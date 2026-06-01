Սթիվ Հիլթոնը ջախջախեց Մեծ Բրիտանիայի քաղաքականությունը

Բրիտանական պահպանողական կուսակցության նախկին խորհրդականը հնարավորություն ունի հաջորդ շաբաթ կայանալիք նահանգապետական նախնական ընտրություններում երկրորդ փուլ անցնելու առաջին երկու տեղերի մեջ։
ԼՈՆԴՈՆ — Եթե Սթիվ Հիլթոնին հաջողվի հաղթահարել հաջորդ շաբաթ Կալիֆոռնիայում կայանալիք նահանգապետական նախնական ընտրությունները, դա կնշանակի առաջընթաց համեմատաբար անհայտի համար։ Մեծ Բրիտանիայում նա ամեն ինչ է, բացի դրանից։
Հիլթոնը, հանրապետական, որը կենտրոնական դեր է խաղացել Մեծ Բրիտանիայի նախկին վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնի իշխանության գալու գործում, վերջին շաբաթվա մի քանի հարցումների համաձայն, արդյունավետորեն հավասար է դեմոկրատ Քսավիեր Բեսերայի հետ Կալիֆոռնիայի հաջորդ նահանգապետի պաշտոնի համար պայքարում։
Կալիֆոռնիայի նախնական ընտրությունների համակարգի համաձայն, առաջին երկու տեղերը զբաղեցնող թեկնածուները կմասնակցեն նահանգապետի ընտրություններին՝ անկախ իրենց քաղաքական կուսակցությունից։
Հիլթոնն այժմ իրական հնարավորություն ունի մասնակցելու վերջնական երկրորդ փուլին, չնայած նախկինում երբեք ընտրովի պաշտոն չի զբաղեցրել լճակի որևէ կողմում, և քաղաքական անցյալը, որը, կարծես, հակասում է նրա MAGA հանրապետականությանը։
Նա քիչ հավանական է, որ նոյեմբերին հաղթանակ տանի՝ հաշվի առնելով «Ոսկե նահանգի» դեմոկրատական կապերը և խորը թշնամանքը Դոնալդ Թրամփի նկատմամբ, ով անձամբ աջակցել է բրիտանա-ամերիկացի մրցակիցին: Սակայն նոյեմբերյան ընտրություններին առաջ անցնելը, առնվազն, Հիլթոնին հարթակ կտա: Եվ եթե կա մի բան, որով նա հայտնի է Մեծ Բրիտանիայում, դա ստատուս քվոյի խախտումն է:
Նա այնպիսի կերպար է, որը հազվադեպ է կրում օձիքով վերնաշապիկ, երբեք փողկապ չի կրում և սմարթֆոն չունի, փոխարենը միայն հաղորդագրությունների և զանգերի համար է ապավինում բացվող հեռախոսին, և անմահացել է որպես անտանելիորեն հավակնոտ սպին-դոկտոր Ստյուարտ Փիրսոն «The Thick of It» ֆիլմում, որը իմաստության այնպիսի մարգարիտների մատակարար է, ինչպիսին է. «Ինձ դուր է գալիս ձեր տվյալների մոդելավորման պլազմային բնույթը»:
Քեմերոնի տարիների իր հայրենակիցների շրջանում նա լայնորեն համարվում է ուշադրություն գրավելու տաղանդով նորեկ, չնայած Վեստմինստերում նրա հետ շփվածներից շատերը պնդում են, որ նրա քարոզարշավի եռանդը չի համապատասխանում կառավարելու ունակությանը և հաճախ պայթում է իրականության հետ ազդեցության տակ:
Այնուամենայնիվ, Մայքլ Գոուվը՝ նախկին ավագ նախարարը, որը երկար տարիներ աշխատել է Հիլթոնի հետ, պնդում էր, որ իր հին դաշնակցին չպետք է թերագնահատել: «Ես լիովին համոզված եմ, որ նա այնտեղ չէր լինի, որտեղ հիմա է, եթե նա լուրջ չլիներ փոփոխություններ բերելու հարցում», – ասաց նա: Հիլթոնը չի արձագանքել մեկնաբանության խնդրանքին։
Հոդիներ և հասկիներ
Հիլթոնին գրեթե բոլորին է վերագրվում Քեմերոնի կերպարը տիպիկ պահպանողականից վերածելը, որը նույնիսկ կուսակցության առաջնորդի համար ֆավորիտ չէր, շատ ավելի ժամանակակից, նույնիսկ հարազատ, այնպիսի քաղաքական գործչի, որը 13 տարի անապատում վերականգնեց պահպանողականների իշխանությունը։
