությունը դաշինքի համար, որոշ մայրաքաղաքներ դեռևս ասում են, որ ՆԱՏՕ-ն կարող է ավելին անել։ Դաշինքը պետք է քննարկի Գոտլանդում մշտական հեռահար հակաօդային պաշտպանության համակարգեր տեղադրելը՝ Ռուսաստանին զսպելու համար, ասացին ՆԱՏՕ-ի երկու դիվանագետներ, որոնց անանունությունը թույլատրվեց։
Գլխավորն այն է, որ թույլ չտանք Մոսկվային նախաձեռնությունը ստանձնել, ասաց Քլաեսոնը։
«Մենք չպետք է ձեռքներս ծալած նստենք և սպասենք Ռուսաստանի զինված ուժերի այս կամ այն մակարդակի վերականգնմանը», – ասաց Շվեդիայի պաշտպանության նախարարը, – «այլ պետք է մշտապես զգոն լինենք և պատրաստ լինենք»։