«Սթիվ Հիլթոնը կարևոր դեր խաղաց Դեյվիդ Քեմերոնին օգնելու գործում՝ դառնալու Պահպանողական կուսակցության առաջնորդ և վարչապետ», – ասաց Գոուվը: «Նրա հարաբերությունները Դեյվիդ Քեմերոնի հետ որոշ չափով նման են Ջեյմս Քարվիլի և Բիլ Քլինթոնի, կամ Կարլ Ռոուի և Ուեսթի, կամ նույնիսկ Սթիվ Բաննոնի և Թրամփի հարաբերություններին»։
Մարդը, որին Քեմերոնը սկսեց համարել իր «հաջողակ փետուրը», միացավ իր թիմին՝ 1997 թվականի Պահպանողականների նախընտրական քարոզարշավի վրա աշխատելուց և իր սեփական խորհրդատվական ընկերությունը ղեկավարելուց հետո, որը ընկերություններին խորհրդատվություն էր տրամադրում սոցիալական և բնապահպանական նպատակների վերաբերյալ։
Նրա ղեկավարության ներքո Քեմերոնը հեռացրեց Պահպանողականների հին լոգոն՝ կարմիր և կապույտ հայրենասիրական ջահը, ծառի փոխարեն, և հայտնի դարձավ հասկիների հետ լուսանկարվելով Արկտիկայում՝ փորձելով ընդունել նոր, ավելի կանաչ կերպար։
Դեյվիդ Քեմերոնը մասնակցում է Լոնդոնում 2025 թվականի հունիսի 3-ին կայացած վահանակային քննարկմանը։ | Լորն Թոմսոն/Ռեդֆերնս
Հիլթոնը նաև մեծ ազդեցություն ունեցավ հակասոցիալական երիտասարդության նկատմամբ ավելի հաշտեցնող մոտեցման՝ հայտնի որպես նրա «գրկախառնության պահ»՝ և «մեծ հասարակության» օրակարգի վրա, որը Պահպանողականների 2010 թվականի հաղթական ընտրական ծրագրի մի մասն էր կազմում և նպատակ ուներ պետությունից ավելի շատ իշխանություն փոխանցել տեղական համայնքներին։
Նա Քեմերոնին հաջորդեց կառավարությունում՝ որպես իր ռազմավարության տնօրեն՝ նույն ոչ ավանդական մոտեցումը Դաունինգ սթրիթում կիրառելու մտադրությամբ։ Այդ օրերի մի նախկին գործընկեր, ում անանունությունը, ինչպես մյուսները, այս հոդվածում անկեղծորեն խոսելու համար, հիշեց. «Առաջին անգամ, երբ հանդիպեցի նրան, տպավորված էի։ Ես տեսա, որ նա իրերին այլ կերպ էր մոտենում. նա խեղդող, հին պահպանողական չէ, նա ունի գաղափար և տեսլական»։
Իրականության կծու բաներ
Մինչ նրա ստորագրության որոշ քաղաքականություններ իսկապես իրականացան, Հիլթոնի կապույտ երկնքի մտածողությունը և ոչ ստանդարտ ծրագրերը դարձան լեգենդի և հաճախակի ծաղրի առարկա։
Նրա ավելի հիշարժան գաղափարներից էին յուրաքանչյուր բիզնես կանոնակարգի առցանց տեղադրումը և մարդկանց ձայնի իրավունք տալը, թե որոնք պետք է չեղյալ հայտարարվեն, ինչպես նաև աշխատակիցներին ազատելը անարդարացիորեն աշխատանքից ազատելու իրավունքից՝ որպես տնտեսությունը խթանելու նախաձեռնության մաս։
Ջայլս Ուիլքսը, Քեմերոնի կառավարության նախկին խորհրդականը, որը պատկանում էր լիբերալ դեմոկրատներին, ասել է. «Նա ինձ հիշեցրեց մանկությանս տարիներին իմ նորաձև ուսուցիչներին, որոնք ամեն շաբաթ նոր թեմա էին սկսում։ Այս շաբաթ մենք խաղում ենք «Ջութակահարը տանիքին», հաջորդ շաբաթ մենք խաղալու ենք «Մակբեթ», և այնտեղ չկար որևէ խորը մտածողություն, չկար որևէ թաքնված տեսություն։ Դա պարզապես շքեղություն էր, և դրա տակ ոչինչ»։
Նույն նախկին գործընկերը, որի մասին վերևում մեջբերվել է, բողոքել է, որ այս գաղափարները կյանքի կոչելու փորձերը «ժամանակի, ջանքերի և ռեսուրսների վատնում էին, և դա մեզ միայն հիմար տեսք էր տալիս»։
Հիլթոնը հրաժարական տվեց Քեմերոնի կառավարությունից 2012 թվականին՝ ասելով, որ ցանկանում է ավելի շատ ժամանակ անցկացնել իր ընտանիքի հետ (նրա կինը՝ Ռեյչել Ուեթսթոունը, Google-ի ավագ ղեկավար էր, որը բնակվում էր Կալիֆոռնիայում)։ Սակայն շրջապատի մարդկանց կողմից դա լայնորեն մեկնաբանվեց որպես քայլ, որը ծնվեց այն հիասթափությունից, որ կառավարումը շատ ավելի դժվար էր, քան քարոզարշավը։
Հիլթոնի դաշնակիցն ու երկրպագուն ասել է, որ նա, ինչպես բրիտանական վերջին քաղաքական պատմության մյուս քաղաքական գուրուները, «բառագործ է, կարգախոսող, բայց այդ տղաները այդքան էլ լավը չեն փորձում հավաքել, մոբիլիզացնել և կարգավորել մեծ քաղաքացիական ծառայության ճարտարապետությունը»։
Ուիլքսն ասել է. «Այն ենթադրությունը, որ նրանցից շատերը [պահպանողական օգնականներ] թափառում են [կառավարություն]՝ մտածելով, որ քանի որ նրանք կառավարել են քարոզարշավներ, ապա լավ են լինելու վարչական բաժնի կառավարման մեջ, բացարձակ անհիմն է։ Նա, կարծես, լավ չէր դրանում, բայց չկար որևէ հատուկ պատճառ հասկանալու, թե ինչու պետք է լավ լիներ»։
Սա այն տեսակետը չէ, որը կիսում է Գոուվը, ով ասել է, որ Հիլթոնը «անփոխարինելի» է եղել պահպանողականների քաղաքականության մշակման գործում, հատկապես կրթության ոլորտում, և «օգտագործել է քաղաքականության գաղափարներ՝ ուշադրություն գրավելու և [կալիֆոռնիական] բանավեճը խթանելու համար։ Կարծում եմ, որ նա հեշտությամբ, քաղաքականության վարպետության առումով, հավասար է ցանկացած այլ անձի, ով ձգտում է դառնալ նահանգապետ Միացյալ Նահանգներում»։
Ամբողջը փչացնելը
Կա ևս մեկ շփոթմունք Հիլթոնի վերածննդի բրիտանացի դիտորդների համար, ովքեր դժվարանում են համատեղել նրա լիբերալ մոդեռնիզատորի գործունեությունը Fox News-ի հաղորդավարի իր ավելի վերջերս ունեցած անցյալի հետ, որին այժմ Թրամփը գովաբանում է որպես մեկը, ով կարող է «շրջել իրավիճակը, նախքան ուշ լինելը»։
Նույն նախկին գործընկերը, որի մասին ավելի վաղ մեջբերվել է, ասել է, որ այս փոփոխությունը համարել է «ապշեցուցիչ», հավելելով. «Արտակարգ է, որ նա, ըստ երևույթին, պատրաստ է դիմակայել բոլորին՝ փոքրիկ մարդու շահերից ելնելով, բացի Սպիտակ տան միլիարդատերից»։
Մեկ այլ անձ ասել է, որ ինքը կապված է եղել «այդ ժամանակաշրջանում բավականին շատ արթնացած գաղափարների հետ՝ սոցիալական լիբերալիզմ, ներողամտություն, ոչ թե պատիժ, շրջակա միջավայրի պաշտպանություն», որոնք, կարծես, հակասում են Թրամփի մոտեցմանը։
Մյուսները, սակայն, որևէ հակասություն չեն տեսնում նրա անցյալի և այն բանի միջև, ինչ նա ներկայացնում է Կալիֆոռնիայի ընտրողներին։
«Այս ամենի մեջ ընկած ընդհանուր թելը խափանումն է, և այն զգացողությունը, որ իրերը չեն աշխատում, ամբողջ համակարգը պետք է պայթեցվի», – ասել է վերևում մեջբերված նույն դաշնակիցը։
Բաց մի թողեք
ՆԱՏՕ-ն Բալթյան ամրոց է պատրաստում՝ Պուտինին դիմակայելու համար. Լուսանկարներ
Թրամփի պարտատոմսերի շուկայի գլխացավը մղձավանջ է Եվրոպայի համար
Շփում՝ ԱՄՆ սահմանապահ պարեկի նախկին ղեկավարի և սպիտակ ազգայնական առաջնորդի հետ «վերաբնակեցման գագաթնաժողովում»